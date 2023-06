Résultats de Walgreens (WBA) T3 2023

Walgreens mardi, il a réduit ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année car il n’a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son troisième trimestre fiscal en raison de la baisse des dépenses de consommation et d’une baisse de la demande de vaccins et de tests Covid.

La chaîne de pharmacies de détail a abaissé ses prévisions de bénéfices à une fourchette de 4,00 $ à 4,05 $ par action pour l’ensemble de l’année, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 4,45 $ à 4,65 $ par action.

La PDG Rosalind Brewer a déclaré qu’elle portait l’initiative de réduction des coûts de Walgreen à 4,1 milliards de dollars et qu’elle prenait des mesures immédiates pour accroître la rentabilité du segment américain des soins de santé de la société.

« Je suis convaincu que notre stratégie de redressement positionne WBA pour stimuler une croissance de base durable et offrir une valeur actionnariale à long terme », a déclaré Brewer dans un communiqué.

Les actions de Walgreens ont chuté d’environ 7% dans les échanges avant commercialisation après la publication.

Voici comment Walgreens s’est comporté dans son troisième trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street attendait sur la base des estimations des analystes interrogées par Refinitiv :

Gains: 1,00 $ par action ajusté, contre 1,07 $ attendu.

1,00 $ par action ajusté, contre 1,07 $ attendu. Revenu: 35,42 milliards de dollars, contre 34,24 milliards de dollars attendus.

La perte de bénéfices est la première fois que Walgreens a sous-performé les attentes des analystes depuis juillet 2020.

Mais la société a dépassé les attentes en matière de revenus et a enregistré une croissance des ventes, réalisant des ventes de 35,4 milliards de dollars au cours du trimestre – 8,6% de plus que les revenus de 32,6 milliards de dollars à la même période un an plus tôt – en raison de la croissance de ses segments de pharmacie de détail et de soins de santé.

Walgreens a enregistré un bénéfice net de 118 millions de dollars pour le trimestre, soit 14 cents par action non ajusté, une baisse de 59% par rapport aux 289 millions de dollars de revenus que la société a déclarés au même trimestre l’an dernier. La baisse était due principalement à la baisse du résultat d’exploitation, selon la société.

Le segment américain des pharmacies de détail de la société a généré des ventes d’environ 28 milliards de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à la même période l’an dernier. Les ventes comparables sur les sites individuels ont augmenté de 7 % par rapport au troisième trimestre fiscal de 2022.