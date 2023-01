Résultats de Southwest Airlines (LUV) T4 2022

Compagnies aériennes du sud-ouest perdu 220 millions de dollars au quatrième trimestre, alors que l’effondrement des vacances du transporteur a fait grimper les dépenses et lui a coûté des millions de revenus au cours de ce qui devait être la période de voyage la plus chargée depuis avant la pandémie.

Il prévoyait une perte au premier trimestre jeudi, citant les “tendances actuelles des revenus et des coûts”, tandis que les analystes anticipaient un bénéfice par action de 19 cents pour le trimestre en cours, sur la base des estimations compilées par Refinitiv.

La compagnie aérienne basée à Dallas a toutefois déclaré que les tendances des réservations semblaient positives en mars et prévoyait une augmentation des revenus du premier trimestre de 20% à 24% par rapport à l’année dernière avec une capacité en hausse de 10%. Il a également estimé que le carburant et les autres coûts seraient plus élevés qu’il ne l’avait précédemment estimé.

La perte de Southwest au quatrième trimestre se compare à un bénéfice de 68 millions de dollars au cours de la même période en 2021. Son chiffre d’affaires record de 6,17 milliards de dollars a augmenté de plus de 22 % par rapport à l’année précédente.

Voici comment le sud-ouest effectué au quatrième trimestre, par rapport aux attentes de Wall Street selon les estimations du consensus Refinitiv :

Perte ajustée par action : 38 cents contre une perte prévue de 12 cents.

38 cents contre une perte prévue de 12 cents. Revenu total: 6,17 milliards de dollars contre 6,16 milliards de dollars attendus.

Les actions de Southwest ont baissé d’environ 2% dans les échanges avant commercialisation après la publication des résultats.

La compagnie aérienne a déclaré que les annulations massives avaient atteint ses résultats avant impôts de 800 millions de dollars, conformément à son estimation plus tôt ce mois-ci d’un impact compris entre 725 et 825 millions de dollars.

Southwest a annulé environ 16 700 vols entre le 21 décembre et le 31 décembre après que des conditions hivernales rigoureuses ont balayé les États-Unis

Alors que les compagnies aériennes rivales s’étaient largement rétablies vers Noël après le temps hivernal, la technologie de Southwest n’a pas été en mesure de traiter tous les changements de vol et les équipages ont dû appeler le transporteur pour obtenir un report. Le transporteur a décidé de supprimer la plupart de ses vols dans les jours suivants pour réinitialiser son fonctionnement, a déclaré le PDG Bob Jordan plus tôt ce mois-ci.

Le transporteur a traité des dizaines de milliers de remboursements et de remboursements complexes pour les voyageurs qui ont réservé des vols sur d’autres compagnies aériennes pour se rendre à destination.

Les dirigeants de Southwest tiendront un appel avec les analystes et les médias à 12h30 HE. Ils seront probablement confrontés à des questions sur les coûts supplémentaires et les retombées politiques de ses faux pas, ainsi qu’à une mise à jour sur les mises à jour technologiques visant à empêcher un nouvel effondrement.