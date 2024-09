Résultats de WWE Smackdown (13/09) : Revue par Barnett de Cody Rhodes contre Solo Sikoa dans un match en cage pour le championnat de la WWE, Kevin Owens et un partenaire contre Grayson Waller et Austin Theory

Par Jake BarnettCo-membre principal du personnel de ProWrestling.net (@barnettjake)

WWE Smackdown (épisode 1 307)

Seattle, Washington, au Climate Pledge Arena

Diffusé en direct le 13 septembre 2024 sur USA Network

Michael Cole a accueilli le public de la télévision au show. Le début du show comprenait une nouvelle chanson, Neva Play de Megan Thee Stallion. Triple H a été annoncé et s’est dirigé vers le ring pour ouvrir le show. Il s’est souvenu du premier épisode de Smackdown où il a affronté The Rock. Triple H a dit qu’il n’y avait pas de meilleur endroit pour être qu’ici, en ce moment à guichets fermés à Seattle, et qu’il n’y avait pas de meilleure façon de commencer qu’avec un match pour le titre de la WWE dans une cage en acier. Il a demandé à la foule « Êtes-vous prêts ? » et a procédé à leur souhaiter la bienvenue à Smackdown. Des feux d’artifice ont été déclenchés et la musique de descente de la cage a été baissée. Corey Graves a rejoint Michael Cole aux commentaires.

Ils ont fait quelques présentations et ont ensuite visionné une vidéo résumant la querelle en cours entre Cody Rhodes et Solo Sikoa. Après la vidéo, Solo Sikoa est sorti en premier et est sorti seul. Il a ensuite été suivi par Cody Rhodes. Alicia Taylor a fait les présentations sur le ring.

1. Cody Rhodes contre Solo Sikoa dans un match en cage pour le championnat de la WWE : Cody a porté quelques coups tôt dans le combat, mais il a été bloqué alors qu’il tentait de jeter Solo dans la cage. Solo a riposté avec quelques coups de coude et une attaque de hanche en courant dans le coin. Il a fini par en porter un autre, mais Cody s’est écarté et a jeté Cody dans quelques murs de la cage en acier. Cody a heurté les cordes, et Solo s’est suffisamment remis pour le faire tomber dans la cage. Il a ensuite enchaîné avec un bloc de corps et une attaque de hanche et a écrasé Cody contre le mur de la cage…[c]

Mon avis : La première heure est sans publicité. Un début de spectacle en force avec une nouvelle intro surprenante.

Cody a fini attaché dans un arbre de malheur dans le coin, et Solo a réussi à porter un coup de tête volant. Cody s’est relevé en saignant, et Solo a continué l’assaut en le jetant la tête la première dans la cage. Solo a ensuite attaqué le front de Rhodes avec plus de coups de tête, et a provoqué la foule. Cody a tenté un coup de pied désastreux après s’être relevé, mais Solo l’a attrapé et l’a propulsé dans la cage avec une powerbomb. Solo a tenté une autre powerbomb, mais Cody a réussi à attraper la cage et à l’escalader un peu. Il a ensuite sauté et a réussi un cutter et s’est couvert pour une quasi-chute.

Cody a remonté la cage, mais Solo l’a ramené dans le ring. Il a ensuite tenté de grimper lui-même, mais Cody s’est retrouvé sur la corde supérieure alors qu’ils se rencontraient tous les deux en haut de la cage. Cody a pris l’avantage avec quelques coups et a tenté de s’échapper, mais Solo l’a attrapé et l’a renvoyé dans la cage avec un peu de maladresse. Heureusement, les deux hommes ont semblé atterrir en toute sécurité. Solo a couvert pour un compte de deux. Solo a ensuite tiré Solo sur ses pieds et a réussi deux Spinning Solos et s’est couvert à nouveau pour un autre tombé proche.

Solo a tenté un Samoan Spike, mais Cody a bloqué et a commencé à revenir. Il a réussi un running forward et un disaster kick, suivi d’un Cody Cutter pour un quasi-fall. Solo a riposté avec une attaque de hanche dans le coin et un Samoan Drop. Il est ensuite monté au sommet et a réussi un gros splash pour un quasi-fall. Charles Robinson a vérifié si Cody Rhodes pouvait continuer. Cody a réussi à ramper jusqu’au coin. Solo a tourné le dos à Cody, qui a essayé de ramper vers la porte, mais a finalement été ramené à l’intérieur.

Cody a surpris Solo avec un CrossRhodes et a couvert, mais n’a obtenu que deux points. Cody a ensuite grimpé au sommet de la cage et a plongé sur Solo avec un Flying Cross Body, mais cela équivalait à un autre tombé serré. Il a ensuite tenté de ramper hors de la cage, mais Solo lui a fermé la cage sur le visage. Solo a ensuite tenté un Spike, mais Cody s’est baissé et a délivré un autre CrossRhodes et a obtenu la victoire.

Cody Rhodes a battu Solo Sikoa pour conserver le championnat de la WWE à 16:34

Après le match, The Bloodline a encerclé le ring et a commencé à grimper à l’intérieur. Solo s’est relevé et a porté un Samoan Spike. Le reste de la Bloodline a trouvé son chemin et a continué à le tabasser. Fatu a réussi un Moonsault, puis Cody lui a ordonné de se diriger vers le haut de la cage. Alors qu’il était sur le point de sauter à nouveau sur Cody, la musique de Roman Reigns a retenti et il s’est dirigé vers le ring. Roman est monté dans la cage et a fermé la porte derrière lui.

Il a facilement démoli Tama Tonga et Tonga Loa, mais Solo l’a sauté par derrière. L’avantage numérique a porté ses fruits momentanément, mais Roman a surgi et a frappé Solo avec un Superman Punch. Jacob Fatu a tiré Solo hors de la porte de la cage et Roman a invité Fatu à entrer pour un combat. Alors qu’ils étaient prêts à s’affronter, Solo a tiré Fatu vers l’extérieur. Tama Tonga et Tonga Loa ont de nouveau sauté sur Reigns par derrière, obligeant Cody à sauter et à faire l’arrêt. Cody et Roman ont fixé Solo et Fatu pour mettre fin au segment.

Mon avis : Un match qui s’est mieux terminé que leur rencontre à Summerslam. J’avais prédit plus tôt dans la journée sur Dot Net Weekly que je pensais que Roman pourrait revenir ici pour organiser un match par équipe, et pour une fois, le show ne m’a pas fait passer pour un imbécile. Cela ressemble à un match de grande envergure qui pourrait facilement être la tête d’affiche de Bad Blood.

Nick Aldis a été interviewé dans les coulisses par Kathy Kelly, et il a déclaré que tout le monde était séquestré dans ses vestiaires. Il a déclaré que Solo Sikoa avait lancé un défi et que la soirée était loin d’être terminée. Michin était présent avec Piper Niven, qui était accompagnée de Chelsea Green.

2. Piper Niven contre Michin : L’action s’est immédiatement poursuivie à l’extérieur, où Michin a réussi un plongeon suicide sur Piper. Chelsea Green lui a sauté dessus, mais a reçu un coup de pied à la tête pour ses ennuis. Michin a ensuite frappé Chelsea avec un bâton de kendo, mais Piper l’a surprise avec un boulet de canon sur le tablier. De retour sur le ring, les deux femmes se sont retrouvées sur les tendeurs dans le coin, et Michin a ramené Piper sur le ring avec un suplex. Elle a rapidement enchaîné avec Eat Defeat et a couvert la victoire.

Michin a battu Piper Niven à 2:20

Après le match, Chelsea s’est rapidement impliquée et a attaqué Michin par derrière. Piper a ensuite porté un run senton, et Chelsea a ensuite porté un Unprettyher sur une poubelle. Kevin Owens et son mystérieux partenaire ont été annoncés pour plus tard…[c]

Mon avis : Piper avait un saignement de nez, donc je ne sais pas si ce match a été arrêté prématurément à cause d’une blessure ou si c’était le plan depuis le début, mais j’ai eu l’impression que cela s’est terminé assez brusquement.

Michael Cole a raconté quelques souvenirs de Smackdown, puis a montré RVD, Vickie Guerrero, Gunther et Ludwig Kaiser dans la foule. Grayson Waller et Austin Theory ont fait leur entrée sur le ring pour le match suivant. Kevin Owens a ensuite fait son entrée. Un gars au hasard avec un tapis sur le torse est sorti. Owens a pris un micro et a dit que son premier choix ne pouvait pas venir, donc Ricky est son partenaire. Un assistant de production a fait signe à Owens et a dit « il est là ». Owens a ensuite dit à « Reggie » qu’il était désolé et lui a donné un stunner. Cela a conduit à ce que Randy Orton fasse son entrée sur le ring.

3. Randy Orton et Kevin Owens contre Austin Theory et Grayson Waller : Owens et Waller ont commencé le match. Ils se sont battus et Owens a pris le dessus. Il a préparé un boulet de canon dans le coin, mais Theory a tiré Waller vers l’extérieur. Orton est intervenu au sol, mais a été poussé contre le poteau du ring pour ses ennuis. Owens a repris brièvement l’avantage, mais Waller l’a stoppé avec un lariat et a utilisé le suplex d’Orton sur la table des commentateurs. Il s’est ensuite moqué de Randy au sol…[c]

Mon avis : Un moment amusant avec « Ricky », qui a bien joué son rôle. Orton a eu une énorme réaction pour son retour à Smackdown.

Waller et Theory ont contrôlé l’action pendant la pause. Owens a fait un retour sur Theory, mais Waller a pu prendre le relais et empêcher Orton de prendre le relais. Owens a fait tomber Waller du tendeur, mais Theory a rapidement pris le relais. Owens l’a ensuite déposé devant les tendeurs et a porté une Swanton Bomb. Owens a rampé vers le coin, mais Waller a pu retirer Orton du tablier avant qu’il ne puisse prendre le relais. Theory et Waller ont ensuite porté un double suplex sur Orton et ont obtenu un compte de deux.

Ils ont continué à empêcher Owens de se rendre dans son coin pour faire le tag. Des tags fréquents et des doubles équipes ont mis un terme à ses rallies. Owens a finalement roulé hors du ring, l’a encerclé à l’extérieur et s’est roulé devant Orton pour faire le tag. Orton a fait le tag et a commencé à détruire Theory et Waller. L’action s’est répandue à l’extérieur où les deux hommes ont été suplexés sur la table des commentateurs. Orton s’est préparé pour un draping DDT. Owens s’est alors impliqué et ils ont tous les deux posé des draping DDT sur Waller et Theory. Ils ont ensuite effectué un tandem Stunner et RKO et Orton a fait le tombé sur Waller pour obtenir la victoire.

Kevin Owens et Randy Orton ont battu Grayson Waller et Austin Theory à 9:24

Owens et Orton se sont tous les deux excusés auprès de Ricky après le match. En coulisses, Nick Aldis a été interviewé à propos du défi lancé par Solo Sikoa. Il a défié Cody et Roman Reigns pour un match par équipe à Bad Blood. Cody est arrivé dans la salle et a dit à Aldis qu’il en avait fini. The Bloodline était le problème de Roman Reigns, et il n’avait aucune intention de signer le contrat. Nick Aldis a dit qu’il devait aller parler à Roman Reigns. Nia Jax a fait son entrée sur le ring pour une promo à suivre…[c]

Mon avis : Je suppose que Cody va devoir être convaincu pour accepter le match par équipe. Je me demande quelle sera la motivation ? Le match par équipe était bien avec un résultat évident, donc il n’y a pas grand chose à dire.