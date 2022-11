Résultats de Zoom (ZM) T3 2023

Zoom les actions ont chuté de plus de 5% dans les échanges prolongés lundi après que la société de chat vidéo a publié des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour son exercice complet.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 1,07 $ par action, ajusté, contre 84 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

1,07 $ par action, ajusté, contre 84 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 1,10 milliard de dollars, contre 1,10 milliard de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Il y a deux ans, à cette époque, le défi de Zoom était de répondre à la demande, car l’utilisation due à la pandémie a fait grimper les revenus de plus de 300 % en 2020.

Depuis lors, la lutte de Zoom s’est adaptée à une réalité non pandémique. L’action a perdu plus de 85 % de sa valeur depuis son pic d’octobre 2020, dont une baisse de plus de 50 % cette année.

Les revenus du dernier trimestre, qui s’est terminé le 31 octobre, ont augmenté de 5% par rapport à l’année précédente, selon un communiqué. Au cours du trimestre précédent, le chiffre d’affaires a augmenté de 8 %. Le bénéfice net a chuté à 48,4 millions de dollars, contre 340,3 millions de dollars au trimestre de l’année précédente.

Après que le stock a grimpé en flèche en 2020, Zoom a été confronté au double problème d’une économie de réouverture et d’une concurrence accrue, notamment de la part de Microsoft , qui injectait de l’argent dans son service de vidéo et de collaboration Teams. De plus en plus de réunions professionnelles et personnelles se déroulent dans la vraie vie, et celles qui se déroulent en ligne ne sont pas nécessairement sur Zoom.

La société assiste à “un examen approfondi des accords pour les nouvelles affaires”, a déclaré le PDG de Zoom, Eric Yuan, lors de l’appel aux résultats de Zoom.

Zoom continue d’ajouter de grandes entreprises clientes. À la fin du trimestre, Zoom comptait 209 300 entreprises clientes, contre 204 100 un trimestre plus tôt. La société a déclaré que son activité en ligne – y compris les clients qui s’abonnent directement via son site Web – a diminué de 9 %.

Zoom a abaissé ses prévisions de revenus, principalement en raison du renforcement du dollar américain.

La société prévoit des ventes pour cet exercice de 4,37 milliards de dollars à 4,38 milliards de dollars, une légère baisse par rapport à ses prévisions d’août et en dessous de l’estimation moyenne des analystes de 4,4 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté sera de 3,91 $ par action à 3,94 $ par action, supérieur aux estimations et supérieur aux prévisions antérieures de la société.

Les prévisions de Zoom impliquent une croissance des revenus de 5 % au quatrième trimestre fiscal.

