Résultats de Volkswagen T2 2021

Volkswagen a publié jeudi un bénéfice record au premier semestre tout en relevant son objectif de marge bénéficiaire.

Les résultats sont une nette amélioration par rapport à la même période l’année dernière, lorsque la demande avait été ravagée au plus fort de la pandémie de Covid-19.

Le constructeur automobile allemand a enregistré un bénéfice d’exploitation avant éléments spéciaux au premier semestre, atteignant 11,4 milliards d’euros (13,5 milliards de dollars), dépassant les niveaux d’avant la pandémie en raison d’une demande accrue de voitures haut de gamme en Europe et dans les Amériques, tandis que les livraisons de véhicules électriques ont presque triplé.

En conséquence, Volkswagen a relevé son objectif de marge bénéficiaire pour la deuxième fois en trois mois. La société s’attend désormais à un retour d’exploitation sur les ventes compris entre 6 % et 7,5 %, alors qu’elle avait précédemment projeté de 5,5 % à 7 %.

« Le résultat record du premier semestre est une preuve claire de la force de nos marques et de l’attractivité de leurs produits », a déclaré le PDG Herbert Diess dans un communiqué.

« Le segment premium s’est particulièrement bien comporté avec des rendements à deux chiffres, tout comme les services financiers. Notre offensive électrique s’accélère.

Le groupe a toutefois abaissé ses prévisions de livraisons dans un contexte de « conditions de marché difficiles ».

« Les défis découleront notamment de la situation économique, de l’intensité croissante de la concurrence, de la volatilité des marchés des matières premières et des changes, de la sécurisation des chaînes d’approvisionnement et des exigences plus strictes en matière d’émissions », a-t-il déclaré dans le rapport sur les résultats. Comme de nombreux grands constructeurs automobiles, Volkswagen souffre d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Voici les faits saillants trimestriels :

Les livraisons du deuxième trimestre se sont élevées à 2,55 millions de véhicules, contre 1,89 million au premier semestre 2020.

Le chiffre d’affaires trimestriel du groupe s’est élevé à 67,29 milliards d’euros, contre 41,08 milliards d’euros pour la même période l’an dernier.

Le résultat d’exploitation avant éléments exceptionnels s’élève à 6,55 milliards d’euros, contre -2,39 milliards d’euros l’an dernier.

La moitié des ventes de Volkswagen devraient être des véhicules électriques à batterie d’ici 2030, a déclaré le constructeur automobile allemand dans une récente mise à jour de sa stratégie, tandis que près de 100 % de ses nouveaux véhicules sur les principaux marchés devraient être des véhicules à zéro émission d’ici 2040.

Ces objectifs font partie de l’objectif plus large de Volkswagen d’être totalement neutre en carbone d’ici 2050, et Volkswagen a affecté 73 milliards d’euros au développement de technologies futures entre 2021 et 2025, soit environ 50 % des investissements totaux de l’entreprise.

L’action Volkswagen est en hausse de plus de 34 % depuis le début de l’année.