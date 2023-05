Résultats des sondages hebdomadaires : le Poco F5 est comblé d’amour, le F5 Pro s’avère moins populaire

Comme le dit un commentateur du sondage de la semaine dernière, le but de la série Poco F est de fournir des performances phares à des prix moyens. Les deux modèles F5 le font et bien que ce ne soit pas tout à fait une performance phare de niveau 2023, cela s’en rapproche vraiment.

De la paire, la vanille Poco F5 est la vedette – plus de la moitié des électeurs ont manifesté leur intérêt, il est rare de voir une réaction aussi positive. Il a battu son frère Pro par une large marge, ce qui est assez évident dans le propre sondage du Pro.

La critique du F5 – elle s’applique aussi au F5 Pro – était prévisible. Certains ne sont pas satisfaits du logiciel Poco/Xiaomi et du calendrier de mise à jour associé (mais d’autres l’aiment très bien) et il y a eu un débat houleux sur la question de savoir si les cartes microSD sont toujours utiles. Quoi qu’il en soit, aucun des modèles F5 n’a d’emplacement pour carte mémoire. Au moins le vanilla F5 a une prise casque 3,5 mm.

Quant au Poco F5 Pro, environ un tiers des électeurs ont manifesté leur intérêt, tandis que d’autres attendaient de bonnes critiques – notre critique détaillée a été publiée quelques jours après la mise en ligne du sondage, cela vous a-t-il fait changer d’avis ?

Outre les critiques susmentionnées, le Pro a peut-être également dépassé le prix – il est proche des produits phares d’un an et même s’il offre un excellent écran QHD+, un enregistrement vidéo 4K/60 et 8K, ainsi qu’une charge sans fil rapide (toutes choses que le modèle vanille manque, soit dit en passant), ce n’est pas un véritable fleuron.

Le Poco F5 Pro sera un modèle populaire pour Xiaomi, mais pas aussi populaire que le Poco F5. Nous avons vu quelques commentateurs qui ont déclaré avoir déjà acheté un F5 ou un F5 Pro et qui sont satisfaits de leur choix.