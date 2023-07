Résultats des élections partielles en direct: les conservateurs se préparent à des pertes alors que le décompte commence dans trois circonscriptions

Les évènements clés il y a 10 m Les bureaux de vote ont fermé lors des élections partielles

maintenant 17.09 HAE Le Premier ministre a reconnu que détenir les trois sièges, y compris l’ancienne circonscription de Boris Johnson, sera une « bataille difficile ». Pour le Labour, remporter le siège d’Uxbridge et de South Ruislip laissé vacant par Johnson et la circonscription de Selby et Ainsty anciennement détenue par son allié Nigel Adams serait un coup de pouce majeur pour Sir Keir Starmer. À Somerton et Frome, dans un concours déclenché par la démission de David Warburton, touché par le scandale, les libéraux démocrates espèrent ajouter à une série de victoires récentes accrocheuses aux élections partielles. Alors que Johnson n’occupait son siège qu’avec une majorité de 7210 alors qu’il menait le parti à un glissement de terrain national en 2019, les conservateurs disposaient d’un coussin d’environ 20000 voix dans les deux autres circonscriptions, de sorte que les pertes augmenteraient la pression des conservateurs sur M. Sunak. Le Premier ministre pourrait tenter de réinitialiser son administration avec un remaniement ministériel à la suite des concours – le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déjà signalé qu’il quitterait le gouvernement, il y a donc un poste vacant à pourvoir – bien que le n ° 10 ait publiquement insisté sur le fait qu’il n’y a aucun projet de remaniement. Sunak devrait décider si les avantages de rafraîchir son équipe à ce stade seraient compensés par le risque qu’elle soit perçue comme une réponse paniquée à un revers électoral. À Uxbridge et South Ruislip, Danny Beales du parti travailliste espère vaincre le conservateur Steve Tuckwell, bien que les disputes sur la décision du maire de Londres Sadiq Khan d’étendre la zone à faibles émissions d’Ulez puissent coûter des voix aux travaillistes. À Selby et Ainsty, Keir Mather, 25 ans, deviendra le nouveau bébé de la maison s’il gagne pour le parti travailliste, la conservatrice Claire Holmes essayant de conserver le siège pour son parti. Somerton et Frome ont Sarah Dyke qui espère gagner pour les libéraux démocrates, tandis que Faye Purbrick veut s’assurer qu’il reste conservateur.



il y a 10 m 17h00 HAE Les bureaux de vote ont fermé lors des élections partielles Les bureaux de vote sont maintenant fermés dans les élections partielles pour choisir un nouveau député en Somerton et Frome, Uxbridge et South Ruislip et Selby et Ainsty. Les électeurs avaient pu voter à partir de 7 heures du matin jeudi. Si les conservateurs subissent trois défaites, Rishi Sunak pourrait devenir le premier Premier ministre depuis Harold Wilson en 1968 pour perdre trois élections partielles en une seule journée.

