Résultats des élections – en direct: Boris Johnson rejette le référendum écossais alors que Starmer fait face à un «  tour du chapeau  » de défaites

Il est «trop tôt» pour dire si le maire de Londres Sadiq Khan a été réélu pour un second mandat, a affirmé le Parti travailliste.

Une source du parti a dit L’indépendant ce faible taux de participation et la complaisance des électeurs pour les travaillistes ont laissé la course «incertaine», ajoutant: «Il reste encore la moitié des arrondissements de Londres à compter et il est trop tôt pour dire quoi que ce soit avec certitude à ce stade.