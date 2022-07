Résultats d’Enphase (ENPH) T2 2022 : Forte croissance en Europe

Les actions de la société, qui fournit des composants d’énergie solaire et des systèmes de batteries, ont bondi de plus de 9% lors de la négociation prolongée mardi après qu’Enphase ait dépassé les estimations de revenus pour le deuxième trimestre.

Mardi, le bloc a accepté de réduire volontairement sa consommation de gaz de 15 %. La région s’est également engagée à renforcer son infrastructure d’énergie renouvelable.

Mais en attendant, les prix du carburant flambent. Mardi, les contrats à terme sur le gaz naturel néerlandais TTF ont bondi de 19,8% à 211,70 euros par mégawattheure, le plus haut niveau depuis mars.

Ce prix équivaut à environ 63 dollars par million d’unités thermiques britanniques (MMBtu), selon Argus Media, qui correspond au prix du gaz naturel américain.

Pour mettre cette décision en perspective, les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont atteint 9,75 $ par MMBtu mardi, ce qui était le niveau le plus élevé depuis 2008, mais nettement inférieur aux prix européens.

Kothandaraman s’attend à ce que les revenus de l’Europe augmentent de 40 % supplémentaires au cours du trimestre en cours.

“Nous élargissons l’équipe de manière agressive. Nous nous attendons à ce que cet élan se poursuive”, a-t-il déclaré lors de l’appel aux résultats de la société.

Enphase constate également une croissance de la demande aux États-Unis, où les factures de services publics augmentent. Les coupures de réseau de plus en plus fréquentes incitent également les consommateurs à rechercher l’indépendance énergétique.

Le chiffre d’affaires total de l’entreprise, qui fabrique des micro-onduleurs et du stockage d’énergie de secours pour les systèmes solaires, a bondi de 20 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre un record de 530 millions de dollars. Les marges brutes ont augmenté d’un trimestre à l’autre, passant de 40,1 % à 41,3 %.

Enphase a donné des perspectives optimistes pour le trimestre en cours, avec une fourchette de revenus de 590 millions de dollars à 630 millions de dollars. Wall Street réclamait 550,5 millions de dollars, selon les estimations compilées par Street Account.

L’industrie dans son ensemble a été confrontée à un certain nombre de défis au cours des derniers mois, notamment des problèmes de chaîne d’approvisionnement, la hausse des coûts des matières premières et l’incertitude politique.

Plus récemment, le sénateur Joe Manchin a déclaré qu’il s’opposait – du moins pour le moment – ​​aux dépenses climatiques décrites dans le paquet de réconciliation. Une prolongation du crédit d’impôt à l’investissement a été incluse dans le financement. La mesure a traditionnellement reçu un soutien bipartite et a été prolongée pour la dernière fois en 2020.

Kothandaraman a qualifié le financement bloqué de “revers”.

“En ce moment, ce serait bien si le gouvernement donnait une impulsion, au moins sous forme de crédits d’impôt”, a-t-il déclaré.

“Mais même si cela n’arrive pas [the industry will be] peut-être un peu plus lent à se développer, mais tout le monde en voit les avantages », a-t-il ajouté.