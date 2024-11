Résultats de WWE Crown Jewel 2024 : gagnants, notes en direct, réactions et faits saillants | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Le match que la WWE a choisi d’ouvrir Crown Jewel était la Bloodline Civil War avec les versions respectives de Reigns et Sikoa de The Bloodline se battant dans un match par équipe à six. Tanga Loa ne faisait pas partie du combat mais était toujours présent.

La foule à Riyad s’est déchaînée pour The Original Tribal Chief et The Usos. L’intro du spectacle et les entrées ont duré au total 20 minutes, il a donc fallu un certain temps pour que le match démarre.

Jey et Tama partirent vers leurs équipes et prirent leur temps pour se narguer entre les mouvements. Jimmy a obtenu le premier tag du match et le premier tag entre les Usos en près de 18 mois, mais il n’a marqué qu’un compte de deux.

Lorsque Reigns a demandé une étiquette, Jey a plutôt marqué son frère. Les signes de friction commençaient à apparaître lorsque Sikoa intervenait.

Ce concours était conforme à la plupart de ce que nous avons vu de The Bloodline depuis sa création. Ce n’était pas un match de travail avec la meilleure lutte en chaîne ou les mouvements les plus dangereux.

Il s’agissait de l’histoire qu’ils racontaient. C’est la définition du divertissement sportif.

Cependant, nous ne voulons rien retirer aux six concurrents présents sur le ring. Tout le monde a déployé de grands efforts pour rendre ce match amusant, mais ce serait un mensonge de dire que c’était le combat le plus rempli d’action et le plus compétitif du PLE.

Cela étant dit, cela s’est déroulé exactement comme il le fallait. La nouvelle Bloodline était une unité cohésive tandis que l’OG Bloodline s’occupait des problèmes de communication et de confiance.

L’OTC et The Street Champ sont intervenus en même temps et ont commencé à échanger des coups de poing. Les deux hommes ont survécu aux meilleurs tirs de l’autre, mais c’est Sikoa qui est sorti vainqueur après avoir éliminé Reigns avec trois Samoan Spikes.

Sikoa et son équipe ont continué à attaquer Reigns et The Usos après la fin du match. La musique de Sami Zayn retentit et il se dirigea vers le ring. Sikoa a tendu les bras pour un câlin et voulait que Zayn le rejoigne, mais le babyface a déclenché un suplex explosif à la place.

Zayn a fini par donner un coup de pied accidentellement à Reigns lorsque Sikoa a évité le coup. Jey, Jimmy et Zayn se disputèrent pendant que Reigns tentait de récupérer.

Résultat: New Bloodline a vaincu OG Bloodline

Moments et observations notables