Résultats des sondages hebdomadaires : Honor 80 et Magic V sont très appréciés, Honor 80 et 80 SE sont mal accueillis

Il y a quelques mois, le Honor 70 a été lancé en Europe, et il a reçu un accueil chaleureux dans nos sondages. Maintenant, nous parlons déjà de la série Honor 80 – qui n’a pas encore atteint l’Europe, mais elle arrive. Les gens sont-ils excités ? Oui et non. Plus précisément, oui au Honor 80 Pro, et non aux modèles vanilla et SE.

Techniquement, il n’y a pas de Pro+ cette génération, mais le Honor 80 Pro remplit presque ce créneau avec son chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Enfin presque, car un téléobjectif aurait été agréable à voir. Nous supposons que le capteur 160MP à résolution plus élevée compense cela en partie avec un meilleur zoom numérique, mais certains commentateurs ont demandé comment se fait-il que ce téléphone relativement cher n’ait pas d’OIS sur l’appareil photo principal.

Le Honor 80 Pro n’a pas conquis tout le monde, mais il a attiré un bon nombre de supporters, un nombre qui ne fera qu’augmenter si le téléphone passe bien.

Le Honor 80 à la vanille semble être un piètre substitut au Honor 70. Le chipset est plus puissant, mais à peine, l’ultra large 50MP est remplacé par une unité de base 8MP, et le reste n’est pas si différent d’un téléphone qui est vieux de plusieurs mois (pas trop vieux, mais assez vieux pour obtenir des rabais).

Le Honor 80 SE s’en sort encore moins bien, cela semble être un échec complet. Le chipset et les caméras rétrogradés ne sont pas beaux sur ce téléphone à plus de 300 $ – il est moins de 15 % moins cher que le modèle vanille supérieur. Très peu d’électeurs ont exprimé leur soutien à ce modèle, il aura donc besoin d’une remise solide avant que les ventes ne reprennent.

Nous terminerons cela sur une note positive. Les pliables sont toujours entourés de scepticisme, mais les personnes qui apprécient le facteur de forme voient le potentiel des Honor Magic Vs. Par rapport au Magic V d’origine, le Vs met à niveau le chipset (8+ Gen 1), ajoute un téléobjectif au lieu d’un deuxième module large et augmente légèrement la capacité de la batterie.

Le Vanilla Vs est relativement bon marché en ce qui concerne les pliables horizontaux, mais même la version Magic Vs Ultimate, plus chère, a trouvé ses partisans. Vous pouvez consulter notre examen pratique des Honor Magic Vs pour plus de détails.