Résultats de Tesla (TSLA) T2 2021

Tesla a annoncé des bénéfices après la cloche lundi, et c’est un battement à la fois en haut et en bas. Les actions ont augmenté d’environ 2% après les heures de bureau. Voici les résultats.

Gains: 1,45 $ contre 98 cents par action ajusté attendu, selon Refinitiv

1,45 $ contre 98 cents par action ajusté attendu, selon Refinitiv Revenu: 11,96 milliards de dollars contre 11,30 milliards attendus, selon Refinitiv

La société a déclaré un bénéfice net de 1,14 milliard de dollars (GAAP) pour le trimestre, la première fois qu’elle dépasse le milliard de dollars.

Le chiffre d’affaires global de l’automobile s’est élevé à 10,21 milliards de dollars, dont seulement 354 millions de dollars provenaient des ventes de crédits réglementaires. C’est un nombre de crédits inférieur à celui de n’importe lequel des quatre trimestres précédents. Les marges brutes de l’automobile s’établissent à 28,4 %, plus élevées qu’au cours des quatre derniers trimestres.

Tesla avait déjà signalé des livraisons (son approximation la plus proche des ventes) de 201 250 véhicules électriques et une production de 206 421 nombre total de véhicules, au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2021.

Au cours du trimestre, entre autres défis, Tesla a dû faire face à une réaction des consommateurs en Chine, à des rappels en Chine et aux États-Unis et à des livraisons retardées de la version haute performance de sa berline phare, la Model S Plaid.

Les investisseurs institutionnels recherchent maintenant des mises à jour sur deux nouvelles usines que Tesla construit à Austin et près de Berlin, lorsque la société prévoit de lancer la production commerciale de son Cybertruck et de ses cellules de batterie personnalisées, et sur la façon dont Tesla surmontera les pénuries de pièces en cours et la hausse du coût des matières premières. matériaux dont le PDG Elon Musk s’est plaint auparavant.

Bien que Tesla ne divulgue pas le nombre d’unités de stockage d’énergie qu’il vend chaque trimestre, Musk a déclaré ces dernières semaines devant le tribunal que la demande de Tesla pour ses batteries de secours Powerwall pour les maisons s’élevait à environ 80 000. Il a ajouté que la société ne serait en mesure de produire au mieux que 30 000 à 35 000 au cours du trimestre en cours, attribuant le retard à la pénurie de puces.

Les investisseurs surveilleront à nouveau l’impact des avoirs et des ventes de bitcoins, le cas échéant, sur les résultats de Tesla, ainsi que sur les revenus des crédits réglementaires.