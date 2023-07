Résultats de WWE Smackdown, 30 juin : Guerre civile entre Roman Reigns et Usos ; Sami Zayn et Kevin Owens conservent le titre par équipe

Juste un jour avant l’événement annuel très attendu Money in the Bank, l’O2 Arena de Londres a accueilli un épisode spécial du WWE Smackdown le 30 juin. Le champion universel incontesté de la WWE, Roman Reigns, a fait son apparition avec la Bloodline Civil War comme point culminant de l’émission. . Les actions sur le ring ont commencé par un match de championnat par équipe que Sami Zayn et Kevin Owens ont remporté pour conserver le titre. Un match pour le titre féminin entre Asuka et Charlotte était également sur le torréfacteur mais a été annulé en raison d’interférences inutiles. Dans les autres combats de Smackdown de cette semaine, Austin Theory a affronté Ridge Holland, Bayley a affronté Shotzi et Butch s’est affronté contre LA Night et Santos Escobar dans un match Triple Threat. Jetons un coup d’œil aux résultats de WWE Smackdown du 30 juin :

Match de championnat par équipe incontesté – Sami Zayn et Kevin Owens contre The Pretty Deadly

Sami a été acculé au stade initial lorsque Prince a décroché quelques coups bas sur lui depuis le tablier avant de se cogner la tête contre la table d’annonce à l’extérieur. Owens a marqué et éliminé Wilson avec une corde à linge. Owens a ensuite écrasé le boulet de canon sur Prince à l’intérieur du ring avec Sami livrant le Helluva Kick à Wilson pour assurer la victoire.

Austin Theory contre Ridge Holland

Tout de suite après la cloche, Ridge a exécuté un suplex vertical puissant avant que Theory ne le pousse dans le coin. Theory a porté quelques coups à Ridge avant de le faire tomber avec un dropkick à la gorge blessée pour décrocher une victoire facile et rapide.

Bayley contre Shotzi

Alors que Shotzi a fait un plongeon massif sur IYO au début du match, Bayley a été jeté à l’extérieur. À l’intérieur du ring, le modèle de rôle a tenté un Bayley-to-Belly Suplex mais a fini par être frappé avec un puissant DDT. Après quelques allers-retours, Bayley a ratissé les yeux de Shotzi, puis a exécuté le Roseplant pour sceller l’accord.

Match triple menace – LA Knight contre Butch contre Santos Escobar

Au début du combat, LA Knight avait le dessus, mais il s’est ensuite concentré sur Logan Paul, qui se tenait au bord du ring. Escobar a ramené LA Knight sur le ring après l’avoir frappé avec un plongeon vers l’extérieur. Butch a finalement frappé Escobar avec le Bitter End pour assurer la victoire.

Match de championnat féminin – Asuka contre Charlotte

Charlotte a essayé de livrer une grosse botte dans le cornet mais l’a raté avec Asuka répondant avec un backstabber. Charlotte a subi une lance et est sortie où Asuka a en quelque sorte dépassé un coup de pied que Bianca Belair a pris directement sur son visage. Belair a sauté par-dessus les barrières et a attaqué Asuka lorsque le match a été annulé. Belair nettoyait le bureau des annonces lorsque Charlotte échangea un regard froid avec elle.