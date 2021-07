Résultats de Wells Fargo (WFC) T2 2021

Charles Scharf, PDG de Wells Fargo & Co., écoute lors d’une audience du House Financial Services Committee à Washington, DC, États-Unis, le mardi 10 mars 2020.

« Wells Fargo a bénéficié de la poursuite de la reprise économique, des marchés solides qui ont contribué à générer des gains dans nos activités de capital-risque affiliées et de nos progrès dans l’amélioration de l’efficacité, mais les vents contraires des taux d’intérêt bas et de la demande de prêts tiède sont restés », a déclaré Scharf dans le communiqué des résultats . « Notre priorité absolue continue de construire une infrastructure de contrôle et de risque appropriée pour une entreprise de notre taille et de notre complexité et nous continuons à investir dans des ressources supplémentaires et à consacrer une attention particulière de la direction à ce travail. »

Scharf, qui a pris ses fonctions fin 2019, se concentre sur l’amélioration des coûts et de l’image publique de son entreprise après qu’un scandale de faux comptes en 2016 a déclenché un examen minutieux des législateurs fédéraux et conduit à de multiples départs des hauts dirigeants de l’entreprise.

En réponse, la Réserve fédérale a plafonné la croissance des actifs de la banque et a obligé le nouveau dirigeant de la banque à se concentrer sur les dépenses.

La banque a déclaré un ratio d’efficacité de 66% par rapport à l’estimation FactSet de 76,1%, indiquant que ses dépenses d’exploitation en proportion de ses revenus s’étaient améliorées par rapport à 80% au trimestre de juin 2020.

La mise à jour financière du prêteur basé à San Francisco est intervenue près d’une semaine après que CNBC a annoncé qu’elle fermait toutes les lignes de crédit personnelles existantes dans les semaines à venir et avait cessé d’offrir le produit.

Les lignes de crédit de Wells Fargo avaient permis aux clients d’emprunter de 3 000 $ à 100 000 $. La banque a facturé les lignes comme un moyen de consolider la dette de carte de crédit à taux d’intérêt plus élevé, de payer des rénovations domiciliaires ou d’éviter les frais de découvert sur les comptes courants liés.

Wells a déclaré dans une lettre aux clients que cette décision lui permettrait de se concentrer sur les cartes de crédit et les prêts personnels.

Bien que cette décision ait provoqué la colère de certains clients, Wells affiche par ailleurs un retour en 2021 dans un contexte de redressement économique aux États-Unis grâce à la reprise d’une activité commerciale normale.

L’amélioration du marché de l’emploi et l’accélération des dépenses d’investissement grâce au déploiement du vaccin Covid-19 ont aidé les capitaux propres bancaires par le marché boursier au sens large depuis janvier.

Wells Fargo est en hausse de 43,2% cette année, tandis que ses pairs Bank of America et JPMorgan Chase sont en hausse de 31,5% et 22,4%, respectivement. Le S&P 500 est en hausse de 16,3% sur la même période.

Parmi les six plus grandes banques américaines, Wells possède les plus petites divisions de banque de négociation et d’investissement, des domaines dans lesquels ses pairs se sont développés ces derniers mois grâce à une vague d’offres publiques initiales et à une politique monétaire accommodante,