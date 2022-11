Résultats des élections du gouverneur de l’Arizona 2022: Katie Hobbs bat Kari Lake

Le républicain Kari Lake, un ancien présentateur de nouvelles télévisées d’extrême droite qui s’est rapidement forgé un profil national comme l’un des partisans les plus virulents des mensonges électoraux du président Donald Trump en 2020, ne sera pas le prochain gouverneur de l’Arizona. Mais même si elle admet ce fait – un grand si, compte tenu de ses récentes attaques contre le processus électoral de son État et qu’elle a refusé à plusieurs reprises de dire qu’elle concéderait la course si elle perdait – ce ne sera probablement pas la dernière que nous verrons d’elle.

La course du gouverneur de l’Arizona a fait de Lake une star du GOP. Elle a exprimé ouvertement ses opinions extrêmes sur la sécurité électorale, l’avortement et l’immigration. Elle a mené une campagne non conventionnelle, évitant les achats publicitaires traditionnels pour les vidéos de campagne virale, pleine de déclarations controversées qui ont fait la une des journaux nationaux, y compris des commentaires qui semblaient faire la lumière sur l’attaque violente contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Tout cela lui a valu l’admiration (et l’approbation) de Trump et les éloges d’autres républicains de premier plan. Elle a même été proposée comme colistière potentielle pour Trump en 2024.

La course a attiré de grosses dépenses extérieures et est apparue serrée jusqu’à la fin, avec des sondages montrant Lake et son adversaire démocrate, l’actuelle secrétaire d’État de l’Arizona Katie Hobbs, dans une impasse avant le jour du scrutin. Il a fallu des jours pour que les résultats soient annoncés, et la victoire de Hobbs s’est réduite aux marges qu’elle a pu conduire dans les grands centres urbains des comtés de Pima et de Maricopa.

C’est une grosse perte pour les républicains dans ce champ de bataille clé où le président Joe Biden a remporté par un peu plus de 10 000 voix en 2020, et un autre coup porté à la réputation de Trump en tant que faiseur de rois après que ses candidats triés sur le volet aient eu une mauvaise performance à travers le pays cette année. C’est aussi une victoire clé pour les démocrates, qui ont simultanément décroché un poste de gouverneur et repoussé la montée d’un autre négationniste d’extrême droite.

Mais ce n’est peut-être que le début de la carrière politique de Lake – et c’est une perspective inquiétante pour les démocrates qui ont vu à quel point elle a été formidable, même en tant que nouvelle venue politique.

Les vues sur le lac sont extrêmes, même pour l’Arizona à tendance républicaine

Les opinions de Lake sur les élections de 2020 sont particulièrement dangereuses dans un endroit comme l’Arizona, où la marge de Biden était incroyablement mince et où la législature de l’État, qui pourrait rester sous contrôle républicain, pourrait bientôt être habilitée par une prochaine décision de la Cour suprême des États-Unis à saper les résultats de futures élections.

Lake a déclaré qu’elle n’aurait pas certifié le vote de 2020 pour Biden, affirmant qu’il était “corrompu, pourri”. Elle a même intenté une action en justice, qui a depuis été rejetée par un juge fédéral, qui a fait de fausses déclarations sur des problèmes avec les machines de comptage des votes et a cherché à obliger les responsables de l’Arizona à compiler 2022 bulletins de vote à la main.

Contrairement à Lake, la plupart des Arizonans sont confiants dans les élections de l’État : un sondage du Center for the Future of Arizona/HighGround Public Affairs publié en octobre a révélé que 70 % des électeurs probables en Arizona pensaient que les élections de l’État étaient sûres et 77 % pensaient que les résultats de 2022 seraient soit précis.

Avant le jour du scrutin, Lake a également esquivé à plusieurs reprises les questions de savoir si elle concéderait la course du gouverneur si elle perdait, en disant que “je vais gagner les élections, et j’accepterai ce résultat”, et qu’elle n’accepterait qu’un résultat « juste, honnête et transparent ». Au cours de la primaire, elle a même anticipé sa propre victoire en disant qu’elle contesterait les résultats si elle perdait, car cela aurait indiqué “qu’il y a de la triche en cours”. Et avant l’appel de la course, elle a suggéré que les responsables électoraux de l’Arizona traînaient intentionnellement les pieds pour publier les résultats, tout en déclarant: «je vais gagner à 100%.”

Le déni électoral de Lake aurait pu être désastreux dans le bureau du gouverneur : elle aurait eu un rôle à jouer dans la certification des résultats de l’élection présidentielle et aurait pu chercher à utiliser son bureau pour retarder ou saper la certification si elle n’était pas d’accord avec le résultat.

Hobbs, d’autre part, a acquis une notoriété nationale après avoir défendu l’intégrité des résultats des élections de 2020 en Arizona contre les efforts de Trump pour les annuler, qualifiant un audit des résultats dirigé par les républicains de moyen de “chasser les théories du complot”. Elle a même refusé de débattre de Lake parce que, comme elle l’a dit à CNN, elle “ne voulait pas lui donner une plus grande scène” pour répandre ses mensonges sur les élections de 2020.

Les opinions de Lake sur l’avortement l’ont également placée à la droite de nombreux Arizonans.

Lake soutient les restrictions extrêmes existantes sur l’avortement en Arizona. Cela inclut la législation adoptée plus tôt cette année par la législature de l’État contrôlée par le GOP de l’Arizona qui interdit les avortements après 15 semaines de grossesse sans exception pour le viol ou l’inceste. L’État a également une interdiction totale de l’avortement de 121 ans dans les livres, qui n’a qu’une exception lorsque la vie de la personne enceinte est en danger. Il est entré en vigueur immédiatement après la décision de la Cour suprême de juin d’annuler Roe contre Wade.

Lake a soutenu l’interdiction de 15 semaines et la pré-Chevreuil interdiction, qu’elle a qualifiée de “grande loi qui est déjà dans les livres”. Elle a également qualifié l’avortement de “péché ultime”, a déclaré que les pilules abortives devraient être illégales et a déclaré qu’elle soutiendrait l’interdiction de l’avortement vers six semaines de grossesse.

Ses positions semblent être en décalage avec l’électorat de l’Arizona : un sondage de septembre OH Predictive Insights a révélé que 9 électeurs sur 10 conviennent que l’avortement devrait être légal dans au moins certains cas. Cela semble être plus conforme aux appels de Hobbs à renverser le pré-Chevreuil l’interdiction et l’interdiction de 15 semaines.

Le culte de la personnalité autour du lac

Lake est entrée en politique après avoir pris sa retraite du journalisme parce qu’elle n’aimait pas “la direction que ça prend”, comme elle l’a dit dans une vidéo annonçant sa démission des informations télévisées locales. En plus de couvrir les courses locales et nationales pendant 22 ans en tant que présentatrice de nouvelles à Phoenix, elle n’avait aucune expérience préalable en politique ou au gouvernement, ce qui est inhabituel pour les candidats au poste de gouverneur.

Les démocrates ont d’abord semblé radier Lake en tant que candidat marginal. Ils ont même publié un communiqué de presse soulignant les dons passés de son principal adversaire, Karrin Taylor Robson, aux démocrates, ce qui a fait de Lake le véritable conservateur de la course et plus attrayant pour les électeurs primaires du GOP. Comme dans d’autres régions du pays, les démocrates semblaient supposer que l’extrême droite du lac serait plus facile à battre aux élections générales.

Mais Lake avait le soutien de Trump, dont l’approbation semblait toujours avoir du poids dans l’Arizona à tendance républicaine. Et elle avait aussi quelque chose que d’autres candidats d’extrême droite de 2022, comme Doug Mastriano, candidat au poste de gouverneur du GOP de Pennsylvanie, n’avaient pas : plus de deux décennies d’expérience à l’antenne pour une filiale de Fox. Ce curriculum vitae l’a rendue perpétuellement prête pour la caméra et apte à parler des préoccupations des électeurs d’une manière que beaucoup considéraient comme authentique et même rappelant le style rhétorique de Trump.

“Je n’ai pas besoin d’un sondeur ou d’un consultant de DC ou d’une autre grande ville pour venir en Arizona et me dire ce qu’est l’Arizona”, a déclaré Lake à Politico.

Cette attitude s’est reflétée dans sa stratégie de campagne. Plutôt que d’acheter des publicités télévisées, elle a demandé à son mari, ancien vidéaste de la filiale de NBC à Phoenix et producteur indépendant, de la filmer en train de s’affronter avec des journalistes lors d’interviews et de publier les images en ligne, souvent avec des résultats viraux.

D’éminents républicains sont stupéfaits par elle. Kenneth L. Khachigian, l’ancien rédacteur en chef de Ronald Reagan, s’est exprimé poétiquement dans le Wall Street Journal le mois dernier : « Ce qui rend le message de Mme Lake différent, c’est sa simplicité et son intrépidité. C’est sans vergogne et sincère, pas habillé de mots codés. Trump aurait vu quelque chose de lui-même à Lake. Même l’actuel gouverneur à mandat limité Doug Ducey, qui a accusé Lake d’avoir “trompé les électeurs” alors qu’il soutenait Taylor Robson lors de la primaire, s’est récemment réchauffé à elle.

Tous les éloges des républicains – et les spéculations selon lesquelles elle pourrait être une colistière potentielle pour Trump, même si elle n’a pas remporté le poste de gouverneur – inquiètent les démocrates. Malgré sa perte, ils pensent qu’elle a un charisme présidentiel, et son sens des médias et son tempérament pourraient aider Trump à relever un défi difficile au président Joe Biden en 2024.