Résultats de United Airlines (UAL) T4 2022

United Airlines Le bénéfice du quatrième trimestre a dépassé les estimations de Wall Street grâce à une forte demande et à des tarifs élevés.

L’appétit des consommateurs pour les voyages en avion et leur volonté de payer des tarifs plus élevés ont aidé les compagnies aériennes à retrouver leur rentabilité malgré la hausse des coûts de carburant, de main-d’œuvre et d’autres dépenses liées à la relance de leurs réseaux. Pendant ce temps, les retards de livraison des avions et les arriérés de formation ont limité la croissance des compagnies aériennes, maintenant les tarifs à un niveau élevé.

United a déclaré un bénéfice de 843 millions de dollars pour les trois derniers mois de 2022 sur un chiffre d’affaires de 12,4 milliards de dollars.

Voici comment le transporteur s’est comporté au quatrième trimestre par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base des estimations moyennes compilées par Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 2,46 $ contre 2,10 $ attendus

2,46 $ contre 2,10 $ attendus Revenu total: 12,4 milliards de dollars contre 12,2 milliards de dollars prévus

Pour les trois premiers mois de 2023, United s’attend à générer des revenus 50% supérieurs à ceux de la même période de 2022. Il s’attend à ce que le bénéfice par action du premier trimestre se situe entre 50 cents et 1 dollar, au-dessus du consensus des analystes de 25 cents, selon Refinitiv.

Les actions United ont gagné 5% dans les échanges prolongés mardi.

La mise à jour trimestrielle est un autre signe d’une fin d’année solide pour les compagnies aériennes, malgré les violentes tempêtes hivernales et les perturbations pendant la période populaire des voyages de vacances.

La semaine dernière, Delta Airlines Les bénéfices et les revenus ont dépassé les attentes de Wall Street, bien que des coûts plus élevés, en partie dus à un accord pilote sur la main-d’œuvre, aient pesé sur ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre. La semaine dernière également, Compagnies aériennes américaines qui rapporte le 26 janvier, a relevé ses prévisions de bénéfices et de ventes pour le quatrième trimestre.

Les dirigeants de United tiendront un appel avec les analystes et les médias à 10 h 30 HE mercredi.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.