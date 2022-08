Résultats de Zoom (ZM) T2 2023

Eric Yuan, fondateur et PDG de Zoom Video Communications Inc., prend la parole lors de la conférence BoxWorks 2019 au Moscone Center de San Francisco, Californie, États-Unis, le jeudi 3 octobre 2019.

Les actions de Zoom Video Communications ont chuté de 8% dans les échanges prolongés lundi après que le fabricant de logiciels d’appel vidéo a réduit ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l’année entière.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 1,05 $ par action, ajusté, contre 94 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

1,05 $ par action, ajusté, contre 94 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 1,10 milliard de dollars, contre 1,12 milliard de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires de Zoom au deuxième trimestre fiscal a augmenté de 8 % d’une année sur l’autre, ralentissant par rapport à une croissance de 12 % en le trimestre précédentselon un déclaration. Le deuxième trimestre fiscal s’est terminé le 31 juillet. Le bénéfice net de Zoom est tombé à 45,7 millions de dollars au cours du trimestre, contre 316,9 millions de dollars au trimestre de l’année précédente.

La force du dollar américain, les performances des activités en ligne de la société et les ventes qui ont été pondérées vers la fin du trimestre ont eu un impact négatif sur les revenus du trimestre, a déclaré Kelly Steckelberg, chef des finances de Zoom, dans le communiqué.

La société a déclaré à la fin du trimestre qu’elle comptait environ 204 100 entreprises clientes, qui sont des unités commerciales avec lesquelles les équipes de vente directe, les revendeurs ou les partenaires de Zoom travaillent. C’est moins de 3% par rapport à 198 900 trois mois plus tôt. Les clients professionnels en ligne sont des clients Zoom qui ne travaillent pas directement avec les vendeurs, revendeurs ou partenaires Zoom.

En ce qui concerne les prévisions, Zoom a appelé à un bénéfice ajusté du troisième trimestre fiscal de 82 cents par action à 83 cents par action sur 1,095 milliard de dollars à 1,100 milliard de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 91 cents de bénéfice ajusté par action et 1,15 milliard de dollars de revenus.

La direction a abaissé ses projections pour l’ensemble de l’exercice 2023, prévoyant un bénéfice ajusté par action de 3,66 à 3,69 dollars et un chiffre d’affaires de 4,385 à 4,395 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice ajusté de 3,76 dollars par action et à un chiffre d’affaires de 4,54 milliards de dollars. Il y a trois mois, la vue était de 3,70 $ et 3,77 $ de bénéfice ajusté par action et de revenus allant de 4,530 milliards de dollars à 4,550 milliards de dollars.

Au cours du trimestre, Zoom a annoncé une nouvelle structure de prix appelée Zoomer un et a déclaré qu’il avait accepté d’acquérir une startup de logiciels d’intelligence artificielle conversationnelle Solvy. Citi a abaissé sa note sur l’action Zoom pour vendre à partir de l’équivalent de la retenue la semaine dernière, citant la concurrence croissante et la pression économique sur les petites et moyennes entreprises et les dépenses dans des catégories moins essentielles.

Si l’on exclut le mouvement après les heures d’ouverture, les actions de Zoom ont chuté de 47 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice S&P 500 a baissé de 13 % au cours de la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’un appel Zoom à partir de 17 h HE.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.

