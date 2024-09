Résultats de WWE SmackDown : gagnants, notes en direct, réactions et moments forts du 13 septembre | Actualités, scores, moments forts, statistiques et rumeurs

Sikoa est venu seul mais The Bloodline n’est jamais loin. Rhodes a pris le contrôle dès le début mais une erreur a conduit Sikoa à l’envoyer dans le mur de la cage. Il a enchaîné avec quelques coups de hanche contre la cage.

Un coup de tête volant de Solo a mis fin au combat de The American Nightmare alors que Solo continuait à dominer. Le Street Champ a porté deux Spinning Solos mais n’a pas pu obtenir le tombé.

Après avoir échoué à gagner avec un crossbody depuis la troisième corde, Rhodes a réussi le tombé pour conserver son titre. The Bloodline est arrivé et a attaqué Cody dans la cage. Jacob Fatu était sur le point de faire un splash depuis le haut de la cage mais a été distrait par la musique de Roman Reigns.

L’OTC est entré dans la cage et a commencé à éliminer tout le monde. Fatu a sauvé Solo d’un Spear avant d’affronter Reigns. Solo l’a traîné dehors pendant que Tama et Loa s’en prenaient à Reigns. Rhodes et Reigns les ont éliminés avant d’avoir une confrontation tendue.