Résultats de Tesla (TSLA) T2 2023

Président-directeur général de SpaceX et Tesla et propriétaire de Twitter, Elon Musk assiste à la conférence Viva Technology dédiée à l’innovation et aux startups au parc des expositions Porte de Versailles le 16 juin 2023 à Paris, France.

Tesla signalé gains après la cloche, affichant un chiffre d’affaires trimestriel record mais des marges en baisse grâce aux baisses de prix et aux incitations. Le cours de l’action est essentiellement inchangé après les heures de négociation.

Revenu: 24,93 milliards de dollars. Cela ne se compare peut-être pas aux 24,47 milliards de dollars attendus par Refinitiv.

24,93 milliards de dollars. Cela ne se compare peut-être pas aux 24,47 milliards de dollars attendus par Refinitiv. Gains: 91 cents par action ajusté. Cela ne se compare peut-être pas aux 82 cents par action attendus par Refinitiv.

Le bénéfice net (PCGR) était de 2,70 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année dernière. Le bénéfice d’exploitation, cependant, était en baisse de 3% par rapport au trimestre de l’année précédente à 2,40 milliards de dollars.

À titre de comparaison, au cours du premier trimestre 2023, Tesla a déclaré un bénéfice net de 2,51 milliards de dollars sur des revenus de 23,33 milliards de dollars. Au cours du deuxième trimestre de l’année dernière, Tesla a annoncé revenu net de 2,27 milliards de dollars sur des revenus de 16,93 milliards de dollars.

Au début de ce mois, Tesla a signalé 466 140 livraisons totales de véhicules pour le deuxième trimestre et a déclaré avoir produit 479 700 véhicules électriques. Les livraisons sont l’approximation la plus proche des ventes rapportées par Tesla.

Ces livraisons ont été supérieures aux attentes de Wall Street et ont été en partie motivées par des incitations et des remises. En conséquence, les marges d’exploitation se sont établies à 9,6 %, les plus faibles depuis au moins les cinq derniers trimestres. La marge brute totale s’est établie à 18,2 %, également un creux pour la même période.

Tesla a expliqué dans une présentation aux actionnaires que ses marges inférieures au deuxième trimestre résultaient de la baisse des prix de vente moyens « en raison de la composition et des prix » des voitures qu’elle vendait, et du coût de l’accélération de la production des cellules de batterie qu’elle avait conçues en interne, connues sous le nom de cellules 4680, entre autres facteurs.

Les revenus de l’activité automobile principale de Tesla ont augmenté de 46 % en glissement annuel pour atteindre 21,27 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 6,5 % en séquentiel. Ses revenus de production et de stockage d’énergie – provenant d’installations solaires et de batteries de secours – ont augmenté de 74% d’une année sur l’autre pour atteindre 1,51 milliard de dollars. Avec plus de véhicules sur la route, les revenus des « services et autres » de Tesla, y compris les frais pour les réparations de véhicules hors garantie, ont augmenté de 47 % pour atteindre 2,15 milliards de dollars.

Les coûts de recherche et de développement de Tesla sont passés à 943 millions de dollars (contre 771 millions de dollars au premier trimestre), la société écrivant dans un dossier d’actionnaires qu’elle se concentre sur « être à la pointe du développement de l’IA » et a commencé la production de ses « ordinateurs de formation » Dojo.

Le crossover de Tesla, le Model Y, est devenu le véhicule le plus vendu au monde au premier trimestre 2023.

Tesla a déclaré dans une présentation aux investisseurs que « l’outillage d’usine » de Cybertruck est sur la bonne voie, mais que la société ne produit jusqu’à présent que des versions « release candidate ». La nouvelle pourrait décevoir les fans qui attendent avec impatience le début des livraisons du pick-up anguleux inspiré de la science-fiction qu’Elon Musk a promu pour la première fois en 2019. Ces derniers jours, Tesla a publié une photo via son compte de réseau social sur Twitter montrant des ouvriers d’usine entassés autour d’un Cybertruck dans leur usine d’Austin, au Texas. Le tweet disait : « Premier Cybertruck construit à Giga Texas ! »

Outre les détails de Cybertruck, les investisseurs seront curieux de connaître les mises à jour sur la production de Tesla de 4680 cellules de batterie, qui sont considérées comme essentielles pour accélérer la production des semi-remorques de classe 8 de la société et du Cybertruck ; sur le développement par Tesla d’un robot humanoïde, appelé Tesla Bot ou Optimus ; et à propos d’une nouvelle usine que Tesla a annoncé qu’elle construirait au Mexique.

Les investisseurs recherchent également des mises à jour sur les progrès de l’entreprise vers le développement d’un véhicule autonome ou prêt pour le robotaxi. Alors que Musk vantait les ambitions de conduite autonome de Tesla en 2016, il a déclaré que la société effectuerait un voyage mains libres à travers les États-Unis d’ici la fin de 2017. Tesla n’a pas encore terminé cette mission.

L’appel aux résultats de la société devrait commencer à 17h30 HE.