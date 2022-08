Résultats des élections spéciales attendus pour le seul siège de l’Alaska House

JUNEAU, Alaska (AP) – Les responsables des élections de l’État prévoient de publier mercredi les résultats de l’élection spéciale pour le seul siège de la Chambre des États-Unis en Alaska, la républicaine Sarah Palin et la démocrate Mary Peltola se disputant pour devenir la première femme à occuper le siège.

Les résultats sont attendus 15 jours après les élections du 16 août, conformément à la date limite pour que les responsables des élections des États reçoivent les bulletins de vote par correspondance envoyés de l’extérieur des États-Unis. Le vote classé fait partie d’une série de changements électoraux approuvés par les électeurs en 2020, qui comprenaient également le remplacement des primaires des partis par des primaires ouvertes.

Peltola, un ancien législateur de l’État qui a eu 49 ans mercredi, était en tête des votes de premier choix, suivi de Palin et du républicain Nick Begich.

Dans le cadre du vote préférentiel, les bulletins de vote sont comptés en tours. Si un candidat obtient plus de 50% des voix au premier tour, il gagne. Mais si personne n’atteint ce seuil, un processus commence dans lequel le candidat avec le moins de voix est éliminé. Les électeurs qui ont choisi le candidat éliminé comme premier choix voient alors leurs votes comptés pour leur prochain choix. Ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’il reste deux candidats, et celui qui a le plus de votes gagne.

Les rondes de tabulation devaient commencer mercredi en fin d’après-midi. L’Alaska Oil and Gas Association a raccourci son forum de candidats prévu à Anchorage, qui devrait présenter les trois candidats, pour éviter tout chevauchement avec la publication des résultats par la Division des élections de l’État. La division prévoit de diffuser le décompte en direct.

Les responsables électoraux ont ciblé vendredi la certification de la course.

Le vainqueur de l’élection servira le reste du mandat de feu le représentant américain Don Young, qui se termine au début de l’année prochaine. Young, un républicain, est décédé en mars et a occupé le siège pendant 49 ans.

Peltola, Palin et Begich sont également à la recherche d’un mandat complet de deux ans qui sera décidé lors des élections générales de novembre.

Peltola, sur les réseaux sociaux mercredi, a déclaré: “Peu importe le résultat aujourd’hui, je sais que nous sommes sur la bonne voie pour nous assurer que ce siège est le nôtre en novembre.”

Peltola, qui est Yup’ik, pourrait devenir le premier natif de l’Alaska à servir à la Chambre. Elle s’est présentée comme une bâtisseuse de consensus et une alaskienne “régulière”. Palin, la candidate républicaine à la vice-présidence de 2008, cherche à reprendre ses fonctions 13 ans après avoir démissionné de son poste de gouverneur de l’Alaska en 2009. Begich, un homme d’affaires issu d’une famille d’éminents démocrates, s’est prononcé contre Palin, cherchant à la jeter un lâcheur et quelqu’un qui s’intéresse à l’autopromotion. Palin a déclaré que si elle était élue, elle utiliserait ses relations au profit de l’État.

Palin a critiqué le système de vote classé comme “alambiqué” et a déclaré qu’il devrait être changé.

Tom Emmer, président du Comité du Congrès national républicain, a semblé minimiser les attentes avant les résultats et a jeté le doute sur le processus, qualifiant le système de vote par classement de « stratagème » et décrivant la possibilité d’une victoire démocrate comme « un faux résultat. ”

L’organisation dans une vidéo avait encouragé les électeurs à “classer uniquement les républicains” et à “laisser le démocrate en blanc”.

Jason Grenn, directeur exécutif d’Alaskans for Better Elections, qui a plaidé pour le nouveau processus de vote, a déclaré que l’un des objectifs du système était de donner aux électeurs plus de choix et une “voix plus forte”.

“Je pense que tout le monde s’attend à une course très, très serrée”, a-t-il déclaré. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si les candidats républicains en ont fait assez pour encourager leurs électeurs respectifs à classer l’autre républicain, a-t-il déclaré.

Grenn a déclaré qu’il pensait que les candidats apporteraient des ajustements à leurs campagnes avant les élections générales de novembre sur la base des points à retenir de l’élection spéciale.

Le journaliste d’Associated Press, Steve Peoples, a contribué depuis New York.

Becky Bohrer, L’Associated Press