Résultats de Tesla (TSLA) T4 2022

Hong Kong, Chine, 13 septembre 2022, UNE voiture Tesla rouge passe devant un concessionnaire Tesla à Wanchai. (Photo de Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images)

Le constructeur de véhicules électriques Tesla prévoit de publier ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché mercredi.

Voici ce qu’attendaient les analystes mercredi matin, selon Refinitiv :

Bénéfice (ajusté) : 1,13 $ par action

Chiffre d’affaires : 24,16 milliards de dollars

Au cours du trimestre de l’année précédente, Tesla a déclaré un chiffre d’affaires de 17,72 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 2,52 dollars par action.

Plus tôt ce mois-ci, Tesla a annoncé des chiffres de livraison et de production de véhicules pour le quatrième trimestre de 2022 qui ont établi un nouveau record pour l’entreprise, mais n’ont pas atteint les objectifs de l’entreprise et les attentes des analystes, malgré la réduction des prix de ses voitures en décembre pour inciter les clients à prendre des livraisons avant le la fin de l’année.

Tesla a signalé 405 278 livraisons de véhicules et la production de 439 701 véhicules au cours de la période se terminant le 31 décembre 2022. Les livraisons en année pleine se sont élevées à environ 1,31 million, un record pour Tesla, après que l’entreprise a commencé la production dans ses nouvelles usines à Austin, au Texas et dans le Brandebourg, Allemagne.

L’année dernière, Musk a déclaré que les usines s’apparentaient à des “fours brûlant de l’argent” dans une interview avec un club de propriétaires publiée sur YouTube en juin.

Jusqu’à présent en 2023, Tesla a continué de réduire les prix de ses voitures dans le monde entier, bouleversant les clients aux États-Unis et en Chine qui ont récemment acheté de nouvelles Teslas à des prix plus élevés, et déclenchant une baisse instantanée des prix des Tesla d’occasion aux États-Unis également.

Tesla sollicite des questions avant leurs appels de gains via un site appelé Say.com auprès d’investisseurs particuliers et institutionnels.

Entre autres choses, les investisseurs de ce site disent vouloir savoir ce que les récentes baisses de prix auront sur les marges brutes automobiles de Tesla, dans quelle mesure la société prévoit d’augmenter les ventes de ses voitures en 2023 et quand Tesla prévoit de commencer la production et les livraisons de masse. de sa camionnette inspirée de la science-fiction, le Cybertruck.

Tout au long du quatrième trimestre 2022, les actionnaires ont également demandé des réponses à Tesla et Elon Musk sur ses intentions chez le constructeur automobile alors que le prix des actions Tesla baissait. Le cours de l’action Tesla a chuté de plus de 40 % au cours des six derniers mois.

Musk partage actuellement son temps, son attention et ses ressources entre Tesla, SpaceX, l’entrepreneur de la défense dont il est le PDG, et Twitter, l’entreprise de médias sociaux qu’il a récemment acquise.

Le célèbre PDG a vendu pour des milliards de dollars de ses avoirs Tesla l’année dernière, dont 3,6 milliards de dollars au quatrième trimestre, en partie pour financer l’accord Twitter, qui a été conclu fin octobre 2022. Il s’est immédiatement nommé “Chief Twit” et PDG là-bas. .

Depuis qu’il a repris Twitter, il a apporté des changements radicaux à l’entreprise et au service, notamment en permettant aux personnes qui avaient été définitivement suspendues de la plateforme de revenir en ligne.

Les mouvements de Musk sur Twitter et ses déclarations politiques sur la plate-forme de médias sociaux ont été corrélés à une forte baisse de la réputation de Musk et de Tesla, en particulier parmi les personnes de tendance libérale à très libérale aux États-Unis, selon une étude de YouGov partagée avec CNBC.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.