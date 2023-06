Résultats des élections partielles : qui a gagné dans quatre circonscriptions fédérales ?

OTTAWA –

Les électeurs de quatre circonscriptions fédérales ont eu leur mot à dire lundi, votant pour de nouveaux députés dans les circonscriptions de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, au Québec, d’Oxford, en Ontario, de Portage–Lisgar, au Manitoba, et de Winnipeg-Centre-Sud. , Homme.

Bien que dans l’ensemble, le nombre de sièges à la Chambre des communes ne change pas, voyant les libéraux conserver les deux circonscriptions qu’ils ont remportées en 2021 et les conservateurs conserver les deux autres, les marges de victoire offrent des indications intéressantes sur l’évolution du soutien des Canadiens.

Voici une répartition circonscription par circonscription des résultats de lundi:

NOTRE-DAME-DE-GRACE–WESTMOUNT



Qui a gagné? La libérale Anna Gainey

Ce qui était autrefois le siège du libéral Marc Garneau appartient maintenant à l’ancien président du Parti libéral Gainey.

Après avoir fait venir une longue liste de ministres libéraux et de membres du parti de haut niveau pour l’aider à frapper aux portes et à rallier des partisans, y compris le premier ministre Justin Trudeau, Gainey a tenu le bastion libéral avec aisance et est maintenant considérée comme une candidate potentielle au cabinet.

Gainey a obtenu 50,8 % des voix, contre 53,8 % pour Garneau en 2021. Un problème qui a potentiellement joué dans les résultats de cette circonscription a été soulevé pendant la campagne électorale : la gestion par le gouvernement fédéral des modifications des lois linguistiques et des droits de la minorité anglophone. .

Le co-chef du Parti vert, Jonathan Pedneault, était l’un des candidats en lice contre Gainey, tentant d’obtenir un troisième siège à la Chambre pour son parti, mais s’est classé quatrième. Cependant, il a renforcé le soutien du parti dans la circonscription à partir de 2021, devançant le candidat du Bloc québécois.



Comment les candidats se sont classés :

La libérale Anna Gainey – 50,8 % des voix

Le néo-démocrate Jean-François Filion – 13,8 % des voix

Conservateur Mathew Kaminski – 13,5 % des voix

Vert Jonathan Pedneault – 13,3 % des voix

Bloc québécois Laurence Massey – 4,5 % des voix

Avec les 204 sondages rapportés dans cette circonscription, le taux de participation préliminaire pour cette élection partielle était de 29,7 %.

OXFORD



Qui a gagné? Conservateur Arpan Khanna

Arpan Khanna, propriétaire d’une petite entreprise et avocat, qui a aidé le chef conservateur Pierre Poilievre à gagner la direction l’année dernière, a remporté une victoire après une course qui a eu sa juste part de luttes intestines entre les partis pour savoir qui serait le candidat local et un candidat libéral populaire.

Avec 266 sondages sur 267 dans cette circonscription, Khanna a gagné avec 43% des voix, contre 47% pour l’ancien député conservateur Dave MacKenzie en 2021.

MacKenzie avait espéré voir sa fille se présenter pour le remplacer dans cette circonscription du sud-ouest de l’Ontario, mais après que cela n’a pas marché, il a dit que même après avoir représenté la circonscription en tant que conservateur pendant près de 20 ans, il voterait pour les libéraux. David Hilderley.

Hilderley est entré dans la course avec un long record communautaire et en est sorti à la deuxième place, mais a considérablement réduit la marge de victoire des conservateurs à partir de 2021, voyant la part des votes des libéraux passer de 20,5 % lors de la dernière élection à 36,2 % cent.



Comment les candidats se sont classés :

Conservateur Arpan Khanna – 40,3 % des voix

Le libéral David Hilderley – 36,2 % des voix

Le néo-démocrate Cody Groat – 10,5 % des voix

Parti de l’héritage chrétien John Markus – 4.4. pour cent des voix

Parti populaire Wendy Martin – 3,3% des voix

Cheryle Baker verte – 2,2 % des voix

Avec 266 bureaux de scrutin sur 267, le taux de participation préliminaire pour cette circonscription était de 38,2 %.

CENTRE-SUD DE WINNIPEG



Qui a gagné? Le libéral Ben Carr

À la suite du décès de l’ancien ministre Jim Carr, tous les regards de la circonscription étaient tournés vers son fils, Ben Carr, qui a maintenant réussi à conserver le siège dans la famille. Avec une piste importante à préparer et la touche personnelle accrue de cette course, Carr a obtenu un pourcentage de voix plus élevé que son père en 2021, tandis que le soutien des conservateurs a légèrement diminué.

Carr, ancien vice-président d’une entreprise de stratégie, enseignant et membre du personnel politique, figurait parmi les 48 candidats inscrits sur le bulletin de vote dans sa circonscription lundi soir, le plus grand nombre de candidats de l’histoire des élections canadiennes. C’était le résultat d’un mouvement visant à placer des dizaines de candidats indépendants sur le bulletin de vote pour protester contre la promesse de réforme électorale non tenue par les libéraux.



Comment les candidats se sont classés :

Libéral Ben Carr – 55,5 % des voix

Le conservateur Damir Stipanovic – 23,7 % des voix

La néo-démocrate Julia Riddell – 14,5 % des voix

Vert Douglas Hemmerling – 2,7 % des voix

Parti populaire Tylor Baer – 1,3% des voix

Avec les 198 sondages signalés dans cette circonscription, le taux de participation préliminaire était de 36,6 %.

PORTAGE-LISGAR



Qui a gagné? Conservateur Branden Leslie

Après une campagne intense qui a vu à la fois une guerre des mots en ligne et interne entre les conservateurs et le chef du Parti populaire du Canada (PPC) Maxime « Max » Bernier, le conservateur Branden Leslie est arrivé en tête, haut la main.

Après que la chef conservatrice par intérim Candice Bergen a démissionné, ouvrant ce véritable bastion bleu, Bernier a sauté et a mis son chapeau dans le ring, continuant à pousser une série de politiques socialement conservatrices et conspiratrices de style américain. Pendant ce temps, Leslie a tenté d’utiliser le bilan de l’ancien conservateur progressiste contre lui, arguant qu’un vote pour le chef du PPC était essentiellement un vote pour Trudeau.

En fin de compte, l’enfant de ferme autoproclamé et ancien directeur de campagne conservateur Leslie a obtenu 64,9% des voix avec 247 des 248 sondages, contre 52,5% à Bergen en 2021. Bernier s’est classé deuxième, mais le soutien du PPC a chuté de 21,6 en 2021. pour cent des voix, à 17,2 pour cent lundi.



Comment les candidats se sont classés :

Conservateur Branden Leslie – 64,9 % des voix

Parti populaire Max Bernier – 17,2 % des voix

Libéral Kerry Smith – 8,5 % des voix

La néo-démocrate Lisa Tessier-Burch – 7,1 % des voix

Vert Nicolas Geddert – 2,2 % des voix

Avec 247 bureaux de scrutin sur 248, le taux de participation préliminaire pour cette circonscription était de 45,1 %.