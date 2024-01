Résultats des élections primaires du New Hampshire 2024 | Élections américaines 2024

Le New Hampshire organisera mardi la première primaire présidentielle de la saison électorale 2024, alors que Donald Trump cherche à capitaliser sur sa victoire éclatante dans les caucus de l’Iowa la semaine dernière. Les sondages montrent que l’ex-président continue de diriger l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley dans le New Hampshire, où les électeurs non déclarés peuvent participer aux primaires des deux partis.

Les républicains ne seront pas les seuls à voter mardi dans le New Hampshire. Même après que le parti national ait décidé de faire de la Caroline du Sud le premier État votant, les démocrates du New Hampshire vont de l’avant avec leur projet d’organiser également une primaire présidentielle. Le nom de Joe Biden n’apparaîtra pas sur le scrutin primaire du New Hampshire, mais ses alliés ont lancé une campagne écrite pour soutenir sa réélection.

Les résultats commenceront à être publiés peu après 19 heures HE, date à laquelle la plupart des bureaux de vote du New Hampshire fermeront.

Les principaux candidats en lice dans le New Hampshire :

Républicains

Les favoris

Donald Trump

La campagne de l’ancien président américain pour reprendre la Maison Blanche et obtenir une fois de plus l’investiture de son parti a connu un démarrage lent qui a été largement moqué. Mais après une victoire décisive dans l’Iowa, sa campagne s’est progressivement transformée en position de domination et n’a jamais semblé susceptible d’en être délogée.

Trump a refusé d’assister aux débats républicains, a utilisé ses comparutions devant les tribunaux et ses nombreux problèmes juridiques comme cri de ralliement pour mobiliser sa base, et a mené une campagne étonnamment bien organisée. Sa rhétorique extrémiste, notamment autour de ses projets pour un second mandat et du ciblage de ses ennemis politiques, a suscité des craintes généralisées quant à la menace que représente sa candidature pour la démocratie américaine.

Son style politique pendant la campagne n’a pas changé par rapport à ses précédentes campagnes en 2016 et 2020 et est même devenu plus extrême. Beaucoup y voient le résultat du fait que son destin politique et juridique est étroitement lié au fait qu’un retour au Bureau Ovale est considéré comme la meilleure chance pour Trump de résoudre ses problèmes juridiques.

Nikki Haley

L’ancien gouverneur de Caroline du Sud et ancien ambassadeur des États-Unis à l’ONU sous Trump a surtout tracé une ligne ténue entre être une alternative à Trump et ne pas indigner sa base avec trop de critiques directes.

Cela a porté ses fruits puisque Haley a brillé dans les débats et a travaillé dur pendant la campagne électorale et a grimpé dans les sondages pour lui donner une chance de se classer deuxième dans l’Iowa et de provoquer la surprise dans le New Hampshire – où elle vote fortement. Cependant, cette importance a maintenant suscité la colère de Trump et les deux campagnes se lancent ouvertement des insultes.

En cours d’exécution également

Ryan Binkley

Binkley, un homme d’affaires du Texas, est un candidat de loin qui est également pasteur à l’église Create. Le conservateur fiscal autoproclamé d’extrême droite a critiqué les démocrates et les républicains pour leur incapacité à équilibrer le budget fédéral et a déclaré qu’il se concentrerait sur les coûts de la santé, la réforme de l’immigration et un mouvement national de volontariat.

Démocrates

Doyen Phillips

Dean Phillips, membre du Congrès démocrate du Minnesota pour trois mandats, défie Biden, affirmant que la prochaine génération devrait avoir l’opportunité de diriger le pays. Phillips est l’héritier d’une entreprise de distillation et était autrefois copropriétaire d’une entreprise de glaces. Il est entré dans la fonction publique motivé par sa lutte contre Trump.

Marianne Williamson

La candidate ratée à la présidentielle de 2020, Marianne Williamson, qui s’est également présentée sans succès à un siège à la Chambre des représentants des États-Unis en 2014, est devenue la premier candidat démocrate d’annoncer qu’elle se présente à la présidence pour défier Biden. Williamson, auteur de livres d’auto-assistance, a lancé sa campagne à long terme avec des promesses électorales visant à lutter contre le changement climatique et l’endettement étudiant. Elle a auparavant travaillé comme « leader spirituel » d’une église de Michigan Unity.