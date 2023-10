Résultats de Walgreens (WBA) T4 2023

Un homme marche près d’une pharmacie Walgreens le 9 mars 2023 à New York.

Walgreens jeudi, a offert des prévisions de bénéfices modérées et signalé des résultats fiscaux du quatrième trimestre inférieurs aux attentes, alors que la demande de vaccins Covid et essais coule aux États-Unis

Le géant de la pharmacie de détail – écrasé par la transition vers la sortie de la pandémie, un remaniement de la direction, sa progression chancelante dans les soins de santé et pression de travail récente du personnel de la pharmacie – a désormais sous-performé les attentes de bénéfices ajustés de Wall Street pour deux trimestres consécutifs. La dernière fois que Walgreens a enregistré un manque à gagner consécutif, c’était il y a près de dix ans.

Walgreens a déclaré s’attendre à un bénéfice par action ajusté compris entre 3,20 et 3,50 dollars pour le prochain exercice, ce qui est inférieur à l’estimation de 3,72 dollars des analystes. La société s’attend à une baisse des ventes liées au Covid, ainsi qu’à un taux d’imposition plus élevé et à une baisse des cotisations de cession-bail, pour compenser la croissance des bénéfices.

Walgreens prévoit également un chiffre d’affaires pour l’année compris entre 141 et 145 milliards de dollars. Les analystes de Wall Street estiment les ventes à plus de 144 milliards de dollars.

Voici ce que Walgreens a rapporté par rapport à ce à quoi s’attendait Wall Street, sur la base d’une enquête menée auprès d’analystes par LSEG, anciennement connue sous le nom de Refinitiv :

Bénéfice par action: 67 cents ajustés contre 69 cents attendus

67 cents ajustés contre 69 cents attendus Revenu: 35,42 milliards de dollars contre 34,78 milliards de dollars attendus

La société a déclaré une perte nette de 180 millions de dollars, ou 21 cents par action, pour le quatrième trimestre fiscal. Cela se compare à une perte nette de 415 millions de dollars, ou 48 cents par action, au cours de la même période il y a un an. Hors certains éléments, le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 67 cents pour le trimestre.

Walgreens a enregistré un chiffre d’affaires de 35,42 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse d’environ 9 % par rapport à la même période de l’année dernière, en raison de la croissance de ses segments d’activité pharmaceutique de détail aux États-Unis et à l’international.

Les ventes de la division américaine des soins de santé de la société ont également augmenté. Walgreens a indiqué dans un communiqué qu’elle « se concentrait intensément sur l’accélération » de la rentabilité de ce segment à l’avenir.

Les résultats trimestriels surviennent deux jours après que Walgreens a nommé Tim Wentworth, vétéran du secteur des soins de santé, au poste de nouveau PDG, suite au départ brutal de l’ancien cadre supérieur de l’entreprise, Roz Brewer, le mois dernier. Wentworth, qui prendra ses fonctions le 23 octobre, est chargé de sortir le géant de la pharmacie de détail d’une situation difficile.

Walgreens a réalisé des investissements importants pour passer d’une grande chaîne de pharmacies à une grande entreprise de soins de santé. Mais la chaîne de pharmacies est confrontée à un certain nombre de défis dans cette transition, notamment une baisse des bénéfices due à la baisse des dépenses de consommation et à la baisse de la demande de produits Covid à mesure que les patients sortent de la pandémie.

Walgreens est également confronté à une révolte ouverte parmi les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, dont plusieurs ont organisé une grève de trois jours cette semaine pour protester contre le sous-effectif chronique et d’autres mauvaises conditions de travail.

Les actions de Walgreens ont chuté de plus de 39 % sur l’année, portant la valeur marchande de l’entreprise à 19,51 milliards de dollars.