Résultats de Walmart (WMT) T1 2022

Walmart devrait publier ses résultats financiers du premier trimestre avant la cloche mardi.

Voici à quoi s’attend Wall Street, selon les estimations consensuelles de Refinitiv:

Bénéfice par action: 1,21 USD

Chiffre d’affaires: 131,97 milliards de dollars

Les résultats du discounter montreront la part de croissance de ses ventes qu’il a pu soutenir, en particulier dans son activité de commerce électronique, à mesure que de plus en plus de consommateurs se font vacciner contre Covid-19 et reviennent à des habitudes de dépenses plus typiques avant la pandémie. La croissance des ventes des magasins comparables a augmenté de 8,6% et celle du commerce électronique a grimpé de 79% aux États-Unis au cours du dernier exercice – une trajectoire forte qu’il sera difficile de suivre.

Walmart a déclaré qu’il s’attend à une croissance des ventes nettes à un chiffre inférieur, avec un bénéfice d’exploitation et un bénéfice par action stables ou en légère hausse cet exercice, en excluant l’impact des désinvestissements. Il n’a pas fourni de prévisions plus détaillées.

La société cherche à fidéliser ses clients avec Walmart +, un service d’abonnement qu’elle a lancé en septembre. Il compte entre 8 millions et 9 millions de membres, selon une estimation récente de Consumer Intelligence Research Partners. Avec le programme, le détaillant peut également donner un coup de pouce à d’autres parties émergentes de son activité – comme la collecte de plus de données sur les consommateurs qu’il peut utiliser pour son activité publicitaire en pleine croissance et la vente de nouveaux types de services aux clients, des outils financiers aux rendez-vous médicaux.

À la clôture de lundi, les actions de Walmart ont baissé de près de 4% jusqu’à présent cette année. Les actions ont clôturé à 138,89 $ lundi, portant la valeur marchande de la société à 390,76 milliards de dollars.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.