Résultats des élections en Thaïlande 2023 : les électeurs soutiennent les partis pro-démocratie pour porter un coup dur au régime militaire

Les progressistes – et d’autres membres des partis d’opposition pro-démocratie thaïlandais – ont remporté une victoire éclatante aux élections du pays ce week-end, portant un coup dur aux titulaires soutenus par l’armée. Leur succès écrasant, qui a choqué les observateurs politiques de la région, a indiqué que les électeurs thaïlandais sont intéressés par un changement par rapport au régime militaire actuel et a envoyé un message significatif en faveur d’un gouvernement plus représentatif.

Le parti progressiste Move Forward, dirigé par Pita Limjaroenrat, devrait remporter 151 sièges à la Chambre – le plus élevé de tous les groupes – tandis que le parti d’opposition populiste Pheu Thai, aligné avec l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, remportera probablement 141 sièges. Ensemble, les deux partis détiennent désormais au moins 292 des 500 sièges à la Chambre.

« C’est un tremblement de terre, puisque Move Forward est le premier parti à défier directement les grandes institutions thaïlandaises comme la monarchie et l’armée – le premier à appeler à une véritable réforme institutionnelle », a déclaré Josh Kurlantzick, membre du Council on Foreign Relations, à Vox.

L’armée a longtemps eu une emprise sur la politique thaïlandaise, une emprise renforcée par les coups d’État militaires en 2006 et 2014. Ce dernier coup d’État a été dirigé par l’actuel Premier ministre Prayuth Chan-ocha, qui a inauguré une nouvelle constitution qui a donné à l’armée un pouvoir sans précédent sur gouvernement. L’une de ces réformes post-coup d’État menace la coalition de Move Forward : 376 députés sont nécessaires pour élire un nouveau Premier ministre, et le Sénat de 250 personnes a été nommé par l’armée.

Move Forward a déclaré lundi que plusieurs partis avaient accepté de rejoindre sa coalition gouvernementale, lui donnant le contrôle de 309 des 500 sièges du parlement. Cela laisse Pita Limjaroenrat à 67 voix de moins que la majorité nécessaire pour devenir Premier ministre. On ne sait pas si le Sénat travaillera à bricoler un gouvernement minoritaire aligné sur l’armée ou à diviser son soutien entre les deux factions.

« Le glissement de terrain écrasant du parti Move Forward est une indication que les électeurs sont prêts à ce que le pays soit dirigé par le peuple, et non par l’armée ou la monarchie », déclare Tyrell Haberkorn, professeur qui étudie la politique de l’Asie du Sud-Est à l’Université de Wisconsin Madison. « La question est maintenant de savoir si les militaires vont réellement écouter les gens et se retirer, comme ils le doivent, ou s’ils vont utiliser leurs astuces habituelles pour rester au pouvoir. »

Les électeurs thaïlandais ont envoyé un message fort lors des élections

Le soutien des électeurs aux progressistes lors de cette élection met en évidence un intérêt généralisé pour les réformes qui changeraient radicalement le fonctionnement actuel du gouvernement thaïlandais.

En 2014, l’armée thaïlandaise a organisé un coup d’État qui a renversé un gouvernement démocratiquement élu dans le pays. Peu de temps après, le père du roi actuel a reconnu la légitimité du nouveau gouvernement dirigé par l’armée. Depuis, Prayuth Chan-ocha, ancien général, dirige le gouvernement. Et en 2019, il a pu remporter une élection au poste de Premier ministre au milieu d’allégations d’irrégularités et de questions sur les retards de dépouillement des votes.

La colère suscitée par ces élections, la répression de l’armée contre les manifestants pro-démocratie et la dissolution par l’État du prédécesseur du parti Move Forward ont conduit à des manifestations prolongées, y compris par des étudiants en 2020 qui voulaient que l’armée sorte du gouvernement et réduise l’influence de la monarchie. , qui, avec l’armée, détient l’essentiel du pouvoir en Thaïlande.

Le coup d’État de 2014 est l’un des rares que le pays ait connu dans l’histoire récente alors que l’armée et la monarchie ont collaboré pour consolider le pouvoir politique. Ces dernières années, les deux factions se sont affrontées au parti populiste Pheu Thai, qui soutient les politiques sociales visant à aider les pauvres. La montée des progressistes cette année signale une poussée de certains électeurs pour une autre alternative au statu quo sous la forme du Parti aller de l’avant, qui a défendu les réformes institutionnelles.

Une réforme clé approuvée par le parti Move Forward modifierait les lois thaïlandaises de lèse-majesté qui pénalisent sévèrement les personnes qui critiquent la monarchie, notamment jusqu’à 15 ans de prison. Ces lois ont conduit à de nombreuses arrestations très médiatisées lors des manifestations. Parmi les autres idées soutenues par le parti, citons l’élimination de la constitution rédigée par l’armée en 2014 et le passage à une constitution qui donne au public une plus grande voix au chapitre dans la législation. Collectivement, les deux réformes signalent un intérêt à passer à une démocratie plus traditionnelle. De telles propositions ont reçu un immense soutien de la part des jeunes électeurs, qui se sont rendus en grand nombre pour soutenir les candidats progressistes.

« Pour la première fois, il sera possible de soumettre la monarchie à la loi », déclare Haberkorn, à propos de l’influence potentielle d’un gouvernement dirigé par des progressistes. « Il n’y a jamais eu de véritable transition vers la démocratie, dans laquelle les chefs militaires sortants sont tenus responsables des coups d’État qu’ils ont lancés et des violences qu’ils ont perpétrées, en Thaïlande. Cette élection signifie qu’il est temps que les militaires rendent des comptes pour les nombreux actes de violence qu’ils ont commis, y compris la répression de 2010 contre [pro-democracy demonstrators]les coups d’État de 2006 et 2014. »

Si un gouvernement dirigé par des progressistes arrivait réellement au pouvoir, Haberkorn a ajouté qu’il pourrait avoir un impact considérable en Asie du Sud-Est plus largement, apportant un soutien à la démocratie et aux idéaux démocratiques dans les pays voisins.

« Plutôt que de collaborer avec la dictature au Myanmar, un gouvernement dirigé par le parti Move Forward est susceptible de condamner le régime militaire et de soutenir la démocratie au Myanmar », a-t-elle déclaré à Vox.

Bien que les partis progressistes et populistes aient remporté un nombre important de sièges au parlement, il n’est pas encore clair s’ils pourront élire leur Premier ministre préféré, ou si l’armée cherchera à déstabiliser le gouvernement comme il l’a fait lors de coups d’État passés.

« La perspective d’une nouvelle impasse dans la politique thaïlandaise – opposant un mouvement électoral populaire à l’establishment conservateur du pays – plane toujours », déclare Thomas Pepinsky, politologue de Cornell qui étudie la région.

La victoire massive des progressistes, cependant, suggère que les électeurs thaïlandais ont soif de quelque chose de différent.