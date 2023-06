Résultats des élections à Toronto en direct 2023 mises à jour

C’est le jour des élections à Toronto.

Les bureaux de vote ont ouvert à 10h et fermé à 20h

Suivez ici pour les mises à jour EN DIRECT tout au long des votes de Toronto.



20h15

Les premiers résultats arrivent et montrent Ana Bailao en tête de la course avec 142 066 voix. Olivia Chow est deuxième avec 135 446 et Mark Saunders troisième avec 31 268.



20h12



Carte interactive montrant les résultats des élections en direct de partout à Toronto.



20:00

Tous les bureaux de vote sauf quatre à Toronto sont maintenant fermés. Les résultats sont attendus sous peu et peuvent être consultés à l’aide de la carte électorale du CP24.



19h45

Selon un sondage Web publié par CP24 ce mois-ci, le problème le plus important que les électeurs veulent que le nouveau maire de Toronto aborde est de rendre le logement plus abordable.

Trente-huit pour cent des répondants ont déclaré que c’était le problème le plus important dans la course à la mairie, tandis que 23 pour cent ont répondu qu’il s’agissait de lutter contre la criminalité et la violence armée.

La réduction des embouteillages et le maintien des taxes et redevances au niveau de l’inflation ont recueilli respectivement 13 % et 12 % des voix.

Rendre la TTC plus sûre était la réponse de 8 % des répondants, et augmenter les taxes et les frais pour améliorer les services était la réponse de 5 % des répondants.

Plus de 24 000 personnes ont voté dans le sondage en ligne, qui a été publié sur CP24.com du 1er juin au 23 juin.



19h30

Élections de Toronto indique que la publication des résultats des élections partielles sera retardée de 15 à 20 minutes en raison de la prolongation des heures de vote dans quatre bureaux de vote.



19h09

Les électeurs se rendant aux urnes aujourd’hui ont dû faire face à un scrutin bondé avec un nombre record de 102 candidats parmi lesquels choisir. Voici un aperçu de sept candidats qui ont émergé comme les meilleurs candidats avant le jour de l’élection partielle.



19h

L’émission spéciale sur les élections à Toronto du CP24 est en cours.

Regardez en direct dans le lecteur ci-dessus.



18h10

Le candidat à la mairie et ancien chef de la police de Toronto, Mark Saunders, s’est adressé aux journalistes au Bistro on Avenue, une aile du centre-ville.

Il dit que les électeurs le soutiendront en raison de sa plate-forme, qui s’est principalement concentrée sur la sécurité publique, en particulier sur le transport en commun, et l’abordabilité.

Saunders a récemment reçu une approbation très médiatisée du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, mais ses sondages n’ont pas beaucoup changé au cours du mois dernier.

Il avait voté à la deuxième place derrière Olivia Chow avant qu’Ana Bailao ne le dépasse la semaine dernière après avoir été approuvée par l’ancien maire John Tory.

« Non, je ne le suis pas », a déclaré Saunders lorsqu’on lui a demandé s’il accordait beaucoup d’importance à ce que les récents sondages ont suggéré.

« Dans l’ensemble, nous avons été deuxièmes tout au long et nous allons voir dans quelle direction cela se passe ce soir et je suis ravi de cela. »



18h

Les électeurs de Toronto ont encore deux heures pour voter lors de l’élection partielle du maire de la ville.

Cependant, la ville affirme que les heures de vote ont été prolongées à quatre endroits en raison d’interruptions météorologiques

West Hill Apartments, 4175 Lawrence Ave. E., Assembly Room (Ward 24 – Sub 37) restera ouvert jusqu’à 20h15

Sacred Heart Catholic School, 75 Hupfield Trl., Gym (Ward 25, Sub 8) restera ouvert jusqu’à 20h15

St. Thomas Aquinas, 636 Glenholme Ave., Gym (Ward 12 – Sub 3) restera ouvert jusqu’à 20h20

La Briton House, 700 Mount Pleasant Rd., Resident Entrance (Ward 12 – Sub 6) restera ouverte jusqu’à 21 h.



17h30

Marvin Alfred, président de la section locale 113 de l’Amalgamated Transit Union, a déclaré à CP24.com que cette élection est une «élection de changement» et une élection importante en ce qui concerne l’avenir du transport en commun dans la ville.

« Nous recherchons un leader qui défend auprès de la province et du gouvernement fédéral l’importance d’acheminer les ressources vers le transport en commun », a-t-il déclaré. « Je ne parle pas de projets d’immobilisations, où le premier ministre et d’autres ordres de gouvernement coupent des rubans, je parle d’un financement durable qui peut contribuer à un environnement de travail meilleur et plus sûr pour les travailleurs des transports en commun et les citoyens de la circonscription.



15h30

Alors qu’il reste des heures avant la fermeture des bureaux de vote, les principaux candidats à la mairie de Toronto continuent de faire pression pour obtenir des votes. Olivia Chow a commencé la journée en parlant avec des Torontois au Scarborough Town Centre, puis s’est rendue au centre-ville pour une apparition au Kensington Market. Ana Bailao, quant à elle, a passé la matinée à distribuer des dépliants à la gare de Duferin tandis que Mark Saunders s’est rendu sur Twitter pour publier un nouveau jingle.

« Sur le bulletin de vote, il est n ° 84, votez pour lui et obtenez bien plus », chante un homme qui gratte une guitare.



15h

La ville de Toronto affirme qu’une tabulatrice d’un bureau de vote de l’école publique Stanley à Humber River-Black Creek a brièvement cessé de fonctionner ce matin. Un porte-parole a déclaré que le personnel «a immédiatement suivi la procédure et utilisé la fente auxiliaire de l’isoloir qui détient temporairement les bulletins de vote si la tabulatrice cesse de fonctionner. Cela n’a eu aucune incidence sur le vote.

«Une fois que la tabulatrice redevient opérationnelle, le superviseur du centre de service supervise les bulletins de vote introduits dans la tabulatrice. À aucun moment, le processus de vote n’a été interrompu et les votes étaient toujours acceptés », a déclaré le porte-parole.



13h50

Toronto reçoit l’aide d’autres municipalités alors qu’elle organise ce qui a été décrit comme la plus grande élection partielle de l’histoire du Canada. Un porte-parole de la ville a déclaré au CP24 que les greffiers municipaux de toute la province ont fait des «offres de soutien aimables» alors que la ville s’efforçait de pourvoir les 15 000 postes nécessaires pour organiser une élection à cette échelle. Le porte-parole dit qu’il y aura 98 employés de 16 municipalités différentes occupant divers postes le jour du scrutin, y compris du personnel d’Ottawa, de Mississauga, d’Oakville, de Guelph et de Cambridge.



13h.

Si vous essayez toujours de savoir pour qui voter, vous pouvez utiliser le Candidate Promise Tracker pour avoir une idée de la position des sept principaux candidats sur les questions.



12h45

Deux endroits ont connu de brèves pannes de courant jeudi après qu’un orage a traversé la ville.

À Gower Park Place, dans le quartier 20, et à la succursale de la bibliothèque de Dawes Road, dans le quartier 19, le courant a été brièvement coupé et rétabli en quelques secondes. Les perturbations n’ont eu d’incidence sur le vote de personne, selon les responsables des bureaux de vote.



11h30 du matin

Josh Matlow a voté pour la mairie d’une église du centre-ville de Toronto. Matlow a été rejoint par sa femme et sa fille.

« Je suis si fier de la campagne positive, éthique et axée sur les idées que nous avons menée au cours des 12 dernières semaines », a-t-il déclaré à une caméra de piscine par la suite.

« Nous avons mené cette campagne avec des idées qui répareraient notre ville, qui rendraient Toronto plus vivable, sécuritaire et abordable. Je suis donc vraiment fier du travail que nous avons accompli et je suis très optimiste parce que j’entends des gens sur le terrain, dans nos communautés, dire qu’indépendamment des sondages et des experts, ils croient en notre vision pour Toronto.



11h

La section locale 113 de l’Amalgamated Transit Union, qui représente les travailleurs de première ligne de la TTC, a pris la rare décision d’approuver officiellement un candidat dans la course, apportant son soutien à Olivia Chow. Le président Marvin Alfred a déclaré lundi à CP24.com qu’il pensait que c’était la première fois que le syndicat soutenait officiellement un candidat à la mairie depuis 2010.

« Elle connaît le profil du transport en commun, elle prend le transport en commun, elle connaît le transport en commun à l’intérieur et à l’extérieur et elle a défendu les transports en commun et les travailleurs du transport en commun », a déclaré Alfred à propos de la décision d’approuver Chow. « Elle comprend que nous sommes l’organisation de transport en commun la moins subventionnée en Amérique du Nord et que nous devrions en être récompensés. Nous sommes très économes avec l’argent du public. Mais en même temps, il doit y avoir un investissement authentique afin de maintenir cette productivité, ce niveau de service et, surtout, la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le transport en commun.



10h45

Les derniers sondages suggèrent qu’Olivia Chow reste la favorite dans la course à la mairie, mais son avance pourrait diminuer. Forum Research et Mainstreet Research ont publié de nouveaux sondages dimanche, suggérant que Chow’s n’a plus que neuf points d’avance sur l’ancienne adjointe au maire Ana Bailao parmi les électeurs décidés après avoir bénéficié d’une avance à deux chiffres pendant la majeure partie de la campagne.



10h20

Anthony Furey a voté aux côtés de sa femme et de ses enfants dans un bureau de vote de la Kimberley Junior Public School dans les Upper Beaches vendredi matin. Par la suite, l’ancien chroniqueur d’un journal a déclaré aux journalistes qu’il « se sentait bien de cocher son nom » sur un bulletin de vote « pour la toute première fois ».

« Je me sens vraiment plein d’énergie. Ce fut un honneur et un privilège de faire le tour de Toronto ces derniers mois et de rencontrer des gens de partout dans la ville, d’entendre parler de ce qu’ils aiment à Toronto – et ils aiment beaucoup à ce sujet – et d’entendre leurs préoccupations », il a dit. «J’ai dit que le moment était venu de choisir et je pense que le choix que les électeurs de Toronto ont en ce moment aux urnes est de savoir si nous ne devions pas ou non nous retrouver à aller plus loin en direction de ces villes comme Seattle, le centre-ville de Vancouver et San Francisco, d’horribles scènes de décadence où des enfants rencontrent des aiguilles dans des cours de récréation. Je crois que nous n’avons pas à être pessimistes que cela est inévitable.



10h

Les bureaux de vote sont officiellement ouverts dans les 1 445 bureaux de vote répartis dans la ville.

Pour voter, vous devez être un citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans. Vous devez également être un résident de la ville de Toronto ou vous ou votre conjoint devez posséder ou louer une propriété dans la ville.