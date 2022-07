Résultats de Twitter (TWTR) T2 2022

Twitter signalé revenus pour le deuxième trimestre vendredi qui ont manqué les estimations des analystes sur les bénéfices, les revenus et la croissance des utilisateurs.

Les actions de Twitter ont chuté jusqu’à 2% dans les échanges avant commercialisation.

Voici les numéros clés :

Bénéfice par action: Une perte de 8 cents, ajustée, contre un bénéfice attendu de 14 cents, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes

Une perte de 8 cents, ajustée, contre un bénéfice attendu de 14 cents, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu: 1,18 milliard de dollars contre 1,32 milliard de dollars

1,18 milliard de dollars contre 1,32 milliard de dollars Utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) : 237,8 millions contre 238,08 millions attendus, selon Refinitiv

Twitter a déclaré que les revenus avaient chuté de 1% d’une année sur l’autre à 1,18 milliard de dollars, ce qui était inférieur aux prévisions des analystes de 1,32 milliard de dollars. La société a en partie imputé la baisse des revenus aux vents contraires de l’industrie publicitaire liés à l’environnement macroéconomique difficile plus large, ainsi qu’à “l’incertitude liée à l’acquisition imminente de Twitter par une filiale d’Elon Musk”.

Compte tenu de l’acquisition imminente par Musk, Twitter a déclaré qu’il ne fournirait pas d’orientations prospectives pour le troisième trimestre. Il n’organise pas non plus de conférence téléphonique avec des analystes pour discuter des résultats des bénéfices.

Twitter a déclaré que les coûts liés à l’acquisition étaient d’environ 33 millions de dollars au deuxième trimestre.

Twitter est actuellement engagé dans une bataille juridique avec Musk au sujet de son projet d’acquisition de la société pour 44 milliards de dollars. Le PDG de Tesla a tenté de se retirer de l’accord en affirmant que Twitter avait sous-estimé le nombre de comptes de spam et de fraude sur la plate-forme et n’avait pas fourni les informations qu’il avait demandées sur les faux comptes. Plus tôt ce mois-ci, Twitter a poursuivi Musk et certains de ses associés pour des allégations selon lesquelles le milliardaire “refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels”.

Mardi, Twitter a remporté une victoire rapide lorsqu’un chancelier de la Cour de la chancellerie du Delaware s’est prononcé en faveur d’un procès accéléré de cinq jours, qui aura lieu en octobre.