Résultats des élections américaines: Warnock et Walker bloqués dans une course serrée

ATLANTE –

Le sénateur américain Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker ont été enfermés dans une course serrée en Géorgie mardi soir alors que les responsables des élections continuaient de compter les bulletins de vote dans l’État qui a déterminé le contrôle partisan du Sénat il y a près de deux ans et pourrait le faire à nouveau à mi-mandat. élections.

La question est de savoir si l’un ou l’autre des candidats peut remporter le concours ou s’il se dirige vers un second tour le 6 décembre. La Géorgie a besoin d’une majorité pour remporter un poste dans tout l’État, et avec des retours incomplets montrant une course serrée avec un candidat tiers sur le bulletin de vote, il restait possible que ni Warnock ni Walker ne dépassent le seuil de 50%. Il était trop tôt pour que l’Associated Press appelle la course.

“Nous ne savons pas si ce voyage est terminé ce soir ou s’il reste encore un peu de travail à faire”, a déclaré Warnock aux supporters qui étaient restés dans la salle de bal d’un hôtel d’Atlanta juste avant 2 heures du matin mercredi.

“Je comprends qu’à cette heure tardive, vous soyez peut-être un peu fatigué”, a poursuivi le sénateur, “mais que ce soit plus tard ce soir ou demain ou dans quatre semaines, nous entendrons le peuple géorgien.”

Walker, un athlète célèbre devenu politicien, a offert à ses partisans une vision optimiste quelques heures plus tôt lors de la soirée électorale de sa campagne dans la banlieue d’Atlanta.

“Je ne viens pas pour perdre”, a déclaré Walker lors de sa brève allocution.

Une campagne de second tour serait un blitz de quatre semaines qui, en fonction des résultats d’autres concours du Sénat, pourrait reprendre le cycle électoral de 2020, lorsque deux scrutins du Sénat en Géorgie se sont doublés d’une bataille nationale gagnant-gagnant pour le contrôle du Sénat. Les victoires de Warnock et du sénateur Jon Ossoff, D-Ga., ont laissé la chambre divisée à 50-50 entre les deux principaux partis, le vice-président Kamala Harris donnant aux démocrates le vote décisif.

Un second tour signifierait un autre mois de Warnock martelant Walker, qui fait sa première candidature à une fonction publique, comme non qualifié et Walker attaquant Warnock comme un tampon en caoutchouc pour la Maison Blanche.

“Raphael Warnock vote avec Joe Biden 96% du temps”, a déclaré Walker à maintes reprises aux électeurs. “Il a oublié le peuple géorgien.”

Warnock, qui est également le ministre principal de l’église baptiste Ebenezer à Atlanta, répond que Walker n’est «pas prêt» et «pas apte» à occuper de hautes fonctions. C’est une allusion au passé mouvementé de Walker, des allégations de violence contre son ex-femme aux accusations de deux femmes avec lesquelles Walker est sorti avec qui il a encouragé et payé leurs avortements malgré son opposition publique au droit à l’avortement.

Les deux approches mettent en évidence les responsabilités les plus criantes des candidats.

Au milieu d’une inflation générationnellement élevée et avec la popularité de Biden à la traîne en Géorgie, Warnock souhaite que les électeurs fassent un choix localisé, et non un référendum national sur les démocrates dans leur ensemble. Premier sénateur noir américain de Géorgie, Warnock se présente comme un pragmatique qui conclut des accords avec les républicains quand ils le souhaitent et pousse les mesures de réduction des coûts soutenues par les démocrates quand ils ne le sont pas. Parmi les principales réalisations vantées par Warnock : le plafonnement du coût de l’insuline et d’autres médicaments pour les bénéficiaires de Medicare.

“Je travaillerai avec n’importe qui pour faire avancer les choses pour le peuple géorgien”, a déclaré Warnock.

Walker, quant à lui, nie avoir jamais payé pour un avortement. Et dissimulant une cascade d’autres histoires – des exagérations documentées de son dossier professionnel, de ses réalisations académiques et de ses activités philanthropiques ; reconnaissant publiquement trois enfants supplémentaires pendant la campagne seulement après que les médias aient rapporté leur existence – Walker vante sa foi chrétienne et dit que sa vie est une histoire de «rédemption».

Grâce à l’examen minutieux qu’il appelle «sottise», le candidat républicain a fait campagne en tant que conservateur culturel et fiscal. Walker, qui est également noir, s’engage à «rassembler les gens» tout en présentant Warnock comme une figure de division sur les questions de race et d’égalité. Walker justifie son attaque en utilisant des extraits des sermons de Warnock dans lesquels le pasteur-sénateur discute du racisme institutionnel.

Les républicains ont utilisé des tactiques similaires contre Warnock avant sa victoire au deuxième tour le 5 janvier 2021. Warnock a remporté ce concours par environ 95 000 voix sur 4,5 millions de voix.

La dynamique du ruissellement cette année varierait considérablement en fonction de la composition du Sénat. Si la majorité du Sénat a déjà été réglée, il pourrait être plus facile pour Warnock de définir la course comme un choix localisé entre lui et Walker. Mais si le résultat de la Géorgie détermine quel parti détiendra la majorité et fixera l’ordre du jour, Walker pourrait avoir le dessus dans ses efforts pour lier Warnock à Biden et aux démocrates nationaux.

Près de la moitié des électeurs géorgiens affirment que l’économie est le problème le plus urgent auquel le pays est confronté, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 3 000 électeurs de l’État.

La hausse des coûts a été désignée comme une préoccupation majeure parmi les électeurs de l’État lorsqu’ils ont voté, avec environ 9 sur 10 affirmant que les prix gonflés de l’épicerie, du gaz et d’autres biens étaient un facteur important dans leurs votes cette élection.

Seul 1 électeur géorgien sur 10 identifie la décision de la Cour suprême des États-Unis de priver les femmes du droit constitutionnel à l’avortement comme le problème le plus important auquel le pays est confronté, tandis que près de 5 sur 10 identifient l’économie et l’emploi. Mais l’avortement pèse toujours sur le nombre de personnes qui ont voté. Environ 7 Géorgiens sur 10 disent que c’est un facteur important dans leur vote.

Selon AP Vote Cast, les électeurs géorgiens étaient plus susceptibles de dire que Warnock avait l’expérience appropriée pour servir efficacement au Sénat que de le dire de Walker.

Près de 6 électeurs sur 10 ont déclaré que Warnock avait le bon bagage pour être sénateur. Seuls environ 4 sur 10 ont dit la même chose à propos de Walker, une icône du football en Géorgie.

Les électeurs de l’État étaient également plus susceptibles de dire que Warnock a de fortes valeurs morales, environ la moitié des électeurs le disant à propos du sénateur. Environ 4 électeurs sur 10 ont dit la même chose à propos de Walker.

