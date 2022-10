Résultats des élections municipales – David Eby et le NPD devraient en tenir compte – Kelowna Capital News

~BW Uzelman

Un certain nombre de maires et de nombreux conseillers ont été défaits lors de la récente élection générale municipale en Colombie-Britannique. Cela n’était pas nécessairement associé à leur performance ou à leurs positions politiques. Les électeurs sont clairement irritables en ce moment. Et c’était leur première chance, après la pandémie, de tenir un agent public, ou plusieurs agents publics, pour responsables… de la réponse à la pandémie et des confinements, et bien plus encore.

Il y a beaucoup de raisons d’alimenter la frustration des électeurs en ce moment : l’inflation, les prix de l’alimentation, les prix de l’essence, le logement inabordable, la criminalité, les soins de santé, l’itinérance – la liste est interminable. Le souci d’un éventail de problèmes, pas nécessairement locaux, semble avoir motivé les électeurs à exclure le ou les premiers politiciens qu’ils pouvaient.

Léger a publié un sondage d’opinion révélateur à la mi-septembre. Le sondage a été mené dans le Lower Mainland, la vallée du Fraser et le corridor Sea to Sky, mais les résultats seront probablement similaires dans toutes les municipalités urbaines de la Colombie-Britannique. 53 % des électeurs croyaient que l’abordabilité du logement figurait parmi les trois principaux problèmes auxquels la municipalité était confrontée, 43 % l’itinérance, la pauvreté et les problèmes de santé mentale et 31 % la police, la sécurité publique et la criminalité. Comme le souligne Léger, tous les principaux problèmes municipaux identifiés s’étendent en fait au-delà des frontières municipales. De plus, ces questions échappent largement ou entièrement à la compétence municipale.

Abordabilité du logement. La province est compétente en matière de logement, mais elle a délégué l’administration des permis de construire et des inspections ainsi que des pouvoirs importants en matière de zonage aux municipalités. De même, les gouvernements locaux peuvent être impliqués dans des projets de logements subventionnés, mais ceux-ci nécessitent généralement un financement provincial et/ou fédéral. Les municipalités peuvent donc influer sur les coûts de logement, mais seulement dans les limites des lois et des politiques provinciales. De plus, la province a promulgué la réserve de terres agricoles et diverses politiques fiscales et réglementaires, qui ont une incidence directe sur les coûts des terres et du logement.

Itinérance, pauvreté et santé mentale. La politique sociale et de santé est presque entièrement de compétence provinciale, bien que le gouvernement fédéral ait influencé et dirigé ces politiques avec ses « pouvoirs de dépenser ». Par exemple, pour recevoir le Transfert canadien en matière de santé, les provinces doivent fournir des soins de santé comme le stipule la Loi canadienne sur la santé. La province gère tous les programmes.

Police, sécurité publique et criminalité. Les gouvernements locaux déterminent les budgets de la police, pas beaucoup plus. La province est seule responsable de l’administration de la justice. Au printemps, le Caucus des maires urbains de la Colombie-Britannique (BCUMC) a envoyé une lettre remarquable au solliciteur général de la Colombie-Britannique, dans laquelle il a documenté les échecs du service des poursuites de la Colombie-Britannique, qui ont abouti à des contrevenants prolifiques – avec des dizaines d’incidents policiers et de multiples condamnations – être systématiquement libéré sans inculpation, seulement pour récidiver.

Les maires ont souligné que si les soins de santé mentale sont cruciaux, ils ne résoudront pas à eux seuls le problème. Les maires ont plaidé pour « la responsabilité et des conséquences significatives » pour les contrevenants. Après une première réponse encourageante, la province rejette maintenant la nécessité de la dissuasion. « Le simple fait d’arrêter des gens… va être futile », a déclaré le solliciteur général. Attraper et relâcher s’est avéré inutile! Seule la province, et non la municipalité, ni la police, a le pouvoir de remédier à l’absence généralisée de dissuasion.

Ainsi, alors que les électeurs tenaient leurs maires et leurs conseils pour responsables de toutes ces questions, ils n’ont manifestement pas la compétence (ni les ressources) pour y faire face. Dans le sondage Léger, 84 % des électeurs souhaitaient une plus grande implication de la municipalité dans l’abordabilité du logement et 83 % dans les problèmes d’itinérance, de pauvreté et de santé mentale, même s’ils étaient informés qu’il ne s’agissait généralement pas de problèmes municipaux.

Le maintien de l’ordre, la sécurité publique et la criminalité étaient également un problème particulièrement important, peut-être le problème prédominant, dans de nombreuses compétitions électorales urbaines. Le maire Collin Basran de Kelowna a co-écrit la lettre à la province au nom du BCUMC et a mis en lumière le problème des délinquants prolifiques dans les médias; et les maires des deux plus grandes villes de la Colombie-Britannique, Kennedy Stewart de Vancouver et Doug McCallum de Surrey étaient tous deux membres du BCUMC. Ironiquement, Basran et ses deux collègues ont été vaincus.

David Eby, le prochain premier ministre, a promis de donner la priorité au logement, aux soins de santé, à l’environnement et à la sécurité publique au cours de ses 100 premiers jours. Ainsi, il est à l’écoute des questions qui préoccupent le plus l’électorat. Cependant, M. Eby doit s’assurer qu’il tient compte du message des électeurs et répond efficacement. L’électorat vient de licencier un certain nombre de maires et conseillers sortants qui n’étaient pas directement responsables de ces questions. Lors de la prochaine élection en Colombie-Britannique, les électeurs pourraient bien expulser les politiciens qui sont directement responsables de la gestion de ces questions – le premier ministre Eby et ses députés néo-démocrates.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

