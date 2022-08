Résultats des principaux pétroliers de BP au T2 2022

La semaine dernière, le rival britannique de BP, Shell, a annoncé des résultats records au deuxième trimestre de 11,5 milliards de dollars et annoncé un programme de rachat d’actions de 6 milliards de dollars, tandis que le propriétaire de British Gas, Centrica, a rétabli son dividende après une augmentation massive des bénéfices au premier semestre.

Pour de nombreuses entreprises de combustibles fossiles, la priorité immédiate semble être de restituer des liquidités aux actionnaires via des programmes de rachat.

Les plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde ont battu des records de bénéfices ces derniers mois, à la suite d’une flambée des prix des matières premières provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les résultats de BP soulignent une fois de plus le contraste frappant entre la manne des bénéfices des grandes sociétés pétrolières et celles qui sont aux prises avec une crise du coût de la vie qui s’aggrave.

Cela se compare à un bénéfice de 6,2 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l’année et de 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2021. Les analystes s’attendaient à ce que BP enregistre un bénéfice de 6,3 milliards de dollars au premier trimestre, selon Refinitiv.

Les militants écologistes et les groupes syndicaux ont condamné la hausse des bénéfices de Big Oil et ont appelé le gouvernement britannique à imposer des mesures significatives pour réduire le coût de la hausse des factures énergétiques.

Le mois dernier, un groupe multipartite de législateurs britanniques a appelé le gouvernement d’augmenter le niveau de soutien pour aider les ménages à payer l’augmentation des factures d’énergie et de présenter un plan national pour isoler les maisons.

Un plafonnement des prix sur les tarifs énergétiques les plus largement utilisés pour les consommateurs devrait augmenter de plus de 60 % en octobre en raison de la flambée des prix du gaz, portant les factures annuelles moyennes des ménages à plus de 3 200 £ (3 845 $).

National Energy Action, une association caritative contre la précarité énergétique, a averti que si cela se produisait, cela plongerait 8,2 millions de foyers – soit un foyer britannique sur trois – dans la pauvreté énergétique. La précarité énergétique ou énergétique se réfère au moment où un ménage n’a pas les moyens de chauffer sa maison à une température adéquate.

“Il est clair que tout le monde n’est pas aux prises avec la crise énergétique”, a déclaré Sana Yusuf, militante de l’énergie chez Friends of the Earth, en réaction aux résultats de Shell et Centrica. “Ces bénéfices exceptionnels seront accueillis avec incrédulité par les millions de personnes à travers le Royaume-Uni qui sont confrontées à la flambée des prix de l’énergie.”

Yusuf a appelé le gouvernement britannique à imposer une taxe plus sévère sur les bénéfices exceptionnels aux entreprises énergétiques. “La majeure partie de ces bénéfices devrait être utilisée pour isoler nos maisons et aider les ménages à court d’argent à payer leur chauffage cet hiver, plutôt que de développer davantage de projets de combustibles fossiles qui brûlent la planète”, a déclaré Yusuf.

La combustion de combustibles fossiles, tels que le pétrole et le gaz, est le principal moteur de la crise climatique et les chercheurs ont découvert que la production de combustibles fossiles reste “dangereusement en décalage” avec les objectifs climatiques mondiaux.

S’exprimant en juin, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à l’abandon du financement des combustibles fossiles, qualifiant de “délirant” les nouveaux financements pour l’exploration des combustibles fossiles.