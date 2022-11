Résultats de Twilio (TWLO) T3 2022

Twilio les actions ont chuté jusqu’à 20% dans les échanges prolongés jeudi après le fabricant de logiciels de communication cloud a annoncé les résultats du troisième trimestre qui a donné une faible perspective de revenus.

Voici comment l’entreprise a fait :

Perte: Perte de 27 cents par action, ajustée, contre une perte de 36 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Perte de 27 cents par action, ajustée, contre une perte de 36 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 983 millions de dollars, contre 972,2 millions de dollars comme prévu comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

“Comme de nombreuses entreprises, nous sommes confrontés à des vents contraires à court terme, mais l’opportunité à long terme reste forte, car les entreprises continuent de développer leurs stratégies d’engagement client, deviennent plus efficaces et visent à établir des relations meilleures et plus personnalisées avec leurs clients”, Jeff Lawson, co-fondateur et PDG de Twilio, aurait déclaré dans un déclaration.

Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 33 % d’une année sur l’autre, selon le communiqué, contre une croissance de 41 % dans le deuxième quartier. Twilio a déclaré avoir plus de 280 000 comptes clients actifs à la fin du troisième trimestre, contre plus de 275 000 à la fin du deuxième trimestre.

En ce qui concerne les prévisions, Twilio prévoit une perte nette ajustée au quatrième trimestre de 11 cents à 6 cents par action sur des revenus de 995 millions à 1,005 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte ajustée de 12 cents par action sur 1,07 milliard de dollars de revenus.

Malgré le mouvement après les heures d’ouverture, les actions Twilio ont baissé de 75 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice S&P 500 a baissé d’environ 20 % sur la même période.

Twilio s’efforce de commencer à générer un bénéfice d’exploitation sur une base ajustée en 2023. En septembre, la société annoncé qu’il réduisait 11 % des employés. Plus de 800 quitteront l’entreprise au quatrième trimestre, a déclaré Twilio jeudi.

Les dirigeants organiseront une journée virtuelle des investisseurs pour les investisseurs et les analystes à partir de 16h30 HE.

