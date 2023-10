Résultats des élections manitobaines de 2023 et mises à jour en direct

Le bureau de décision de CTV News a déclaré que le NPD avait remporté la majorité.

Retour sur l’actualité des candidats, les informations de vote et les résultats.

23h11

« Ce soir, le NPD du Manitoba va faire bouger les choses », déclare Kinew.

La nouvelle chef provinciale remercie la première ministre sortante Heather Stefanson, qui a annoncé qu’elle quitterait son poste de chef du PC.

«Je tiens à vous remercier pour les services rendus à notre province et à notre pays», dit-il. « Vous avez été la première femme premier ministre du Manitoba, et j’ai hâte de travailler avec vous à une transition ordonnée alors que nous défendons le prochain gouvernement du Manitoba.

23h04

« C’est une grande victoire pour nous. C’est une grande victoire pour nous tous au Manitoba », dit-il. « Wow, Manitoba. Mon cher et doux Manitoba. Regardez ce que nous avons fait ici ce soir. »

Kinew prononce son discours de victoire, réitérant les promesses de son parti de résoudre les problèmes du système de santé de la province, notamment sa promesse de construire de nouvelles salles d’urgence.

« Pour tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, nous avons besoin de vous », déclare Kinew.

Le chef du NPD du Manitoba, Wab Kinew, s’adresse à ses partisans peu de temps après que son parti devait former le gouvernement à la suite des élections du 3 octobre 2023.

11:00 heures de l’après midi

Dans une déclaration, le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, félicite le premier ministre élu Wab Kinew.

« Je suis optimiste quant à ce que nous pouvons réaliser pour notre ville et notre province », indique le communiqué, affirmant qu’il est impatient de travailler en étroite collaboration avec le nouveau gouvernement provincial.

« Avec un respect mutuel, un dialogue ouvert et des priorités communes, je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands progrès dans les années à venir. »

22h58

Quelques-unes des réactions au siège du NPD :

22h54

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare une victoire majoritaire du NPD

22h50

La victoire du NPD est un moment historique au Manitoba. Wab Kinew deviendra le premier premier ministre des Premières Nations de la province.

Au siège du NPD, la foule scande après l’annonce de la formation du gouvernement par le NPD.

22h45

RUPTURE Heather Stefanson annonce qu’elle quittera son poste de chef du Parti progressiste-conservateur au Manitoba.

« Ce fut l’honneur de ma vie de servir la population du Manitoba », dit-elle.

LIRE LA SUITE : Heather Stefanson démissionne de son poste de leader du PC

22h40

Quelques minutes après l’annonce de la formation du NPD au gouvernement, la chef progressiste-conservatrice Heather Stefanson s’adresse à ses partisans.

« Je respecte la volonté des électeurs et aujourd’hui, les électeurs ont pris la parole. »

Elle dit avoir parlé il y a quelques instants au chef du NPD, Wab Kinew, pour le féliciter de sa victoire.

22h34

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare la victoire du NPD.

Le NPD formera le gouvernement après les élections historiques au Manitoba

(CTV Nouvelles Winnipeg)22h26

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare qu’Obby Khan du Parti conservateur a été réélu à Fort Whyte

LIRE LA SUITE : Obby Khan maintient la ligne de but pour sécuriser Fort Whyte

22h25

Un regard sur la foule à l’intérieur du siège du NPD alors que les résultats continuent d’arriver.

22h19

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare :

-Jim Maloway du NPD réélu dans Elmwood

-Malaya Marcelino du NPD réélue à Notre-Dame

-Uzoma Asagwara du NPD réélu à la gare Union

22h16

Élections Manitoba affirme que les votes sont toujours en cours de dépouillement et que les résultats leur sont communiqués, mais qu’il a de la difficulté à les diffuser. Élections Manitoba examine ce qui est arrivé à ses données et à son site Web. Le bureau de décision de CTV News affirme qu’il s’agit d’une situation inhabituelle et que c’est l’une des raisons pour lesquelles les résultats arrivent plus lentement que prévu.

22h09

S’adressant à CTV News au sujet de la répartition des voix au Manitoba, le panéliste Royce Koop a déclaré que les conservateurs n’ont pas perdu un grand nombre de voix.

« Ils ne sont pas loin derrière le NPD, mais ce que nous voyons à Winnipeg, c’est que le NPD remporte tous les sièges, sauf peut-être trois, quatre ou cinq », dit-il.

« Je pense que l’histoire de ce soir n’est pas une histoire d’effondrement des conservateurs. En fait, les conservateurs conservent leurs votes. Ce que c’est, c’est l’histoire du système électoral et du NPD qui a obtenu un vote extraordinairement efficace lors de cette élection. »

22h01

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare Nello Altomare du NPD réélu dans Transcona

LIRE LA SUITE : Le président sortant du NPD réélu dans Transcona

22h00

Les bureaux de vote ont fermé depuis deux heures et les résultats arrivent à toute vitesse.

21h52

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare :

-Matt Wiebe du NPD a été réélu à Concordia

-Wayne Ewqasko des PC a été réélu dans Lac du Bonnet

-Ron Schuler du PC a été réélu dans Springfield-Ritchot

-Rick Wowchuk du PC a été réélu dans Swan River

21h51

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News a annoncé que Mike Moyes, du NPD, a été élu dans Riel, succédant ainsi à un ministre conservateur.

LIRE LA SUITE : La circonscription volte-face de Riel revient au NPD

21h45

Apprenez-en davantage sur l’annonce par le chef libéral du Manitoba, Dougald Lamont, de sa démission – une annonce faite il y a quelques minutes.

LIRE LA SUITE : Dougald Lamont démissionne de son poste de chef des libéraux du Manitoba

21h37

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare :

– Josh Guenter des PJ a été réélu à Borderland

-Cindy Lamoureux du Parti libéral a été réélue dans Tyndall Park

21h35

RUPTURE Le chef libéral du Manitoba, Dougald Lamont, annonce qu’il démissionnera

« En fin de compte, les gens ont décidé et parfois vous êtes pris dans une vague et ce que vous faites ne semble pas avoir d’importance », a déclaré le chef libéral du Manitoba lors d’un discours de concession mardi soir.

21h30

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare :

-Konrad Narth des PC a été élu dans La Vérendrye

-Greg Nesbitt du Parti conservateur a été réélu dans le Mont-Riding

21h27

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare :

-Doyle Piwiniuk des PC a été réélu dans Turtle Mountain

-Carrie Hiebert du PC a été élue dans Morden-Winkler

-Bernadette Smith du NPD a été réélue dans Point Douglas

-Grant Jackson des PC a été élu à Spruce Woods

-Adrien Sala du NPD a été réélu dans St. James

-Mintu Sandhu du NPD a été réélu dans The Maples

-Lisa Naylor du NPD a été réélue dans Wolseley

21h22

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News a annoncé que Jodie Byram, du PC, a été élue dans Agassiz – prenant le siège de l’ancienne ministre du Cabinet du PC, Eileen Clarke, qui ne s’est pas présentée à cette élection.

LIRE LA SUITE : Agassiz reste avec les PJ alors que Jodie Byram gagne

21h18

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare que Trevor King du Parti conservateur a été élu dans Lakeside

21h17

S’adressant à CTV News au sujet du soutien du Parti vert au Manitoba, le panéliste Michael Redhead Champagne dit qu’il s’agit d’une situation difficile.

« Je pense qu’il est de bon augure pour la démocratie du Manitoba que nous ayons beaucoup d’options différentes lorsqu’il s’agit de se rendre aux urnes afin que nos différences d’opinions et d’idées sur la façon de rendre le monde meilleur puissent y être reflétées.

Malheureusement, le fait de ne pas avoir une option verte forte, ni même une option libérale forte, réduit vraiment les possibilités dont nous disposons en tant que citoyens du Manitoba de faire entendre et respecter notre propre voix. »

21h12

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare que Nahanni Fontaine, du NPD, a été réélue dans St. Johns.

LIRE LA SUITE : Nahanni Fontaine remporte un troisième mandat consécutif à St. Johns

21h10

De Alexandra Holyk de CTV au siège du NPD : Des acclamations éclatent alors que des centaines de partisans du NPD remplissent la salle de bal Crystal de l’hôtel Fort Garry. Un certain nombre de sièges ont déjà été réclamés pour les candidats du NPD.

21h05

RUPTURE Le Bureau de décision de CTV News déclare que Jeff Bereza du Parti conservateur a été élu à Portage la Prairie

21h03

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare que Kelvin Goertzen, du Parti progressiste-conservateur, a été réélu à Steinbach.

LIRE LA SUITE : Kelvin Goertzen conserve son siège de longue date à Steinbach

21 heures

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare qu’Eric Redhead du NPD a été réélu dans Thompson et que Tom Lindsey du NPD a été réélu dans Flin Flon.

LIRE LA SUITE : Le NPD conserve la circonscription de Thompson ; Eric Redhead effectuera son premier mandat complet

20h57

La grande chef de l’AMC, Cathy Merrick, s’adressant à CTV News, affirme que le prochain premier ministre du Manitoba doit se concentrer sur la réconciliation.

« La réconciliation n’est pas qu’un mot que l’on peut lancer. La réconciliation, c’est être capable de rassembler notre peuple et d’être capable de comprendre les difficultés auxquelles notre peuple a été confronté au fil du temps. »

Suivez notre couverture électorale au Manitoba en direct dès maintenant.

La grande chef de l’AMC, Cathy Merrick, s’entretient avec Renee Rodgers de CTV lors de la soirée électorale au Manitoba.

20h51

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare que le chef du NPD, Wab Kinew, a été réélu dans Fort Rouge

Lire la suite : Wab Kinew réélu dans Fort Rouge

20h47

Le siège du Parti Vert attend les résultats.

20h42

Jon Hendricks de CTV jette un coup d’œil au siège du Parti progressiste-conservateur.

Je suis à l’ancien Celebrations Dinner Theatre qui est le QG de PC Party ce soir. Les supporters espèrent avoir une victoire à célébrer. Les responsables du parti me disent qu’ils croient que ce sera serré, mais ils sont optimistes quant à leur victoire. pic.twitter.com/giu8lPAf8a – Jon Hendricks (@ctvjon) 4 octobre 2023

20h37

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare que Mark Wasyliw du NPD a été réélu dans Fort Garry

Lire la suite ici : Fort Garry reste avec le NPD alors que Mark Wasyliw est élu

20h33

RUPTURE Le bureau de décision de CTV News déclare que Jamie Moses du NPD a été réélu dans Saint-Vital

Pour en savoir plus, cliquez ici : Jamie Moses du NPD réélu dans Saint-Vital

20h23

Les premiers résultats des élections au Manitoba ont commencé à arriver. Suivez le lien.

20h08

Un regard sur le QG du NPD au Manitoba alors que les bureaux de vote sont maintenant fermés.

20h

Les bureaux de vote sont officiellement fermés au Manitoba. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission spéciale de la soirée électorale de CTV News en direct dès maintenant.

19h30

Il reste trente minutes avant la fermeture des bureaux de vote au Manitoba. Il est encore temps de voter.

18h40

Voici un aperçu de toutes les méthodes que vous pouvez suivre lors de la couverture de la soirée électorale de CTV News.

18h25

Taylor Brock de CTV est au siège du Parti Vert. Elle explique à quoi nous pouvons nous attendre ce soir.

18h20

L’équipe de journalistes de CTV est présente au siège du parti ce soir. Regardez Maralee Caruso de CTV s’enregistrer avec chacun d’eux.

18h00

Plus que deux heures avant la fermeture des bureaux de vote.

Apprenez-en davantage sur la campagne de quatre semaines et sur la manière dont les Manitobains entreront dans l’histoire en votant.

Après une campagne de quatre semaines, les Manitobains doivent décider de la candidature des conservateurs pour un troisième mandat

17h49

Besoin d’aide pour trouver où voter ? Élections Manitoba a quelques conseils pour vous :

16h48

Michael D’Alimonte de CTV est au quartier général de campagne du Parti libéral ce soir. Il reste environ trois heures avant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures

15h31

Seulement quatre heures et demie avant la fermeture des bureaux de vote. Si ce n’est pas déjà fait, voici ce dont vous avez besoin pour voter :

Ce que les Manitobains doivent savoir pour voter le jour du scrutin

14h55

Vous ne savez toujours pas pour qui voter ? Voici un aperçu de certaines des promesses faites par les partis provinciaux au cours de la campagne.

14h45

La chef conservatrice Heather Stefanson et le chef du NPD Wab Kinew publient des messages sur les réseaux sociaux pour encourager le public à voter.

14h00

Vous cherchez des informations sur où voter et quoi apporter ? Vous pouvez consulter CTV News Winnipeg pour découvrir ce que vous devez savoir pour pouvoir voter.

10h40

Gabrielle Simard-Nadeau, candidate du Parti vert dans la circonscription de Steinbach, s’est retirée de la course. Tout vote exprimé pour Simard-Nadeau lors du vote par anticipation ou le jour de l’élection sera compté comme rejeté.

10 heures

Les scrutins sont désormais ouverts. Les Manitobains admissibles peuvent voter dans n’importe quel bureau de scrutin de leur circonscription électorale. Pour avoir le droit de voter, vous devez être un citoyen canadien et résider au Manitoba depuis au moins six mois. Vous devez également avoir au moins 18 ans.