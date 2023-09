Résultats de WWE SmackDown : Jimmy Uso affronte AJ Styles, Charlotte Flair et LA Knight bat Austin Theory

WWE Friday Night SmackDown vous a été présenté le 8 septembre en direct du TD Garden à Boston, Massachusetts. L’épisode a vu Jimmy Uso revenir à un seul combat depuis qu’il a battu Matt Riddle le 1er mai. Il a affronté AJ Styles dans l’événement principal de SmackDown. Le segment féminin a vu Charlotte Flair et Shotzi affronter Damage CTRL dans un match par équipe. D’un autre côté, Judgment Day a participé à un match sans titre contre Butch et Ridge Holland. Butch était revenu après avoir passé deux semaines à participer au Global Heritage Invitational sur WWE NXT. LA Knight a également figuré dans la série, se lançant dans une action en tête-à-tête contre Austin Theory plus tard dans la nuit.

Charlotte Flair et Shotzi contre Bayley et Iyo Sky :

Flair et Bayley ont lancé le combat juste au moment où la cloche sonnait. Les deux se sont juste bousculés avant que Flair ne livre un chop and boot. Après quelques va-et-vient, Flair a attaqué Bayley et Sky avec un claquement croisé sur la corde supérieure. Elle a enchaîné avec un Fallaway Slam à Bayley. Flair a ensuite lancé une corde à linge avant que Sky ne se connecte et ne lance un ouragan. Vers la fin, Shotzi a pris la charge et a remporté une victoire éclatante avec un DDT.

Théorie de LA Knight contre Austin :

Grayson Waller a pris place dans les commentaires alors que Knight et Theory apparaissaient à l’intérieur du ring. Après quelques tacles à l’épaule, Theory a opté pour un coup de coude, mais Knight s’est écarté et a lancé un DDT. Il a ensuite frappé Theory avec un dropkick depuis la corde du milieu, menant l’action à l’extérieur. Waller a alors soudainement sauté sur le ring et a exposé un tendeur pour distraire l’arbitre. Cependant, Knight était suffisamment conscient pour s’empêcher d’aller l’épaule en premier dans le coin exposé. Il a contré avec le BFT pour remporter la victoire.

Finn Balor et Damian Priest contre Butch et Ridge Holland :

Balor a commencé l’action contre Butch en tirant avec des coudes de marteau et d’enclume. Butch a répondu avec un suplex avant de se préparer pour The Bitter End. Balor a réussi à contrer avant que Holland ne soit touché. Il a pris un autre suplex allemand avant que Dominik ne soit touché par les dix battements du Bodhran. Cependant, Balor a finalement récupéré et a livré le Coup De Grace aux Pays-Bas pour une victoire éclatante.

Jimmy USO contre AJ Styles :

Jimmy a été dur avec Styles alors qu’il commençait le combat avec une tentative de superkick. Styles a ensuite tenté de rebondir en délivrant un avant-bras. Jimmy a décroché un coude arrière avant que Styles ne puisse lancer un coup de pied depuis la corde inférieure. Jimmy a ensuite frappé Styles avec un backbody drop et a suivi avec une Hip Attack. Styles a ensuite reçu un superkick sur le tablier mais a réussi à survivre. Il a répliqué avec l’avant-bras phénoménal pour finalement sceller l’affaire.