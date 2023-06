Résultats de softball de la ligue de l’église du comté de DeKalb : 13 juin

St. Paul et Crossview en ont eu une folle plus tôt cette semaine dans l’action de softball de la ligue de l’église du comté de DeKalb, avec la victoire de St. Paul, 14-13.

Troy Vonderheide a parcouru la distance pour la victoire tandis que Bob Love a subi la défaite. Paul Garlisch a propulsé les luthériens offensivement.

First Baptist Sycamore a battu Sycamore United Methodist 13-2 derrière un solide lancer de James High. Colin Eggleson a réussi deux triples dans la soirée et Greyson Scott a réussi un circuit pour propulser les vainqueurs. Jon Remala a encaissé la défaite dans le cercle et Zack Sandy a réussi deux coups sûrs pour les méthodistes.

Newman Center et DeKalb St. Mary ont eu un match aller-retour jusqu’à la sixième manche lorsque Newman a explosé pendant sept points pour gagner 19-9. Yordes Calderon a remporté sa première victoire dans le cercle et Aaron Leheay a pris la défaite. Jose Gomez a été parfait en quatre coups pour les vainqueurs tandis que Josh Thompson a réussi un triple dans un effort perdant.

Plus tôt dans la semaine, St. Paul a remporté sa deuxième victoire dans un combat serré contre First Lutheran. Bob Gualandi a été crédité de la victoire tandis que Kyle Pittman a encaissé la défaite lors de sa première action dans le cercle. Le Newman Center a également poursuivi ses victoires en battant Crossview avec l’as Vic Flores le vainqueur dans le cercle et Kevin Lindgren prenant la défaite.

Deux matchs sont prévus vendredi soir alors que la ligue atteint la mi-saison.