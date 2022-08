Résultats de Salesforce (CRM) T2 2023

Marc Benioff, co-fondateur et co-PDG de Salesforce, prend la parole lors du gala TIME100 le 8 juin 2022 à New York.

Salesforce a annoncé des bénéfices et des revenus qui ont dépassé les estimations des analystes, mais ont donné des prévisions décevantes pour l’exercice 2023. L’action a glissé dans les échanges prolongés mercredi.

La société a déclaré que son conseil d’administration avait approuvé un programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars, le tout premier pour Salesforce.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 1,19 $ par action, ajusté, contre 1,02 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

1,19 $ par action, ajusté, contre 1,02 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 7,72 milliards de dollars, contre 7,69 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus ont augmenté de 22% par rapport à l’année précédente au cours du trimestre, qui s’est terminé le 31 juillet, selon un déclaration. Le bénéfice net de 68 millions de dollars était en baisse par rapport à 535 millions de dollars au trimestre de l’année précédente, lorsque la société avait réalisé un gain important sur ses investissements.

Pour le troisième trimestre fiscal, Salesforce a appelé à un bénéfice ajusté de 1,20 à 1,21 dollar par action sur des revenus de 7,82 à 7,83 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 1,29 $ de bénéfice ajusté par action sur 8,07 milliards de dollars de revenus. Les prévisions de revenus auraient été supérieures de 250 millions de dollars sans l’impact des taux de change, a déclaré Salesforce.

Salesforce a réduit ses prévisions pour l’exercice 2023 pour les bénéfices et les revenus. Il s’attend désormais à un bénéfice par action de 4,71 à 4,73 dollars et à un chiffre d’affaires de 30,9 à 31 milliards de dollars, dont 800 millions de dollars d’impact négatif sur les taux de change, contre une prévision antérieure de bénéfice de 4,74 à 4,76 dollars par action et de 31,7 à 31,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires. . Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice ajusté par action de 4,75 dollars et à un chiffre d’affaires de 31,73 milliards de dollars.

La société a déjà subi des cycles économiques plus faibles, a déclaré Marc Benioff, co-fondateur et co-PDG de Salesforce, aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

“Les cycles de vente peuvent s’étirer, les transactions sont inspectées par des niveaux supérieurs de gestion, et tout cela, nous avons commencé à le voir en juillet”, a déclaré Benioff. “Presque toutes les personnes à qui j’ai parlé adoptent une approche plus mesurée de leur entreprise. Nous prévoyons que ces tendances se poursuivront à court terme, et nous en avons tenu compte dans nos conseils.”

Les revenus d’abonnement aux services et d’assistance de la société ont totalisé 1,83 milliard de dollars au cours du trimestre, en hausse de 14 % d’une année sur l’autre. Les revenus de la catégorie des ventes, qui comprend le logiciel Sales Cloud de longue date de Salesforce pour la gestion des opportunités commerciales, ont augmenté de près de 15 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars. La catégorie Plates-formes et autres de la société, qui comprend Slack, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,48 milliard de dollars, en hausse de 53 %.

Au dernier trimestre, Salesforce annoncé la disponibilité de nouveaux outils de marketing et de commerce, et il acquis Troops.ai, une startup qui a développé un chatbot Slack permettant aux commerciaux de mettre à jour un logiciel de gestion de la relation client. Salesforce, qui a conclu l’acquisition de Slack pour près de 28 milliards de dollars l’année dernière, a dit cela augmenterait le prix de l’offre de chat pour la première fois depuis le lancement de l’application en 2014. La société a réitéré ses attentes de 1,5 milliard de dollars de revenus Slack au cours de l’exercice complet.

Avant le mouvement après les heures d’ouverture, les actions de Salesforce avaient baissé d’environ 29 % jusqu’à présent cette année, contre une baisse de près de 13 % pour l’indice boursier américain S&P 500 au cours de la même période.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.

REGARDEZ: Nous nous attendons à des chiffres assez difficiles dans les bénéfices des sociétés de logiciels, déclare Bracelin de Piper Sandler