Résultats de WWE RAW Jinder Mahal revient à WWE RAW avec une nouvelle faction entièrement indienne; Épingles Jeff Hardy

Jinder Mahal a fait son retour sur WWE RAW, quelques jours après son émission du Main Event de la WWE contre Jeff Hardy, marquant sa première apparition à la WWE depuis plus d’un an. Mahal a épinglé à nouveau Hardy sur RAW avec les Khallas et a été flanqué de Rinku Singh d’Indus Sher, maintenant surnommé Veer et un débutant Dilsher Shanky, passant juste par Shanky.

Sourav Gujjar, la moitié de l’Indus Sher ne faisait pas partie du dernier entourage de Mahal. Mahal avait fait son retour sur le ring après une opération majeure au genou plus tôt cette année, le 26 janvier, lors de l’événement principal de la WWE Superstar Spectacle, un événement spécial axé sur les talents indiens signés avec la société. Mahal, avec les Bollywood Boyz (Sunil et Samir Singh) avait clôturé le spectacle avec Indus Sher et Drew McIntyre.

Cette nouvelle faction pourrait probablement ajouter une nouvelle dynamique intéressante à WWE TV. L’association de Mahal avec ces jeunes superstars indiennes pourrait donner lieu à des intrigues passionnantes sur RAW ou SmackDown. Il sera également intéressant de voir comment la société enregistre Mahal et sa nouvelle faction à la télévision.

Bien qu’il ne soit peut-être pas le personnage le plus populaire de l’univers de la WWE, son retour déclenche le début de possibles guerres de faction. Actuellement, la WWE compte un petit nombre de factions, les deux plus importantes étant The Hurt Business et le groupe anonyme de Roman Reigns. Il serait intéressant de voir Mahal être jeté dans un scénario avec l’une ou l’autre de ces factions. Les fans aimeraient également voir Mahal affronter son bon ami Drew McIntyre dans un combat en simple à l’avenir.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici