Résultats de Warner Bros Discovery (WBD) T3 2022

Découverte de Warner Bros. a annoncé jeudi ses résultats du troisième trimestre, manquant les attentes des analystes, car elle a ressenti les effets d’un environnement publicitaire difficile et des coûts associés à sa restructuration post-fusion.

Voici ce que la société a rapporté par rapport aux attentes des analystes, selon Refinitiv :

Revenu: 9,82 milliards de dollars contre 10,36 milliards de dollars attendus

La société a annoncé une perte par action de 95 cents, citant des vents contraires macroéconomiques, en particulier dans la publicité.

Les actions ont chuté de plus de 2% après les heures jeudi, après avoir baissé de 5,6% à 11,97 $ lors de la séance de négociation régulière.

Warner Bros. Discovery est le résultat d’une fusion entre WarnerMedia et Discovery d’AT&T, qui a été achevée plus tôt cette année. Depuis la finalisation de la fusion, la société a pris d’importantes mesures de réduction des coûts, telles que le licenciement d’employés et l’extraction de contenu de son service de streaming HBO Max.

“Bien que nous ayons encore beaucoup de travail à faire et qu’il reste encore des décisions difficiles à prendre, nous sommes totalement convaincus de l’opportunité à venir”, a déclaré jeudi le PDG David Zaslav dans le communiqué de la société.

Au cours de la dernière année, la valorisation de Warner Bros. Discovery a presque été réduite de moitié, Wall Street ayant revu à la baisse ses attentes concernant la croissance mondiale des abonnés au streaming. Les services de streaming sont en concurrence pour les abonnés, le géant de l’industrie Netflix perdant des clients plus tôt cette année et dévoilant un niveau financé par la publicité à un coût moins cher.

La société a déclaré avoir ajouté 2,8 millions de clients de streaming direct au consommateur au troisième trimestre, portant son total à 94,9 millions d’abonnés dans le monde. Les revenus du segment de la vente directe aux consommateurs ont chuté de 6% à 2,3 milliards de dollars, car ils ont enregistré une baisse des revenus de licence et de distribution.

Fin octobre, la société a déclaré dans des documents publics qu’elle estimait qu’elle enregistrerait entre 1,3 et 1,6 milliard de dollars de charges de restructuration avant impôts au cours du troisième trimestre. La restructuration devrait être pratiquement achevée d’ici la fin de 2024 et entraînera des charges de restructuration totales d’environ 3,2 à 4,3 milliards de dollars avant impôts.

Pendant ce temps, le ralentissement de la publicité a frappé les entreprises de médias.

Les revenus de son segment de réseaux de télévision ont diminué de 8 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars. Le segment a notamment été impacté par une baisse de 11% des revenus publicitaires.

Mercredi, son homologue de l’industrie, Paramount Global, a annoncé ses résultats, manquant également les estimations des analystes alors que ses revenus télévisuels et publicitaires ont chuté.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.