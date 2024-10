Résultats des élections à l’Haryana et au Cachemire : les sondages indiens surprennent le printemps

L’État de l’Haryana, dans le nord de l’Inde, et le Cachemire sous administration indienne ont créé des surprises mardi alors que les votes y étaient comptés lors des élections législatives.

La plupart des sondages à la sortie des urnes prévoyaient une assemblée sans majorité au Cachemire, mais une alliance entre le principal parti d’opposition, le Congrès, et le Parti de la conférence nationale (NCP) est en passe de remporter une victoire écrasante au sein de la Chambre des représentants, qui compte 90 membres, et sur le point de former un gouvernement.

Dans l’Haryana, qui compte également 90 sièges, les prévisions d’une victoire écrasante au Congrès ont été démenties par le parti Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre Narendra Modi, ce qui a donné tort aux sondeurs.

Le gouvernement dirigé par le BJP semble sur le point de revenir pour un rare troisième mandat consécutif dans l’Haryana.

Les scrutins au Cachemire sont importants car il s’agit des premières élections législatives depuis une décennie – et aussi des premières depuis que le gouvernement fédéral a révoqué l’autonomie de la région et transformé l’ancien État en un territoire gouverné par le gouvernement fédéral en 2019.

Contrairement au Cachemire – pour lequel l’Inde et son voisin le Pakistan se sont livrés des guerres – l’Haryana ne fait pas souvent la une des journaux mondiaux.

Mais ce petit État retient beaucoup l’attention en Inde car il se trouve à côté de la capitale, Delhi. Avec le Pendjab, elle est surnommée le grenier de l’Inde en raison de ses grandes fermes de blé et de riz, et la ville de Gurugram abrite les bureaux de certaines des plus grandes marques mondiales telles que Google, Dell et Samsung.

Les résultats sont suivis de près en Inde, car il s’agit des premiers scrutins à l’Assemblée nationale depuis les élections parlementaires d’été. Les analystes estiment que les résultats de mardi donneront le ton alors que le pays se dirige vers d’autres élections régionales, notamment dans les États du Maharashtra et de Delhi, au cours des prochains mois.