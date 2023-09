Résultats de WWE Raw, 11 septembre 2023 : Nia Jax revient pour attaquer Rhea Ripley et Raquel Rodriguez, Jey Uso Super Kicks Costs Bout

L’édition du 11 septembre 2023 de Monday Night Raw a été construite pour un grand match pour le titre qui a été mis en place dans l’événement principal de la soirée, le match entre la championne Rhea Ripley et Raquel Rodriguez. Le match s’est construit pendant des mois et Raquel est revenue de blessure et a lancé une attaque sur Ripley. La soirée a également vu Jey Uso faire équipe avec son rival de longue date Kevin Owens qui a affronté le Jour du Jugement. Seth Rollins est venu affronter Nakamura et le défier pour un combat qui a été rejeté, mais Nakamura a attaqué Ricochet dans les coulisses de nulle part en disant à Rollins qu’il était prêt à se battre. La nuit a également vu Nia Jax revenir à la WWE et attaquer directement la championne féminine en faisant une déclaration.

Jey Uso et Kevin Owens contre le jour du jugement

Avant le match, Jey Uso et Kevin Owens étaient sur le ring avec le Jour du Jugement où la faction essayait de recruter Jey pour le Jour du Jugement. Une bagarre éclate entre les cinq hommes sur le ring, ce qui conduit à un match par équipe avec Jey et Ownes faisant équipe contre Fin Balor et Damian Priest. Le match s’est poursuivi avec Dominik Mysterio interférant entre les deux et provoquant des distractions. Judgment Day a remporté le match parce qu’un Super Kick de Jey a atterri par erreur sur Owens. Balor épingle KO après avoir frappé Coup de Grâce et le Jour du Jugement reste fort.

Le Miz contre Akira Tozawa

Le Miz et Akira Tozawa se sont affrontés dans un match très court qui a vu le Miz battre Tozawa sans trop de difficulté. Tozawa a commencé le match en essayant d’initier une attaque mais il n’a pas réussi à réussir et a été arrêté par le Miz.

Xavier Woods contre Drew Mclntyre

Xavier Woods et Drew Mclntyre se sont livrés une rencontre percutante dans un bon match. Le match a poursuivi la rivalité entre les deux équipes – le New Day et l’équipe de Drew Mclntyre et Matt Riddle. Mclntyre a remporté la victoire avec un Claymore to Woods. Les deux équipes se disputent depuis quelques semaines depuis le retour de Kofi Kingston.

Shayna Baszler contre Chelsea Green (avec Piper Niven)

Le match a vu Shayna Baszler poursuivre sa série de terreur en battant Chelsea Green dans un match de squash. Mais la véritable action a commencé après le match lorsque Niven et Baszler ont commencé à se bagarrer. Zoey Stark vient donner un coup de main à Baszler.

Alpha Academy et Tommaso Ciampa (avec Maxxine Dupri) contre Imperium

Après la cérémonie de couronnement de Gunther en tant que champion intercontinental en titre le plus ancien plus tôt dans la série, les deux équipes s’affrontent, poursuivant la rivalité houleuse entre Chad Gable et Gunther. L’Alpha Academy et Tommaso Ciampa ont remporté le match alors que Gable a verrouillé le verrou de cheville sur Vinci sur lequel il a tapé. La querelle entre Gunther et Gable franchit une nouvelle étape et il sera intéressant de voir si Gable peut ou non vaincre le champion dominant.

Rhea Ripley (c) contre Raquel Rodriguez pour le championnat du monde féminin Dominik Mysterio exclu du ring

L’événement principal de la soirée était un match pour le championnat du monde féminin entre Rhea Ripley et la revenante Raquel Rodriguez. Le match entre les deux frappeurs puissants de la division féminine a été un combat percutant avec Dominik Mysterio banni du ring. Rhea Ripley a volé la victoire en raison d’une distraction causée par le retour de Nia Jax qui a attaqué Raquel. L’émission a été interrompue avec Jax donnant un coup de tête à Ripley et la frappant avec une jambe baissée au centre du ring.