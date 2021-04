Starbucks devrait publier ses résultats financiers du deuxième trimestre après la cloche de mardi.

Voici ce à quoi s’attendent les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv:

Bénéfice par action: 53 cents attendus

Chiffre d’affaires: 6,82 milliards de dollars attendus

Les analystes prévoient que les ventes du géant du café augmenteront de plus de 13% par rapport à la même période il y a un an, lorsque la société a commencé à voir l’impact de la pandémie de coronavirus sur son activité. Les cafés en Chine ont fermé pendant plusieurs mois, réduisant de moitié les ventes des magasins comparables au cours du trimestre de l’an dernier. En mars 2020, les activités américaines de Starbucks ont échoué alors que la société fermait temporairement des sites.

Un an plus tard, l’entreprise voit des signes de reprise. Les ventes des magasins comparables de Starbucks en Chine sont devenues positives au dernier trimestre. Aux États-Unis, la société prévoit une croissance des ventes à magasins comparables de 5% à 10% pour le deuxième trimestre fiscal. Ses ventes à magasins comparables ont diminué de 3% il y a un an. Starbucks s’attend également à gagner 36 cents à 41 cents par action pour le trimestre, ou 45 cents à 50 cents sur une base ajustée.

La chaîne du café devrait également publier une mise à jour complète de ses perspectives d’exercice ainsi que de ses résultats fiscaux du deuxième trimestre. Fin janvier, Starbucks a déclaré qu’il s’attendait à un bénéfice par action compris entre 2,42 $ et 2,62 $ et une croissance des ventes mondiales à magasins comparables de 18% à 23%.

Les actions de Starbucks ont augmenté de 8% jusqu’à présent en 2021, ce qui lui donne une valeur marchande de 136 milliards de dollars.