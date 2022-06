Résultats des élections en Colombie : le candidat de gauche et ancien guérillero Gustavo Petro remporte la course présidentielle

L’ancien guérillero l’a emporté avec une faible marge avec plus de 50% des voix face à l’entrepreneur de 77 ans Rodolfo Hernandez. Dans cette victoire historique, sa colistière Francia Marquez deviendra désormais la première Afro-Colombienne à détenir des pouvoirs exécutifs.

Lors de son discours de victoire dimanche soir, Petro a déclaré qu’il était ouvert au dialogue avec Hernandez. Il a également appelé à un grand accord national pour mettre fin à la violence dans le pays, déclarant : « Ce qui vient ici est un vrai changement, un vrai changement. C’est ce à quoi nous engageons nos vies. Nous ne trahirons pas l’électorat qui a exigé que la Colombie changer à partir d’aujourd’hui. »

« Fêtons la première victoire populaire. Que tant de souffrances soient amorties dans la joie qui inonde aujourd’hui le cœur de la patrie », a tweeté Petro dimanche soir.

Le président colombien sortant, Ivan Duque, a déclaré avoir appelé Petro pour le féliciter de sa victoire et qu’ils avaient « convenu de se rencontrer dans les prochains jours pour amorcer une transition harmonieuse, institutionnelle et transparente ».

Peu de temps après que Petro ait revendiqué la victoire, son rival Hernandez a prononcé un discours disant qu’il acceptait le résultat.

« J’accepte le résultat comme il se doit si nous voulons que nos institutions soient fortes. J’espère sincèrement que cette décision qui a été prise est bénéfique pour tous et que la Colombie se dirige vers le changement qui a prévalu lors du vote du premier tour, » il a dit.

Hernandez a également déclaré qu’il espérait que Petro sache diriger le pays et que « (Petro) soit fidèle à son discours contre la corruption et qu’il ne déçoive pas ceux qui lui font confiance ».

Les deux candidats s’étaient présentés sur des promesses de changement, cherchant à tirer parti du nombre de Colombiens qui en ont marre de Duque – un dirigeant dont le mandat a été défini par la gestion par son administration de la conduite de la police, des inégalités et des affrontements entre groupes criminels organisés.

Petro, 62 ans, avait déjà vu deux candidatures présidentielles échouées en 2010 et 2018. Le second tour de dimanche suggère qu’il a finalement surmonté l’hésitation des électeurs qui le voyaient autrefois comme un outsider radical de gauche – ce qui n’est pas un mince exploit pour un politicien à la recherche pour gagner l’un des pays les plus conservateurs d’Amérique du Sud.

Le soutien que Petro a recueilli peut être en partie attribué à la détérioration de la situation socio-économique de la Colombie, notamment à la détérioration des conditions de vie, aggravée par l’impact de la pandémie de Covid-19 et l’impact de la guerre en Ukraine.

Alors que la Colombie a connu une croissance économique impressionnante ces dernières années, les taux d’inégalité restent parmi les plus élevés au monde, près de la moitié des Colombiens affirmant que l’économie va dans la mauvaise direction, selon un récent sondage Gallup.

Petro a toujours fait campagne en faveur d’une hausse des impôts sur les sociétés et des subventions publiques pour la classe ouvrière et les pauvres, une tactique qui pourrait l’aider à attirer plus de personnes de ce groupe démographique dans son camp.

Le parti et les alliés de Petro constituaient déjà le plus grand bloc au Sénat, bien qu’ils ne contrôlent pas la majorité des sièges.

Un passé mouvementé

Né dans la ville rurale de Ciénaga de Oro, au nord de la Colombie, Petro a passé sa jeunesse dans les rangs d’un mouvement de guérilla de gauche, le Mouvement du 19 avril (M19) — fondé pour protester contre les allégations de fraude lors des élections de 1970.

Le groupe faisait partie d’une soi-disant deuxième vague de mouvements de guérilla dans le pays qui a balayé la région dans les années 1970 sous l’influence de la Révolution cubaine.

Le M19 était associé à des activités illégales – y compris des enlèvements présumés contre rançon – mais Petro dit qu’il a mené des activités légales visant à mobiliser les gens pour qu’ils s’opposent à ce qu’il appelle une « fausse démocratie », même en tant que conseiller municipal de la ville de Zipaquira.

Petro a été arrêté par la police en 1985 pour dissimulation d’armes. Peu de temps après, le M19 a lancé une attaque pour s’emparer du bâtiment de la Cour suprême de Bogota qui a fait au moins 98 morts, dont 12 magistrats (11 sont toujours portés disparus). Petro nie avoir été impliqué dans l’agression, qui a eu lieu alors qu’il était derrière les barreaux.

Au moment où Petro a été libéré en 1987, après 18 mois de prison militaire, sa perspective idéologique avait changé. Il a dit que le temps l’a aidé à réaliser qu’une révolution armée n’était pas la meilleure stratégie pour gagner le soutien populaire.

Deux ans plus tard, le M19 a entamé des négociations de paix avec l’État colombien, Petro étant prêt à combattre le système de l’intérieur.

Une campagne régulière

Depuis qu’il a perdu les élections de 2018, Petro a toujours tenté de minimiser les craintes que son plan économique – qui propose également l’arrêt des explorations de combustibles fossiles et la renégociation des accords commerciaux internationaux – soit « trop ​​​​radical » pour la Colombie. Il s’est depuis entouré d’hommes politiques plus traditionnels qui pourraient jeter des ponts avec l’establishment.

Maintenant, il se présente comme un nouveau type de progressiste.

En avril, il a signé un engagement de ne pas exproprier de terres privées s’il était élu. Il a également proposé à un modéré d’être son ministre de l’Économie et a cherché à nouer des liens internationaux avec de nouveaux progressistes, tels que le Congressional Progressive Caucus des États-Unis, plutôt qu’avec des dirigeants traditionnels de gauche comme Evo Morales en Bolivie.

Ses détracteurs ont dit qu’il était trop intellectuel et détaché – voire carrément pédant, même sa propre équipe de campagne le qualifiant de « Petroxplainer », compte tenu de sa tendance à faire la leçon.

Pour contrer cela, il a fait campagne dans certaines des régions les plus pauvres du pays, où il a discuté avec les habitants lors de conversations diffusées en continu sur Instagram.

Petro a parié sur les Colombiens pour croire en lui en tant que politicien évolué, déclarant à CNN qu’il avait réussi à combiner avec succès son zèle révolutionnaire avec la pratique de la gestion publique.

Ensuite, l’ancien guérillero – dont le nom de guerre Aureliano Buendia est tiré du classique du réalisme magique de l’écrivain Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude – espère déclencher une révolution scientifique en Colombie, demandant aux économistes de parcourir ses propositions.

« Le réalisme magique vient du cœur alors que mes propositions scientifiques viennent du cerveau. Pour gouverner, il faut les deux », a-t-il déclaré.