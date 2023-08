Résultats de WWE SmackDown : LA Knight en obtient un contre Finn Balor, IYO Sky défend son titre

L’action de la WWE est revenue à Friday Night SmackDown le 25 août en provenance de KFC Yum! Centre à Louisville Kentucky. L’émission présentait la dernière version du prochain pay-per-view Payback de la WWE, prévu pour le 2 septembre à Pittsburg. L’univers entier de la WWE a été choqué par la nouvelle du décès de Bray Wyatt à l’âge de 36 ans. Après avoir honoré la vie et l’héritage de l’ancien champion de la WWE, la série présentait une action de lutte en tête-à-tête entre Grayson Waller et Rey Mysterio. Une défense de titre était également envisagée alors qu’Iyo Sky défendait son titre de championne féminine contre Zelina Vega. Pour une action en équipe, les fans ont vu les Brawling Brites affronter les Street Profits. L’événement principal de SmackDown a vu Finn Balor affronter LA Knight.

VOICI LES RÉSULTATS DE TOUS LES COMBATS DU DERNIER ÉPISODE DE WWE SMACKDOWN :

Rey Mysterio contre Grayson Waller

Le match a commencé par des va-et-vient de soumission avant que Waller ne frappe Mysterio avec un plaquage à l’épaule. Mysterio a riposté avec un ouragan, puis a suivi avec un second pour envoyer Waller dans les cordes. Alors qu’il tentait d’atteindre le 619, Waller a esquivé mais s’est fait prendre dans un autre ouragan. Plus tard dans le match, Waller a été distrait par Escobar. Il est ensuite entré sur le ring où Mysterio l’attendait déjà, frappant le 619. Il a ensuite terminé Waller avec un splash et a remporté une victoire éclatante.

Championnat féminin de la WWE – Iyo Sky contre Zelina Vega

Sky a envoyé Vega dans la corde du milieu avant de lancer une série de piétinements suivis d’un claquement de corps. Vega a riposté avec une botte à la tête de Sky. Vers la fin, Vega a frappé Sky avec une bombe électrique mais n’a pas réussi à la coincer alors que Sky roulait hors du ring. Vega la suivit au bord du ring avant d’être conduite dans des marches en acier. Sky est ensuite revenu à l’intérieur du ring pour délivrer une paire de genoux doubles. Elle a remporté une victoire éclatante après avoir frappé Vega avec Over The Moonsault

Les profits de la rue contre les brutes bagarres

Les deux équipes n’ont pas perdu de temps et se sont affrontées au son de la cloche. Le match a commencé avec Butch livrant un coup à Ford au bord du ring alors que Dawkins envoyait Holland dans les marches en acier. Les Profits tentent d’épuiser Butch avant de le frapper avec un double flapjack. Il a répondu avec un moonsault. Le match est interrompu par Bobby Lashley qui a poussé Butch de la troisième corde et l’a frappé avec une lance. Cela a permis à Ford et Dawkins de délivrer la Révélation à travers la table et de remporter le match.

Finn Balor contre LA Knight

Au début du match, Knight a décroché un tacle à l’épaule sur Balor, puis l’a envoyé à plusieurs reprises dans le bureau de l’annonceur. Après être revenu à l’intérieur du ring, Knight a lancé une corde à linge et a piétiné plusieurs fois dans le coin. Balor a récupéré et a cherché à frapper le Coup De Grace mais Knight a contré avec un power slam. Knight a ensuite fait trébucher Balor alors qu’il montait vers le sommet, puis l’a frappé avec un superplex. Il a ensuite livré un BFT pour la victoire.