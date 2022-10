Résultats des élections à Toronto 2022 en direct

C’est jour d’élection partout en Ontario. C’est ici que vous pouvez suivre les résultats en direct et les mises à jour de l’élection municipale de 2022 avec moins de deux heures jusqu’à la fermeture des bureaux de vote.

CTV News Toronto aura également des résultats pour les villes de la RGT comme Mississauga, Hamilton, Vaughan, Brampton, Niagara Falls et Markham.

À Toronto, John Tory brigue un troisième mandat à la mairie, ce qui lui donnerait l’occasion de devenir le plus ancien magistrat en chef de la ville. La plupart des sondages suggèrent que l’urbaniste Gil Penalosa est le principal challenger de Tory, bien qu’il y ait également 29 autres candidats sur le bulletin de vote.

Pendant ce temps, la course au conseil municipal s’annonce intéressante avec huit des 25 quartiers de Toronto qui ne comptent pas de titulaires.

Ailleurs dans la RGT, Bonnie Crombie brigue un troisième mandat à la mairie de Mississauga tandis que deux anciens chefs de parti provinciaux, Andrea Horwath et Stephen Del Duca, tentent de devenir respectivement maires de Hamilton et de Vaughan.

Voici les profils des concours à la mairie de Mississauga, Hamilton, Vaughan, Brampton et Toronto et regardez ici les résultats tout au long de la journée.

19h15

Trois bureaux de vote supplémentaires à Toronto auront des heures de vote prolongées :

Quartier 5, Weston Gardens Retirement Living, 303 Queen’s Dr. – Vote prolongé jusqu’à 20 h 10

Quartier 13, Verve, salle des fêtes, 120, avenue Homewood – Vote prolongé jusqu’à 20 h 05

Quartier 13, Edna Dixon Apartments, Lounge, 540 Queen St. E. – Vote prolongé jusqu’à 20 h 10

19h00

Le spécial élections en direct de CP24 commence. Regardez dans le lecteur ci-dessus.

18h45

Il ne reste qu’un peu plus d’une heure avant la fermeture des bureaux de vote à Toronto. Après la fermeture des bureaux de vote à 20 h, vous pouvez voir tous les résultats au fur et à mesure qu’ils arrivent pour la ville sur notre carte électorale.

17h45

Les heures de vote ont été prolongées dans neuf bureaux de vote à Toronto. Tout résident faisant la queue avant les horaires reportés pourra voter.

Voici les lieux de vote impactés :

Quartier 2, 380 West Way – Vote prolongé jusqu’à 20h20

Quartier 8, 3036, rue Bathurst – Vote prolongé jusqu’à 20 h 10

Quartier 10, 51 Dockside Dr. – Vote prolongé jusqu’à 20h20

Quartier 16, 131 Fenside Dr. – Vote prolongé jusqu’à 20 h 10

Quartier 19, 850 O’Connor Dr. – Vote prolongé jusqu’à 20 h 15

Quartier 19, 5 Wakunda Pl. – Vote prolongé jusqu’à 20h10

Quartier 22, 2743 Victoria Pk. – Vote prolongé jusqu’à 20h15

Quartier 22, 2501 Bridletown Cir. – Vote prolongé jusqu’à 20h25

Quartier 22, 85 Beverly Glen Blvd. – Vote prolongé jusqu’à 20h15

17h30

17h30

La ville de Hamilton indique que les résultats des élections seront retardés jusqu’à la fermeture de tous les bureaux de scrutin à 21 h 20 ce soir. Le vote a été prolongé dans un certain nombre de bureaux de vote qui ont ouvert tard afin d’assurer 10 heures complètes de vote à chaque bureau.

16h30

Les heures prolongées dans certains bureaux de vote de Vaughan n’auront pas d’incidence sur la communication des résultats, selon la ville. Les résultats commenceront à circuler sur le site Web de la ville de Vaughan dès qu’ils seront disponibles, à partir de 20 h.

15h45

Les heures de vote ont été prolongées dans 26 bureaux de vote à Vaughan, en Ontario.

Les responsables disent que cela est dû à “des défis administratifs techniques qui ont eu un impact sur les heures de vote standard”.

Ils ont souligné que tous les votes seraient comptés.

15h20

Des pancartes ont été affichées dans tous les bureaux de vote du quartier 23 informant les électeurs que les bulletins de vote déposés pour Cynthia Lai ne seront pas comptés après son décès la semaine dernière. Lai a représenté le quartier au cours des quatre dernières années au conseil municipal et avait cherché à être réélu. Les votes exprimés pour Lai dans les votes par anticipation ne seront pas non plus comptés.

15h

L’émission spéciale sur les élections débutera à 19 h et sera diffusée sur CTVNewsToronto.ca. Vous pourrez également consulter les résultats EN DIRECT à l’aide de notre carte électorale. Voici tout ce que vous devez savoir pour rester au courant des résultats.

13h40

Il y a un total de huit quartiers à travers Toronto sans titulaires après le décès de Ward 23 Coun. Cynthia Lai la semaine dernière. L’une des courses ouvertes se déroule à Don Valley East, où le conseiller de longue date et actuel maire adjoint Denzil Minnan-Wong a choisi de se retirer après 22 ans au conseil municipal. Il y a au total 11 candidats en lice pour le remplacer, dont l’ancien conseiller municipal Jon Burnside. L’un des candidats du quartier, Colin Mahovlich, a déclaré lundi au CP24 qu’il souhaitait voir un “accent renouvelé” sur l’investissement dans le transport en commun dans le quartier, y compris la relance du bus express Don Mills.

«Ce n’est vraiment pas une surprise de savoir pourquoi nous avons d’horribles embouteillages dans cette ville alors que nous avons passé les trois dernières décennies à réduire les investissements dans les transports en commun, à refaire des plans, à refaire des plans et à retarder des plans. Si nous investissons dans le transport en commun et en faisons une alternative viable pour se déplacer dans la ville, car ce n’est pas le cas actuellement, cela réduira les embouteillages et aidera tout le monde à se déplacer dans la ville », a-t-il déclaré.

13h25

La ville de Brampton a annoncé dimanche soir qu’elle permettrait aux électeurs éligibles de voter dans n’importe quel lieu de vote de leur quartier afin d’offrir une «expérience transparente et accessible» à ceux qui célèbrent les fêtes hindoues, bouddhistes, jaïns et sikhs. La ville a déclaré qu’elle offrait la possibilité aux électeurs de « remplir leur devoir civique rapidement et facilement et de revenir à cette journée spéciale de célébrations ».

12h30

La ville de Toronto affirme que tous les bureaux de vote sont ouverts et opérationnels. La ville dit qu’il y a environ 1,89 million d’électeurs éligibles à Toronto. Il encourage les électeurs à envisager de voter pendant les heures creuses de 11 h à 15 h pour éviter une attente aux urnes.

12h

La ville de Mississauga affirme que plus de 3 000 bulletins de vote ont déjà été déposés et que tous les bureaux de vote ont été «assez stables».

10h42

L’ancien chef libéral Steven Del Duca a voté à Vaughan. Maurizio Bevilacqua est maire de Vaughan depuis 2010 mais a choisi de ne pas briguer un quatrième mandat.

L’ancien chef libéral Steven Del Duca en route pour voter aux élections municipales de 2022.

10h15

John Tory s’est présenté au centre communautaire de la rue Bloor près de la rue St. George pour voter. Avant de voter, Tory a déclaré aux journalistes qu’il se sentait optimiste quant à ses chances électorales malgré les inquiétudes concernant la baisse du taux de participation aux votes par anticipation. Il a également dit qu’il attendait avec impatience un certain «renouvellement» au conseil municipal, étant donné que près d’un tiers de tous les quartiers n’ont pas de titulaire.

« Je suis heureux quand il y a de nouveaux visages au conseil municipal. Pas parce que je ne m’entendais pas avec les gens qui étaient là avant. Mais je pense simplement que le renouvellement est une bonne chose et que cela se produit progressivement, d’élection en élection », a déclaré Tory. “La mauvaise nouvelle, c’est que nous avons des gens avec une grande expérience qui sont partis. La bonne nouvelle est que nous avons de nouvelles personnes avec de nouvelles idées. Mon approche a toujours été que tous ceux qui veulent travailler avec moi, je travaillerai avec eux. Nous avons tellement à faire que tout est sur le pont.