Résultats des élections américaines : les républicains remportent la majorité à la Chambre

WASHINGTON –

Les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des États-Unis mercredi, ramenant le parti au pouvoir à Washington et donnant aux conservateurs un moyen de pression pour émousser l’agenda du président américain Joe Biden et déclencher une vague d’enquêtes. Mais une majorité élimée posera des défis immédiats aux dirigeants du GOP et compliquera la capacité du parti à gouverner.

Plus d’une semaine après le jour du scrutin, les républicains ont obtenu le 218e siège nécessaire pour faire basculer la Chambre du contrôle démocrate. La pleine portée de la majorité du parti peut ne pas être claire avant plusieurs jours – ou semaines – car les votes dans les courses compétitives sont toujours comptés.

Mais ils sont sur la bonne voie pour bricoler ce qui pourrait être la majorité la plus étroite du parti au 21e siècle, rivalisant avec 2001, lorsque les républicains n’avaient qu’une majorité de neuf sièges, 221-212 avec deux indépendants. C’est bien en deçà de la victoire écrasante que le GOP avait prédite pour les élections de mi-mandat de cette année, lorsque le parti espérait réinitialiser l’ordre du jour à Capitol Hill en capitalisant sur les défis économiques et la popularité à la traîne de Biden.

Au lieu de cela, les démocrates ont fait preuve d’une résilience surprenante, conservant des districts suburbains modérés de la Virginie au Minnesota et au Kansas. Les résultats pourraient compliquer les projets du chef du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, de devenir président, car certains membres conservateurs se sont demandé s’il fallait le soutenir ou ont imposé des conditions à leur soutien.

McCarthy a célébré son parti après avoir “officiellement renversé” la Chambre sur Twitter mercredi soir, en écrivant : “Les Américains sont prêts pour une nouvelle direction, et les Républicains de la Chambre sont prêts à livrer.”

Le président Joe Biden a félicité McCarthy, affirmant qu’il était “prêt à travailler avec les républicains de la Chambre pour obtenir des résultats pour les familles qui travaillent”.

« Les élections de la semaine dernière ont démontré la force et la résilience de la démocratie américaine. Il y a eu un fort rejet des négationnistes électoraux, de la violence politique et de l’intimidation », a déclaré Biden dans un communiqué. “Il y avait une déclaration catégorique selon laquelle, en Amérique, la volonté du peuple prévaut.”

Il a ajouté que “l’avenir est trop prometteur pour être piégé dans une guerre politique”.

Les marges étroites ont bouleversé la politique républicaine et incité à pointer du doigt ce qui n’allait pas. Certains membres du GOP ont blâmé Donald Trump pour le résultat pire que prévu. L’ancien président, qui a annoncé mardi sa troisième candidature à la Maison Blanche, a soulevé des candidats lors des primaires républicaines de cette année qui ont souvent remis en question les résultats des élections de 2020 ou minimisé l’attaque de la foule contre le Capitole américain l’année dernière. Beaucoup d’entre eux ont eu du mal à gagner lors des élections générales.

Malgré la performance décevante du GOP, le parti aura toujours un pouvoir notable. Les républicains prendront le contrôle des comités clés, leur donnant la possibilité de façonner la législation et de lancer des enquêtes sur Biden, sa famille et son administration. Il y a un intérêt particulier à enquêter sur les relations commerciales à l’étranger du fils du président, Hunter Biden. Certains des législateurs les plus conservateurs ont évoqué la possibilité de destituer Biden, bien que cela soit beaucoup plus difficile à accomplir pour le parti avec une majorité serrée.

Toute législation qui émerge de la Chambre pourrait faire face à de fortes chances au Sénat, où les démocrates ont remporté la plus faible des majorités samedi. Les deux partis envisagent un second tour du Sénat le 6 décembre en Géorgie comme dernière chance de gonfler leurs rangs.

Avec une majorité potentiellement mince à la Chambre, il y a aussi un potentiel de chaos législatif. La dynamique donne essentiellement à un membre individuel une énorme influence sur l’élaboration de ce qui se passe dans la chambre. Cela pourrait conduire à des circonstances particulièrement délicates pour les dirigeants du GOP alors qu’ils tentent d’obtenir le soutien de mesures incontournables qui maintiennent le financement du gouvernement ou augmentent le plafond de la dette.

L’échec du GOP à remporter plus de victoires – ils avaient besoin d’un gain net de cinq sièges pour remporter la majorité – était particulièrement surprenant car le parti s’est présenté aux élections en bénéficiant de cartes du Congrès qui ont été redessinées par les législatures républicaines. L’histoire était également du côté des républicains: le parti qui détient la Maison Blanche avait perdu des sièges au Congrès pendant pratiquement chaque premier mi-mandat du nouveau président de l’ère moderne.

La nouvelle majorité inaugurera un nouveau groupe de dirigeants à Washington. S’il était élu pour succéder à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi au poste le plus élevé, McCarthy dirigerait ce qui sera probablement une conférence tapageuse de républicains de la Chambre, dont la plupart sont alignés sur la politique à mains nues de Trump. De nombreux républicains du prochain Congrès ont rejeté les résultats de l’élection présidentielle de 2020, même si les allégations de fraude généralisée ont été réfutées par les tribunaux, les responsables électoraux et le propre procureur général de Trump.

McCarthy a remporté la nomination au poste de président de la Chambre mardi, avec un vote formel à venir lorsque le nouveau Congrès se réunira en janvier.

“Je suis fier d’annoncer que l’ère du régime démocrate à parti unique à Washington est révolue”, a déclaré McCarthy après avoir remporté l’investiture.

Les candidats républicains se sont engagés pendant la campagne électorale à réduire les impôts et à renforcer la sécurité aux frontières. Les législateurs du GOP pourraient également suspendre l’aide à l’Ukraine alors qu’elle mène une guerre avec la Russie ou utiliser la menace de défaut de paiement de la dette nationale comme levier pour extraire des réductions des dépenses et des droits sociaux – bien que toutes ces poursuites soient plus difficiles compte tenu de la taille réduite de la majorité du GOP. finir par être.

En tant que sénateur puis vice-président, Biden a passé une carrière à élaborer des compromis législatifs avec les républicains. Mais en tant que président, il était clair sur ce qu’il considérait comme les menaces posées par l’actuel Parti républicain.

Biden a déclaré que les élections de mi-mandat montrent que les électeurs veulent que les démocrates et les républicains trouvent des moyens de coopérer et de gouverner de manière bipartite, mais a également noté que les républicains n’ont pas atteint la poussée électorale sur laquelle ils avaient parié et ont juré: «Je ne vais pas changer quoi que ce soit de manière fondamentale.

AP VoteCast, une vaste enquête auprès de l’électorat national, a montré que la forte inflation et les préoccupations concernant la fragilité de la démocratie avaient fortement influencé les électeurs. La moitié des électeurs ont déclaré que l’inflation était prise en compte de manière significative, les frais d’épicerie, d’essence, de logement, de nourriture et autres ayant grimpé en flèche au cours de la dernière année. Un peu moins – 44% – ont déclaré que l’avenir de la démocratie était leur principale préoccupation.

Contrairement aux attentes du GOP, Biden n’a pas entièrement assumé la responsabilité de l’inflation, près de la moitié des électeurs affirmant que les prix plus élevés que d’habitude étaient davantage dus à des facteurs indépendants de sa volonté. Et bien que le président ait été critiqué par un électorat pessimiste, certains de ces électeurs ont soutenu des candidats démocrates.

Les démocrates ont également probablement bénéficié de la colère suscitée par l’annulation par la Cour suprême de la décision historique Roe v. Wade consolidant le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement. Les électeurs du Michigan ont voté pour modifier la constitution de leur État afin de protéger le droit à l’avortement, tandis que le républicain du Kentucky, de manière beaucoup plus fiable, a rejeté un amendement constitutionnel ne déclarant aucun droit à l’avortement.

Dans l’ensemble, 7 électeurs sur 10 ont déclaré que la décision de la Haute Cour annulant la décision de 1973 consacrant le droit à l’avortement était un facteur important dans leurs décisions à mi-mandat. VoteCast a également montré que l’inversion était largement impopulaire. Environ 6 personnes sur 10 se disent en colère ou insatisfaites. Et environ 6 sur 10 se disent favorables à une loi garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays.