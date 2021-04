Tesla devrait publier ses résultats du premier trimestre après la cloche de lundi.

Voici ce à quoi s’attendent les analystes, selon les estimations compilées par Refinitiv:

Gains: 79 cents par action attendus

79 cents par action attendus Revenu: 10,29 milliards de dollars attendus.

L’activité de véhicules électriques d’Elon Musk a rapporté au premier trimestre des livraisons de véhicules de 184 800 modèles 3 et Y, dépassant les attentes et établissant un record pour Tesla. Cependant, la société a également déclaré qu’elle n’avait produit aucune de ses berlines Model S ou SUV Model X haut de gamme pour la période se terminant en mars. (Il a livré 2 020 anciennes berlines Model S et VUS Model X de l’inventaire.) Les investisseurs rechercheront des couleurs sur les retards de production et de vente pour les versions mises à jour des Model S et X.

La société a révélé en février qu’elle avait acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoins et investirait potentiellement dans d’autres crypto-monnaies à l’avenir. En avril, le bitcoin a atteint des niveaux records avant de reculer.

Tesla a déclaré le mois dernier que Jerome Guillen, son ancien président de l’automobile, occuperait le poste de président du camionnage lourd. On ne sait pas qui – le cas échéant – a remplacé Guillen, mais des mises à jour du personnel pourraient survenir pendant l’appel des résultats après la cloche.

Selon Say.com – un site où les investisseurs particuliers et institutionnels peuvent soumettre et voter sur des questions avant les appels de résultats de Tesla – les actionnaires recherchent des mises à jour sur les progrès de Tesla sur la technologie de conduite autonome, les raisons d’une forte augmentation des prix des contrats signés Solar Roof et des détails sur la société plans pour la monnaie numérique.

Les batteries de véhicules et les systèmes de conduite automatisés de Tesla, qui sont commercialisés comme des options de pilote automatique et de conduite autonome aux États-Unis, résistent à l’examen réglementaire après deux accidents mortels en avril – un au printemps, au Texas, et un autre dans le district de Zengcheng à Guangzhou, Chine.

Tesla fait également face à une concurrence accrue dans le secteur des véhicules électriques. Les grands constructeurs automobiles, dont VW, Audi et Ford, vendent enfin des batteries électriques pures.

Selon une nouvelle enquête auprès des propriétaires de véhicules américains VoitureGurus, 52% prévoient de posséder un véhicule électrique à batterie au cours de la prochaine décennie (contre seulement 34% en 2018). L’enquête a également révélé que si Tesla continue d’être la marque la plus fiable pour fabriquer des véhicules électriques, près de 80% de ceux qui souhaitent posséder une voiture électrique sont prêts à acheter auprès de l’une des nombreuses marques.

Morgan Stanley, directeur de la recherche mondiale sur l’automobile, Adam Jonas, a écrit dans une note aux investisseurs la semaine dernière qu’avec l’augmentation de la concurrence, la priorité immédiate de Tesla devrait être: « Augmenter la capacité et industrialiser l ‘« hégémonie de Tesla »avant que le marché ne devienne encore plus encombré. » Jonas a relevé son objectif de prix pour les actions de Tesla de 880 $ à 900 $ la semaine dernière avant les résultats du premier trimestre.

Ce sont les dernières nouvelles; veuillez revenir pour les mises à jour.