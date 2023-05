Résultats des élections en Turquie 2023: ce que nous savons alors qu’Erdogan et Kilicdaroglu font face à un second tour

Les très grosses élections en Turquie se dirigent vers le 28 mai second tour, après que le président Recep Tayyip Erdoğan et son principal challenger de l’opposition n’aient pas obtenu la majorité au premier tour de scrutin.

Cette élection a peut-être été le plus grand test à ce jour pour l’autorité d’Erdoğan. Le populiste dirige la Turquie depuis 20 ans. Il a consolidé le pouvoir autour de lui et contrôle largement les médias et les ressources de l’État, de sorte que l’opposition forçant le leader à un second tour pour la première fois de sa carrière présidentielle est un exploit remarquable.

Pourtant, Erdoğan est sorti du premier tour en position de force, remportant 49,5% des voix dimanche, selon le Conseil électoral suprême de Turquie, avec Kemal Kiliçdaroğlu, le chef d’une alliance d’opposition à six, avec 44,89%.

C’est une déception pour l’opposition, d’autant plus que Kiliçdaroğlu semblait avoir un léger avantage dans les sondages avant le vote de dimanche. Kiliçdaroğlu avait promis de restaurer la démocratie et les institutions et la presse indépendantes de la Turquie, tout en s’attaquant à l’économie en difficulté de la Turquie. Il avait mené une campagne franche qui s’adressait directement aux électeurs et avait tenté d’adoucir les positions laïques de son parti (le Parti républicain du peuple, ou CHP) pour essayer de plaire à un plus large éventail d’électeurs.

Mais Erdoğan a une nouvelle fois prouvé sa force électorale, même si c’est la première fois qu’il ne remporte pas une élection présidentielle. Son parti, le Parti de la justice et du développement (AKP), et ses plus grands alliés, semblaient également prêts à conserver une majorité au parlement, sur la base des résultats préliminaires des élections.

Les deux candidats ont promis la victoire lors du second tour du 28 mai, mais Erdoğan a un net avantage. Il a déjà un avantage intégré, dominant les ondes et utilisant les ressources de l’État pour faire des choses comme donner de grosses augmentations aux fonctionnaires, et il pourrait reprendre des tactiques similaires dans les deux prochaines semaines. Ses plus grands défis potentiels – les difficultés économiques de la Turquie et la gestion par son gouvernement d’un tremblement de terre qui a tué 50 000 personnes il y a quelques mois à peine – ne l’ont pas contraint à une défaite au premier tour, comme certains experts le pensaient possible avant ce week-end.

De plus, un candidat nationaliste, Sinan Ogan, a obtenu environ 5 % des voix à ce premier tour. Ogan exploite son statut de faiseur de rois en étant méfiant quant à qui il approuvera lors du second tour, mais en réalité, Ogan est encore plus extrême sur des questions telles que les réfugiés et les droits des Kurdes, et donc ses électeurs sont plus susceptibles de revenir vers Erdoğan.

Et même s’ils ne le font pas, Erdoğan n’a pas besoin de tant de nouveaux électeurs pour le faire basculer vers la victoire, cimentant encore cinq ans de règne d’Erdoğan en Turquie et gardant probablement la Turquie sur sa trajectoire économique, politique et de politique étrangère actuelle.

Les élections en Turquie ont été le plus grand défi pour Erdoğan depuis des années – mais cela n’aurait peut-être pas été suffisant

Erdoğan a dominé la politique turque pendant la majeure partie de ce siècle. Il a été Premier ministre de 2003 à 2014, jusqu’à son élection à la présidence en 2014. La présidence était autrefois un rôle principalement cérémoniel, mais Erdoğan a fait passer le pays d’une démocratie parlementaire à un système présidentiel fort. Erdoğan a utilisé une tentative de coup d’État ratée en 2016 pour accélérer sa consolidation du pouvoir et purger la fonction publique, la justice et l’armée. Il a réprimé les médias indépendants, arrêtant des journalistes et d’autres membres de la société civile. Grâce à des référendums, il a élargi les pouvoirs de la présidence et supprimé de nombreux contrôles contre ce pouvoir.

Même si Erdoğan est devenu plus un homme fort, il est resté un leader assez populaire. Son personnage de dur à cuire a un réel attrait, en particulier lorsqu’il rallie la ferveur contre certains groupes qu’il qualifie de terroristes ou qu’il se bat avec l’Occident. Il a rehaussé le profil de la Turquie au niveau international – bien qu’en tant que membre de l’OTAN, la Turquie ait été un peu une épine dans le pied de l’alliance – et tout cela a semblé jouer également en sa faveur lors de cette élection.

Mais 2023 a présenté à Erdoğan des défis indéniables. L’économie de la Turquie était la grande. L’inflation est d’environ 40 % ; les gens ne peuvent pas se permettre les produits de première nécessité. La livre turque s’est effondrée, ce qui signifie que les Turcs ont beaucoup moins de pouvoir d’achat. Erdoğan a adopté une politique économique hétérodoxe qui a aggravé les choses – en particulier, il ne croit pas à l’augmentation des taux d’intérêt, pensant que cela ralentira la croissance économique.

La situation économique de la Turquie empire de plus en plus, ce qui signifie que les promesses d’Erdoğan pour de nouvelles infrastructures et la croissance commencent à sonner un peu creux, et la douleur est bien réelle pour les Turcs ordinaires. « Il n’est jamais entré dans une campagne électorale où il ne peut pas vendre un message économique », a déclaré Sinan Ciddi, professeur agrégé d’études de sécurité à la Marine Corps University. Pourtant, avant les élections, Erdoğan a utilisé sa position pour tenter d’isoler les électeurs de la douleur économique, augmentant le salaire minimum en décembre et augmentant les salaires des fonctionnaires.

Pendant ce temps, Erdoğan s’est appuyé sur des systèmes de clientélisme et de favoritisme à des fins politiques et personnelles. Rien de tout cela n’est exactement secret, mais le tremblement de terre dévastateur de février dans le sud-est de la Turquie a montré à quel point cette corruption et cette mauvaise gestion gouvernementale étaient profondes. Ce tremblement de terre a tué environ 50 000 personnes en Turquie et la colère a éclaté face à la gestion de la catastrophe par le gouvernement.

Yaprak Gürsoy, professeur de politique européenne et titulaire de la chaire d’études turques contemporaines à la London School of Economics and Political Science, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le tremblement de terre soit un problème plus important à l’approche des élections. « Cela me surprend un peu, car je pense que cela aurait pu être quelque chose que l’opposition aurait pu vraiment utiliser pour montrer les lacunes du gouvernement », a-t-elle déclaré. « Et ils ont choisi de ne pas le faire. » Dans les zones touchées par le tremblement de terre dans le sud-est, le vote d’Erdoğan et de l’AKP s’est adouci, selon les résultats préliminaires, mais pas assez pour vraiment basculer vers l’opposition.

Et même si l’opposition n’a pas répondu aux attentes du premier tour, c’était un défi étonnamment fort pour Erdoğan. Kiliçdaroğlu, le chef du CHP, n’était pas le favori évident pour diriger l’opposition, mais il a joué un rôle clé dans l’unification de l’alliance dite de la « table des six » qui promettait de restaurer la démocratie parlementaire turque et d’entreprendre des réformes judiciaires et institutionnelles pro-démocratiques. réformes.

Le CHP est le plus grand parti de la coalition à six. C’est le parti de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, et c’est traditionnellement un parti résolument laïc – comparé à l’AKP d’Erdoğan, qui promeut les valeurs islamiques. Mais Kiliçdaroğlu a contribué à adoucir les positions du CHP et à sensibiliser les islamistes pour tenter d’élargir l’attrait du parti.

Kiliçdaroğlu lui-même s’est avéré être un candidat étonnamment fort, bien qu’ayant été en deçà des attentes au premier tour, cette perception pourrait changer un peu. Kiliçdaroğlu est en politique et au gouvernement depuis longtemps, mais même ainsi, il est largement considéré comme quelqu’un d’irréprochable. « Ce n’est pas un leader passionnant, ce n’est pas un grand politicien, mais il faut lui faire confiance et c’est la bonne personne pour ce moment particulier », a déclaré Ateş Altinordu, professeur adjoint de sociologie à l’Université Sabanci en Turquie. Il est souvent décrit comme « à la voix douce ». Il a été surnommé le Gandhi de Turquie ou « Gandhi Kemal » à cause de ses manières, mais aussi parce qu’il a dirigé une marche pour la justice de plusieurs centaines de kilomètres en Turquie en 2017, protestant contre l’emprisonnement de fonctionnaires et de militants.

Kiliçdaroğlu est un alévi, qui est une tradition islamique hétérodoxe qui a été victime de discrimination et de persécution en Turquie. On craignait que le pays à majorité musulmane sunnite ne soit réticent à voter pour Kiliçdaroğlu, bien qu’il ait franchement parlé de sa foi dans une vidéo récente, où il a déclaré au public : « Je suis un Alévi. Je suis un musulman. … Dieu m’a donné ma vie. Je ne suis pas pécheur. La vidéo a été largement visionnée et a été considérée comme brisant quelque chose d’un tabou dans la politique turque. Pour le moment, il est difficile de savoir avec certitude à quel point l’identité de Kiliçdaroğlu a été prise en compte dans le vote. certains analystes pense que cela aurait pu affaiblir son soutien parmi certains groupes d’électeurs turcs.

En plus de sa vidéo alévie, Kiliçdaroğlu s’est appuyé sur ces vidéos pour s’adresser directement aux électeurs. Il prononce ces discours discrets depuis une sorte de bureau en désordre, ou une table de cuisine. Ses messages ont eu tendance à être pleins d’espoir et d’optimisme – un contraste marqué avec le type contre lequel il se présente. « Il ne s’engage dans aucune de ces combativités ou de toute sorte d’attitude polarisante », a déclaré Sebnem Gumuscu, professeur agrégé de sciences politiques au Middlebury College. « Il est beaucoup plus en paix avec sa propre identité, ses opinions, sa rhétorique accueillante et inclusive. »

Kiliçdaroğlu est resté optimiste après le premier tour de scrutin. « Nous allons certainement gagner cette élection au second tour », a-t-il déclaré. « Tout le monde le verra. »

Dans le même temps, le premier tour de scrutin aurait pu montrer les limites du message de Kiliçdaroğlu – ou du moins sa portée. L’opposition a eu peu de temps d’antenne dans les médias turcs, car Erdoğan est principalement aux commandes. Cela, bien sûr, ne change pas dans la perspective du 28 mai.

La machine Erdoğan tourne toujours fort

Erdoğan a sans aucun doute eu un combat électoral difficile, mais dimanche a montré qu’il est toujours une machine électorale. Oui, la balance penche en sa faveur. Oui, l’économie est en ruine. Mais Erdoğan est toujours très populaire avec une base très solide et fiable, et les experts et les observateurs n’ont jamais sous-estimé qu’il pouvait encore gagner, aussi juste et carré que possible. « Vous avez six partis politiques regroupés autour d’un candidat de l’opposition essayant de vaincre un gars », a déclaré Ciddi. « Cela montre à quel point Erdoğan est puissant. »

Le second tour des élections offre toujours la possibilité que Kiliçdaroğlu et l’opposition puissent l’emporter. Mais ça a l’air bien, bien plus dur qu’il y a 24 heures.

Tout d’abord, l’évidence : Erdoğan était sur le point de remporter l’élection. L’opposition a accusé l’AKP de bloquer le processus de dépouillement dans les bastions de l’opposition, mais, en fin de compte, les deux camps ont accepté les résultats préliminaires.

Encore une fois, Erdoğan AKP et ses alliés semblent également sur le point de reprendre le parlement, ce qui donnera à Erdoğan un argument pour faire valoir que si les électeurs turcs veulent des résultats, ils devraient l’élire et créer un gouvernement unifié. Kiliçdaroğlu, qui a promis de ramener la Turquie à une démocratie parlementaire, trouvera extrêmement difficile de le faire, ou quoi que ce soit d’autre à son ordre du jour, s’il devait l’emporter dans un gouvernement divisé.

Avant le premier tour de scrutin, une grande question se profilait : si Erdoğan perdait, respecterait-il même les résultats ? Mais cette question a peut-être été moins pertinente que la réalité : la balance a toujours penché en faveur d’Erdoğan.

Cette réalité est difficile à concilier avec l’enthousiasme et la participation à cette élection. Le taux de participation a été élevé : plus de 88 %, avec plus de 64 millions d’électeurs en Turquie et à l’étranger.

Cela crée une sorte d’écran partagé déroutant pour la Turquie – plus une démocratie à part entière, mais pas non plus une autocratie. Bien sûr, cette élection n’est pas encore terminée. Kiliçdaroğlu offre toujours la possibilité d’une rupture avec le passé : s’éloigner d’un gouvernement turc centralisé autour d’un seul homme et réorienter la politique intérieure, étrangère et économique de la Turquie.

Mais l’opposition sera confrontée aux mêmes défis dans ce second tour, et Erdoğan a toujours tous ses avantages acquis. Ce qui signifie qu’il est probable qu’Erdoğan gagnera encore une fois – et il semble peu probable qu’il abandonne le livre de jeu enflammé qui continue de lui apporter le succès chez lui et à l’étranger.