Résultats des élections américaines : Sarah Sanders, nouvelle gouverneure de l’Arkansas

PETIT ROCK, Ark.

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a été élue gouverneur de l’Arkansas mardi, devenant ainsi la première femme à diriger l’État et le plus haut responsable de l’administration Trump à un poste élu.

Sanders a battu le candidat démocrate Chris Jones dans la course au poste de gouverneur dans son État d’origine à prédominance républicaine, où l’ancien président américain Donald Trump reste populaire. Sanders avait été largement favorisé pour remporter la course, qui comprenait également le candidat libertaire Ricky Dale Harrington.

Sanders a brisé les records de collecte de fonds de l’État avec sa campagne, qui se concentrait principalement sur des problèmes nationaux. Sanders, la fille de l’ancien gouverneur Mike Huckabee, a régulièrement promis d’utiliser le bureau pour combattre le président Joe Biden et la “gauche radicale”.

Sanders succède au gouverneur républicain Asa Hutchinson, qui quitte ses fonctions en janvier en raison de la limite des mandats. Hutchinson, qui a approuvé la candidature de Sanders, envisage de se présenter à la présidence en 2024 et s’est fréquemment séparé de Trump.

Trump a publiquement encouragé Sanders à se présenter au poste de gouverneur lorsqu’elle a quitté la Maison Blanche en 2019 pour retourner dans l’Arkansas.

Mais Sanders était une figure connue de l’État bien avant Trump. Elle est apparue dans des publicités pour son père et a travaillé sur ses campagnes. Elle a géré l’élection du sénateur John Boozman en 2010 et a travaillé comme conseillère du sénateur Tom Cotton en 2014.

Sanders a brièvement quitté la campagne électorale en septembre après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la thyroïde. Son médecin a déclaré que Sanders n’avait plus de cancer après l’opération.

Pendant le mandat de près de deux ans de Sanders à la Maison Blanche, elle a réduit les briefings télévisés quotidiens après s’être battue à plusieurs reprises avec des journalistes qui l’ont interrogée de manière agressive. Elle a été confrontée à des questions sur sa crédibilité, en particulier après que le rapport de l’avocat spécial Robert Mueller a révélé que Sanders avait admis avoir fait une affirmation infondée aux journalistes au sujet de la réaction des agents du FBI au licenciement du réalisateur James Comey. Mais elle a également gagné le respect des journalistes en travaillant dans les coulisses pour développer des relations avec les médias.

Sanders a adopté la rhétorique de Trump lors de sa candidature au poste de gouverneur et a adopté bon nombre de ses cibles préférées, notamment la théorie critique de la race et les médias d’information nationaux. Mais elle a évité de critiquer Hutchinson, même après que l’ancien président ait qualifié Hutchinson de RINO – Républicain In Name Only – pour avoir opposé son veto à une loi anti-transgenre.

Sanders a déclaré qu’elle aurait signé cette mesure – une interdiction des soins affirmant le genre pour les mineurs – dans la loi.

Elle n’a pas convenu avec Trump que sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 avait été volée, bien qu’elle ait déclaré que l’ancien président avait le droit de faire cette affirmation.

Jones, ministre baptiste ordonné et ingénieur nucléaire, s’était présenté aux électeurs comme une figure plus unificatrice que Sanders. Il a lancé sa campagne avec une vidéo devenue virale où il a parlé de l’histoire de sa famille dans l’État.