Résultats de Spirit Airlines (SAVE) T2 2022

Spirit Airlines a enregistré une perte au deuxième trimestre, car une forte demande de voyages et des tarifs plus élevés n’ont pas suffi à surmonter une flambée des coûts.

Spirit a publié des résultats moins de deux semaines après avoir annoncé qu’il acceptait de se vendre à JetBlue Airways pour 3,8 milliards de dollars, mettant fin à une guerre d’enchères de plusieurs mois pour Spirit entre JetBlue et Frontier Airlines.

Spirit, basé à Miramar, en Floride, a enregistré une perte nette de 52,4 millions de dollars au cours des trois mois clos le 30 juin. Les revenus ont augmenté de près de 35 % par rapport à 2019 avant la pandémie pour atteindre près de 1,37 milliard de dollars. Les dépenses ont grimpé de plus de 66 % par rapport à il y a trois ans. Sa facture de carburant a plus que doublé.

Cependant, les passagers payaient plus pour voler, avec des revenus par passager et par vol en hausse de plus de 24 % par rapport à 2019 pour atteindre 140,61 $, frais compris. Spirit, comme d’autres transporteurs à prix réduits, offre aux voyageurs des tarifs bas et facture des frais pour des suppléments comme les bagages de cabine et la sélection des sièges.

Au cours du trimestre en cours, Spirit s’attend à des marges avant impôts entre moins 1% et plus 1%, citant des contraintes de capacité en Floride. La Federal Aviation Administration a déclaré ce printemps qu’elle ajouterait plus de contrôleurs aériens pour gérer une augmentation du volume dans l’État.

Spirit, JetBlue et d’autres grands transporteurs ont déjà réduit leurs plans de croissance afin d’éviter les perturbations de vol, qui ont été aggravées cette année par des pénuries de personnel.

Pourtant, Spirit a déclaré avoir augmenté ses vols de près de 10% au deuxième trimestre par rapport à la même période de 2019. Il prévoit d’augmenter son calendrier de 14% au troisième trimestre et de 25% au cours des trois derniers mois de l’année, contre trois. ans plus tôt.

Les dirigeants de la compagnie aérienne seront confrontés à des questions sur la manière dont elle gérera les coûts et la demande de voyages pour le reste de l’année lors d’un appel avec des analystes prévu mercredi à 8h30.