Résultats de Tesla (TSLA) au troisième trimestre 2023

Tesla a signalé résultats du troisième trimestre après la cloche mercredi. Les actions ont augmenté jusqu’à 2,4 % après la clôture du rapport, mais ont ensuite chuté de plus de 1 % après que le PDG Elon Musk a averti que le Cybertruck ne générerait pas de flux de trésorerie positif significatif avant 12 à 18 mois après la production.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête menée auprès d’analystes par LSEG, anciennement connue sous le nom de Refinitiv :

Gains: 66 cents par action ajusté contre 73 cents par action attendu

66 cents par action ajusté contre 73 cents par action attendu Revenu: 23,35 milliards de dollars par action contre 24,1 milliards de dollars attendus

C’était la première fois Tesla a manqué à la fois des bénéfices et des revenus depuis son rapport du deuxième trimestre 2019 en juillet 2019.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 19,63 milliards de dollars dans le secteur automobile et un chiffre d’affaires de 1,56 milliard de dollars provenant de son activité de production et de stockage d’énergie. Au sein du chiffre d’affaires automobile, la part provenant des crédits réglementaires a augmenté au troisième trimestre pour atteindre 554 millions de dollars, contre 282 millions de dollars au trimestre précédent et 286 millions de dollars au troisième trimestre de l’année dernière.